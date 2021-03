19letý Ital Musetti v Acapulku vyřadil i bývalého šampiona Dimitrova. O první finále se utká s Tsitsipasem

ATP ACAPULCO - 19letý Ital Lorenzo Musetti v mexickém Acapulku po premiérovém skalpu hráče Top 10 vyřadil i bývalého bulharského šampiona Grigora Dimitrova, poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP 500 a zajistil si posun do elitní světové stovky. V boji o své premiérové finále vyzve nasazenou jedničku Stefanose Tsitsipase. O druhé místo ve finále se utkají Němci Alexander Zverev a Dominik Köpfer.

Lorenzo Musetti na sebe začal upozorňovat už po loňském restartu sezony na domácích antukách. Na Masters 1000 v Římě si vyšlápl na Švýcara Stana Wawrinku a Japonce Keie Nišikoriho a proti hráčům Top 50 si připsal první dvě výhry na okruhu ATP. Na Sardinii se dostal až do semifinále a ve Forli získal první titul z challengeru.



A že patří mezi nejtalentovanější tenisty současnosti předvádí i v roce 2021. Dvakrát se dostal do finále challengeru a tento týden si odbývá úspěšný debut v hlavní soutěži turnaje ATP na tvrdém povrchu.



19letý Ital v mexickém Acapulku prošel tříkolovou kvalifikací, proti Diegu Schwartzmanovi si ve svém prvním souboji s hráčem Top 10 připsal nejcennější skalp, zdolal Američana Francese Tiafoea a ve čtvrtečním čtvrtfinále vyřadil šampiona z roku 2014 Bulhara Grigora Dimitrova.



Musetti ve večerním zápase hraném v obrovské vlhkosti vzduchu předváděl variabilní tenis a nebál se útočit. Sice využil jen tři ze čtrnácti brejkbolů a za stavu 6-4, 5-4 a 40-0 neproměnil tři mečboly v řadě, vzápětí čtvrtý a za stavu 6-5 pátý, v tie-breaku si však vypracoval vedení 6-2 a na sedmý pokus už utkání ukončil.







Musetti tak svůj teprve čtvrtý start na turnaji ATP proměnil už v druhé semifinále a zajistil si premiérový posun do Top 100.Ještě loni v srpnu přitom figuroval ve světovém žebříčku až na 280. místě. V elitní stovce bude už devátým Italem a druhým teenagerem, tím prvním je další Ital Jannik Sinner.



O své první finále si Musetti zahraje proti světové pětce Stefanosi Tsitsipasovi. Nejvýše nasazený Řek ve čtvrtfinále zdolal 7-5 4-6 6-3 Kanaďana Felixe Augera-Aliassima a vzájemnou bilanci otočil na 3-2.



První semifinále na okruhu ATP si v Acapulku zahraje také Dominik Koepfer. 26letý Němec v Mexiku navázal na skalp nasazené čtyřky Kanaďana Raonice a po výhře 7-5 6-4 nad Britem Cameronem Norriem dosáhl svého nejlepšího výsledku.



V boji o finále levou rukou hrající Köpfer vyzve krajana Alexandera Zvereva, který postoupil bez boje přes Nora Caspera Ruuda. a semifinále v Acapulku si zahraje třetí rok po sobě.