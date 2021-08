19letý Sinner ve Washingtonu vyhrál maraton s McDonaldem a má nejcennější titul

Jannik Sinner od postupu do osmifinále French Open prohrál čtyři zápasy po sobě, minulý týden ale sérii ukončil, bez ztráty setu postoupil do svého čtvrtého finále a nakonec ve Washingtonu vybojoval svou nejcennější trofej.



19letý Ital po úvodní výhře nad Finem Emilem Ruusuvuorim vyhrál čtyři souboje s domácím vyzyvateli: Sebastianem Kordou, Stevem Johnsonem, Jensonem Brooksbym i s Mackanziem McDonaldem.



Finálovou bitvu Sinner vyhrál až po bezmála tříhodinovém boji 7-5 4-6 7-5. První sadu uzavřel využitím až 11. mečbolu, v rozhodujícím setu zase nevyužil za stavu 5-2 dva mečboly a dovolil soupeři zápas zdramatizovat. Nakonec ale přeci jen koncovku zvládl lépe.







"Byl to strašně těžký zápas. Fyzicky i psychicky. Ale já se jen snažil držet raketu a trefovat míčky. Jsem šťastný, že se mi podařilo najít cestu k vítězství a získat tuhle cennou trofej," radoval se Sinner.



Ke dvěma triumfům na turnajích ATP 250 (Sofie 2020 a Melbourne 2021) Sinner přidal první trofej z podniku ATP 500, který vyhrál jako nejmladší tenista v historii (od roku 2009). Ve Washingtonu zvítězil jako první Ital a stal se nejmladším šampionem turnaje od triumfu Argentince Juana Martína del Potra v roce 2008.

Jannik Sinner at 19y 358d is the youngest player to win an @atptour 500 title

#CitiOpen pic.twitter.com/JUbgNlJxqZ — TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 9, 2021





Ve světovém žebříčku se posunul ze 24. na 15. místo a o dvě pozice tak vylepšil své maximum. V Top 15 bude nejmladším hráčem od září 2009, kdy v elitní patnáctce figuroval del Potro.



26letý Američan McDonald, který si až dosud zahrál na okruhu ATP pouze jedno semifinále, získal za premiérovou účast ve finále 300 bodů do žebříčku a vyletěl ze 107. na 64. místo. Jeho maximum je jen o sedm příček lepší.



Oba finalisté se nyní přesouvají na Masters 1000 do Toronta. McDonald začne proti Francouzi Benoitu Pairemu (h2h 1-1), kterého minulý týden udolal ve Washingtonu. Sinner má jako nasazený v prvním kole volný los, ve druhém narazí na Taylora Fritze, nebo jednoho z kvalifikantů.