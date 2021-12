19letý Svrčina ukončil sezonu. V Turecku ho zastavila srdeční tachykardie

Dalibor Svrčina letos získal první dva tituly mezi muži. V květnu triumfoval na antukovém turnaji ITF M25 v Mostu a v srpnu dokonce ovládl antukový challenger v pražské Stromovce.



Od začátku roku vyletěl ze 843. místa světového žebříčku ATP až do třetí světové stovky a v prosince měl v plánu především své bodové konto ještě rozmnožit.

Srdeční tachykardie



Zvýšená tepová frekvence vzniká fyzickou zátěží nebo stresem. Může být ale i příznakem nějaké nemoci (například srdce nebo štítné žlázy) nebo jen důsledkem nadměrného pití kofeinových a teinových nápojů.



Jenže 19letý Čech musel sezonu kvůli zdravotním potížím předčasně ukončit. Včera ve druhém kole challengeru v turecké Antalye sice vedl nad Britem Ryanem Pennistonem 6-2, 4-1 a měl dva brejky v zádech, ale pak ho začaly limitovat zdravotní problémy a zápas prohrál 6-2 4-6 2-6.



"Během zápasu jsem dostal srdeční tachykardie, které občas mívám, ovšem nikdy to nebylo tak silné, jak dnes," napsal Svrčina svým fanouškům na sociálních sítě.



"Jsem na sebe naštvaný, že jsem i přes tyhle problémy v zápase pokračoval dál. Jsem nezodpovědný, abych si uvědomil jasné priority," sypal si popel na hlavu bývalý osmý junior světa.



"Zdraví je na prvním místě a proto musím ukončit sezónu dřív, než jsem chtěl. Jsem zdrcený, že skvělá sezóna musí končit zrovna takhle. Ale teď je důležité zjistit, jak velký problém je. Podstoupím několik různých vyšetření a budu se snažit dát co nejdřív do pořádku, abych se mohl co nejdřív vrátit na kurty v příštím roce," dodal Svrčina, který předloni vyhrál s Jonášem Forejtkem čtyřhru na Australian Open juniorů.