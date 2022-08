2. den na US Open: Do turnaje vstoupí Kvitová, Plíšková a dalších šest Čechů. Raducanuová zahájí obhajobu

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku US Open do turnaje vstoupí osm českých nadějí. Zápas prvního kola absolvují Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Marie Bouzková proti Lindě Noskové, Linda Fruhvirtová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Jiří Veselý. Obhajobu senzačního loňského triumfu zahájí Emma Raducanuová, mladá Britka vyzve veteránku Alizé Cornetovou.

Kar. Plíšková (22-ČR) - Linetteová (Pol.) | Court 6 (17:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Nosková (ČR) | Court 8 (17:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Xinyu Wang (Čína) | Court 9 (17:00 SELČ) Martincová (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 14 (17:00 SELČ) Veselý (ČR) - Evans (20-Brit.) | Court 10 (18:30 SELČ) Kvitová (21-ČR) - E. Andrejevová (-) | Court 17 (19:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Townsendová (USA) | Court 11 (22:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Raducanuová (11-Brit.) - Cornetová (Fr.) | Louis Armstrong Stadium (středa 1:00 SELČ)



Karolína Plíšková (22.) - Magda Linetteová (73.) | Court 6 (17:00 SELČ)

Finalistka ročníku 2016 a loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková v New Yorku začne proti Magdě Linetteové. Polka patří mezi její oblíbené soupeřky, vyhrála s ní šest z předchozích sedmi soubojů a ve všech třech na hlavním okruhu ji smetla poměrem 6-2 6-1. Hráčky se nepotkaly skoro pět let.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, pouze na třech turnajích se probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Do US Open Series vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole.

Linetteová byla letos na nejvyšším okruhu ve čtvrtfinále čtyřikrát, ale ani jednou v semifinále. Po čtvrtfinálové účasti na Livesport Prague Open se vydala na domácí akci W100 a ve finále jasně nestačila na Kateřinu Siniakovou. V kvalifikaci v Cincinnati ji zastavila Tereza Martincová a ve čtvrtfinále v Clevelandu rozjetá Ljudmila Samsonovová.

Plíšková se sice neprezentuje stabilní formou, nicméně v nejlepším rozpoložení není ani Linetteová, která v posledních týdnech prohrála s Kateřinou Siniakovou a Terezou Martincovou. Vzájemná bilance hovoří jasně a česká dvojka by měla vstup do letošního US Open zvládnout.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 15-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-5 (kariérní 127-54)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 24-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Praha, Štrasburk, Charleston (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (ČF)

Bilance: 28-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-5 (kariérní 13-46)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Magda Linetteová - US Open

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W100 Grodzisk Mazowiecki (F), Cincinnati (Q), Cleveland (ČF)



Marie Bouzková (41.) - Linda Nosková (109.) | Court 8 (17:00 SELČ)

Po Wimbledonu nabídne český derby v prvním kole také US Open. Marie Bouzková, která při všech čtyřech předchozích startech v hlavní soutěži v tomto dějišti vypadla v prvním kole, se utká s kvalifikantkou Lindou Noskovou, jež bude usilovat o premiérový postup do druhého kola grandslamových turnajů. Jediný předchozí souboj se uskutečnil před měsícem v pražské Stromovce, ve dvou setech zvítězila pozdější šampionka Bouzková.

Bouzková hned na začátku letošní sezony zlomila krizi a v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry. Letos má výbornou bilanci, v Praze získala svůj premiérový titul, finále hrála i v únoru v Guadalajaře a nedávno zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu, kde se poprvé dostala přes druhé kolo majorů. Na velkých generálkách v Torontu i Cincinnati prošla kvalifikací, v Cincinnati kvůli zranění v oblasti hrudníku nenastoupila k utkání druhého kola. Z posledních 16 duelů 14 vyhrála.

Nosková prožívá další povedenou sezonu, zatím tu nejlepší. Na začátku července vybojovala na W100 ve Versmoldu svůj nejcennější titul a skvělou formu si přivezla i do Prahy, kde poprvé postoupila do druhého kola na nejvyšší tour, dostala se až do semifinále a zajistila si premiérový posun do Top 100. Na W100 v Polsku překvapivě skončila již v osmifinále. Kvalifikací US Open prošla bez ztráty jediného setu a hlavní soutěž grandslamů si zahraje podruhé v kariéře.

Bouzková je celkem jasnou kurzovou favoritkou, nicméně očekáváme, že to s Noskovou nebude mít ani tentokrát jednoduché. Starší z Češek má hned několik výhod, a to stabilnější formu a větší zkušenosti s tímto dějištěm i grandslamovými zápasy.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 36-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 27-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 21-1 (kariérní 214-96)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 0-4

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (2K)

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (SF)

Bilance: 33-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (-)

Linda Nosková - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W100 Grodzik Mazowiecki (OF)



Linda Fruhvirtová (167.) - Xinyu Wang (79.) | Court 9 (17:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová poprvé v kariéře prošla grandslamovou kvalifikací a svůj debut v hlavních soutěžích čtyř největších tenisových podniků zahájí proti Xinyu Wang, která může vyrovnat své maximum na majorech. Hráčky se potkávají poprvé.

Fruhvirtová letos sbírá úspěchy hlavně na tvrdých površích. V únoru v Mexiku bez ztráty setu slavila svůj třetí triumf mezi ženami a pak zazářila postupem do osmifinále podniku WTA 1000 v Miami, kde vyřadila Danku Koviničovou, Elise Mertensovou a Viktorii Azarenkovou. V hlavní soutěži grandslamů se představí poprvé. Po nepovedených měsících na antukových a travnatých dvorcích se na oblíbených betonech okamžitě chytla. V kvalifikaci US Open suverénně zvládla úvodní dvě kola a ve finále přetlačila Chloé Paquetovou.

Wang má v tomto roce negativní zápasovou bilanci 15-19, třetinu výher posbírala na nižším okruhu ITF. Na nejvyšší tour neuhrála jediné čtvrtfinále a od začátku French Open dosáhla jen na dvě výhry v hlavních soutěžích. Do New Yorku dorazila s bilancí 1-6 z posledních sedmi duelů, porazit dokázala pouze trápící se Kristinu Mladenovicovou.

Fruhvirtová je favoritkou, což není žádné překvapení. V kvalifikačních bojích se totiž prezentovala velmi dobrými výkony a Wang nezvládla šest z posledních sedmi zápasů, přičemž poslední nezdary zaznamenala proti Marině Stakusicové (nyní #630, skreč), Maddison Inglisové (#135) a Katherine Sebovové (#307).

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (OF)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Linda Fruhvirtová - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Xinyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Monterrey, Guadalajara (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey, Guadalajara (2K)

Bilance: 15-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 7-12

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 12-8 (kariérní 118-63)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (-)

Xinyu Wang - US Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019, 2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Washington (1K), Toronto (Q), 125k Vancouver (2K), Granby (1K)



Tereza Martincová (71.) - Kaia Kanepiová (34.) | Court 14 (17:00 SELČ)

Tereza Martincová na třech ze čtyř grandslamů prošla alespoň do druhého kola a ke zkompletování sbírky jí chybí už jen US Open. Letos v New Yorku v úvodním kole nastoupí proti dvojnásobné čtvrtfinalistce Kaie Kanepiové, která se jako první nevešla mezi nasazené. Estonské veteránce se pokusí oplatit tři roky starou porážku z Moskvy.

Martincové se vůbec nedaří navázat na loňskou životní sezonu. Letos byla nejdále v semifinále v Nottinghamu a na většině turnajů skončila v úvodních kolech. Během US Open Series si ale vedla celkem solidně. Ve Washingtonu prošla do druhého kola, v Torontu i Cincinnati zvládla kvalifikaci, a v Ohiu dokonce měla v souboji o osmifinále na lopatě světovou dvojku Anett Kontaveitovou. V Granby naopak nevyužila nasazené pozice a už na osmém turnaji v řadě se loučila nejpozději ve druhém kole.

Kanepiová je na grandslamech velmi nebezpečnou hráčkou a ráda vyřazuje favoritky, což ostatně ukázala i po cestě do čtvrtfinále lednového Australian Open. Na další pořádný výsledek ale čekala až do startu sezony amerických betonů, ve Washingtonu si zahrála své první letošní finále a měla na dosah svůj první triumf na této úrovni od roku 2013. V Torontu ani Cincinnati se přes úvodní kola nedostala.

Kanepiová je favoritkou zaslouženě a očekává se, že bude po většinu zápasu diktovat tempo hry. Martincová si musí připravit svou nejlepší obranu a spoléhat na to, že bude její o deset let starší soupeřka hodně chybovat. Jinak asi i popáté v tomto dějišti skončí hned v úvodním kole.

Tip na vítězku: Kaia Kanepiová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (OF)

Bilance: 18-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-11

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-13 (kariérní 15-37)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Tereza Martincová - US Open

Kariérní bilance: 0-4

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K), Cincinnati (2K), Granby (2K)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (F)

Bilance: 25-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-4 (kariérní 124-67)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (1K)

Kaia Kanepiová - US Open

Kariérní bilance: 24-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2010, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Washington (F)



Jiří Veselý (68.) - Daniel Evans (23.) | Court 10 (18:30 SELČ)

Jiří Veselý při posledních čtyřech startech na US Open ztroskotal hned v prvním kole. Sérii nezdarů v tomto dějišti se pokusí přerušit proti nasazené dvacítce Danielovi Evansovi. S loňským osmifinalistou bude hrát podruhé, před pěti lety ho smetl na antuce v Římě.

Veselý prožívá další velmi podprůměrnou sezonu a v Top 100 se drží hlavně díky senzačnímu finále v Dubaji. Na další solidní výsledek na okruhu ATP však nedosáhl a nedařilo se mu ani na challengerech. Po solidní travnaté části sezony se mu přestalo dařit úplně. Po odstoupení z Newportu se představil na dvou hardových challengerech, ve Vancouveru skončil ve druhém kole na trápícím se veteránovi Gillesovi Simonovi a hned v prvním kole v Granby nestačil na 842. hráče světa Aidana Maya.

Evans měl skvělý vstup do letošního tenisového roku, jenže po povedeném lednu se pět měsíců trápil. Krizi zlomil až triumfem na domácím travnatém challengeru v Nottinghamu. Zlepšenou formu potvrdil i v rámci US Open Series, ve Washingtonu se dostal do čtvrtfinále a v Montréalu do svého druhého kariérního semifinále na podnicích Masters. V Cincinnati naopak prohrál hned v prvním kole s Filipem Krajinovičem.

Veselému se příprava na závěrečný grandslam roku na rozdíl od Evanse absolutně nepovedla a není žádným překvapením, že je jeho soupeř jasným favoritem na postup do dalšího kola.

Tip na vítěze: Daniel Evans

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (F)

Bilance: 20-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-9

Bilance proti hráčům Top 30: 4-1 (kariérní 23-55)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 3-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Vancouver challenger (2K), Granby challenger (1K)

Daniel Evans - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Sydney (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal, Sydney (SF)

Bilance: 24-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-8 (kariérní 62-50)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Daniel Evans - US Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Washington (ČF), Montréal (SF), Cincinnati (1K)



Petra Kvitová (21.) - Erika Andrejevová (130.) | Court 17 (19:00 SELČ)

Dvojnásobná čtvrtfinalistka Petra Kvitová, která se po finále v Cincinnati řadí mezi černé koně turnaje, začne premiérovým soubojem s Erikou Andrejevovou. Osmnáctiletá Ruska na grandslamech debutuje a hned na první pokus prošla tříkolovou kvalifikací.

Kvitová až na pár výsledků prožívá další podprůměrnou sezonu. Kromě triumfu v Eastbourne a finále v Cincinnati nedokázala na žádném z letošních turnajů dojít dál než do čtvrtfinále. Navíc se jí nedaří na grandslamech, nejdál se dostala do třetího kola Wimbledonu a na účast ve druhém týdnu čeká od French Open 2020. Po solidní travnaté části sezony vstoupila v Torontu do US Open Series a loučila se hned po prvním zápase. Mnohem lepší to bylo v Cincinnati, kde po odvráceném mečbolu prošla až do svého největšího finále po více než dvou letech.

Andrejevová má na kontě tři triumfy na dospělých turnajích (vše W15) a hlavní soutěž na nejvyšším okruhu si poprvé zahrála před měsícem a půl na antuce v Lausanne. Ve Švýcarsku zvládla dvoukolovou kvalifikaci i souboj kvalifikantek s Annou Blinkovovou a ve druhém kole ji zastavila Petra Martičová. V kvalifikaci US Open zdolala Deu Herdželašovou a Kamillu Rachimovovou a suverénně přehrála Rebeku Masárovou.

Kvitová by neměla mít s nezkušenou soupeřkou žádné větší potíže a i průměrný výkon by jí měl na postup do další fáze závěrečného majoru roku stačit.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 22-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-2 (kariérní 122-48)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 31-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (F)

Erika Andrejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lausanne (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Bilance: 36-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Erika Andrejevová - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W100 Landisville (1K), W60 Bronx (SF)



Kateřina Siniaková (83.) - Taylor Townsendová (197.) | Court 11 (22:30 SELČ)

Kateřina Siniaková své letošní působení ve Flushing Meadows zahájí proti osmifinalistce ročníku 2019 Taylor Townsendové, která využila chráněného žebříčku. S Američankou vracející se po mateřské pauze si zahraje poprvé.

Siniaková dál sbírá deblové úspěchy, ale ve dvouhře se už dlouho trápí. Letos má bilanci 17-17 a téměř polovinu výher posbírala na okruhu ITF nebo v kvalifikacích. Na nejvyšší tour byla letos pouze jednou ve čtvrtfinále. Přípravu na US Open zahájila skvěle, když suverénně ovládla podnik W100 v Polsku. Jenže návrat na nejvyšší okruh jí vůbec nevyšel, v Cincinnati na úvod kvalifikace prohrála s Andreou Petkovicovou a v prvním kole v Clevelandu uhrála jen tři gamy se Shuai Zhang.

Townsendová v dubnu odehrála své první soutěžní zápasy od US Open 2020 a po mateřské dovolené má velmi solidní bilanci 16-6, dokonce triumfovala na antukové akci W100 v Charlestonu. Na nejvyšší úrovni se představila na třech turnajích, na French Open skončila hned v prvním kole, v San José se z kvalifikace dostala mezi nejlepší šestnáctku a v Cincinnati coby kvalifikantka dohrála hned na úvod. Na US Open se připravovala ještě v Concordu (čtvrtfinále).

Šance na postup jsou dle očekávání vyrovnané, ani jedna z aktérek nemá nejlepší formu a žebříčkový rozdíl nebude hrát roli. Townsendová už několikrát ukázala, že jí podmínky v New Yorku sedí a mohla by mít mírně navrch.

Tip na vítězku: Taylor Townsendová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 17-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-5 (kariérní 155-54)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: W100 Grodzisk Mazowiecki (T), Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

Taylor Townsendová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San José (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San José (2K)

Bilance: 16-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 20-10)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (-)

Taylor Townsendová - US Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San José (2K), 125k Concord (ČF), Cincinnati (1K)



• Cesta za obhajobou titulu •

Emma Raducanuová (11.) - Alizé Cornetová (40.) | Louis Armstrong Stadium (středa 1:00 SELČ)

Emma Raducanuová loni v tomto dějišti jako první v historii ovládla grandslamový turnaj z kvalifikace. Obhajobu šokujícího triumfu zahájí proti zkušené Alizé Cornetové, která tady byla ve druhém týdnu poprvé až předloni při svém 14. startu. Bude se jednat o premiérové měření sil.

Raducanuové se po senzačním prvenství v New Yorku vůbec nedaří, za poslední rok nedosáhla na jedinou sérii čítající více než dvě výhry. Navíc často střídá trenéry a trápí se zdravotně. Během US Open Series však ukázala zlepšenou formu, ve Washingtonu se přes Louisu Chiricovou a Camilu Osoriovou dostala do čtvrtfinále, v němž ji zastavila pozdější šampionka Ljudmila Samsonovová. V Cincinnati deklasovala Serenu Williamsovou i Viktorii Azarenkovou a v osmifinále sehrála vyrovnanou partii s členkou Top 10 Jessicou Pegulaovou.

Cornetová má letos nijak nevýraznou bilanci 20-20, přesto je postrachem favoritek. Na Australian Open si vyšlápla na Garbiñe Muguruzaovou a Simonu Halepovou a poprvé v kariéře si zahrála čtvrtfinále na grandslamech. Ve Wimbledonu ukončila historickou neporazitelnost Igy Šwiatekové. V tomto roce byla nejdál v semifinále v Bad Homburgu a na poslední generálce v Clevelandu. Na dalších třech hardových akcích v posledním měsíci nepřešla přes úvodní kola.

Raducanuová se v srpnu herně zlepšila, vypadá fit a je favoritkou na postup. Na Cornetovou si však bude muset dát velký pozor. O 13 let starší Francouzka sice nemá stabilní formu, ale poslední vystoupení v Clevelandu se jí povedlo (nebyla daleko od finále), na grandslamech je letos velmi úspěšná a s hráčkami Top 20 to má letos 5-2.

Tip na vítězku: Emma Raducanuová

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (ČF)

Bilance: 13-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 6-8

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-7 (kariérní 11-7)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Emma Raducanuová - US Open

Kariérní bilance: 7-0

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Washington (ČF), Toronto (1K), Cincinnati (OF)

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Bad Homburg (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (SF)

Bilance: 20-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-10

Bilance proti hráčkám Top 20: 5-2 (kariérní 52-114)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (OF)

Alizé Cornetová - US Open

Kariérní bilance: 16-15

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K), Cleveland (SF)