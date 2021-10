2. den v Indian Wells: Do turnaje vstoupí Vondroušová, Siniaková a Bouzková

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open do turnaje vstoupí další tři české naděje. Markéta Vondroušová se utká se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou, Kateřinu Siniakovou čeká šlágr s vracející se Belgičankou Kim Clijstersovou a Marie Bouzková nastoupí proti kvalifikantce Martině Trevisanové z Itálie.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (ČR) - Golubicová (Švýc.) | Stadium 2 (21:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Trevisanová (It.) | Stadium 6 (21:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Clijstersová (Belg.) | Stadium 1 (23:59 SELČ)



Markéta Vondroušová (37.) - Viktorija Golubicová (46.) | Stadium 2 (21:30 SELČ)

Markéta Vondroušová při předchozích dvou startech v Indian Wells vždy prošla minimálně do osmifinále. Boj o udržení této série začne premiérovým soubojem s Viktorijí Golubicovou, která v kalifornské poušti ještě nepřešla přes první kolo.

Vondroušová si po překvapivém zisku stříbrné medaile na olympijských hrách vede velmi slušně. V Cincinnati sice skončila hned v prvním kole na raketě své přemožitelky z Tokia Belindě Bencicové a na US Open vypadla ve druhém kole, nicméně v Chicagu hrála čtvrtfinále a v Lucemburku a na další akci v Chicagu semifinále. V Chicagu nakonec o finále kvůli žaludečním potížím nebojovala.

Golubicová se dlouho trápila, ale v úvodních měsících na nižším okruhu ITF posbírala několik úspěchů, získala sebevědomí a začala hrát skvěle i na hlavní tour. V březnu se v Lyonu i Monterrey dostala až do finále a v Eastbourne a ve Wimbledonu mezi nejlepší osmičku. Od té doby se jí však zase nedaří, na šesti akcích dokázala vyhrát jen dvě utkání (výhry nad Marií Camilou Osoriovou).

Vondroušová je momentálně v lepší formě a měla by potvrdit roli favoritky. Golubicová sice teď nevyhrává, ale na posledních dvou podnicích velmi těsně prohrála s Amandou Anisimovovou a Biancou Andreescuovou.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Tokio (finále); Chicago 2, Lucemburk, Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (finále); Chicago 2, Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 29-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-9

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-2 (kariérní 13-12)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Lucemburk (semifinále), Chicago 2 (semifinále)

Viktorija Golubicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (finále)

Bilance: 44-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 13-9

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-2 (kariérní 12-15)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (1. kolo)

Viktorija Golubicová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Chicago 2 (1. kolo)



Marie Bouzková (93.) - Martina Trevisanová (66.) | Stadium 6 (21:30 SELČ)

Marie Bouzková v prvním kole letošního ročníku "pátého grandslamu" nastoupí proti kvalifikantce Martině Trevisanové, rovněž Italka si hlavní soutěž BNP Paribas Open zahraje poprvé. Bouzková ve vzájemné bilanci prohrává 1-2, ovšem poslední souboj jasně vyhrála. Všechny předchozí duely se uskutečnily na antuce.

Bouzková se po skvělém vstupu do sezony velmi trápí, od konce března má bilanci 6-16, na posledních 16 akcích 12krát ztroskotala na úvodní soupeřce a uhrála pouhá dvě čtvrtfinále. Hrozí jí tak vypadnutí z elitní stovky žebříčku. V lucemburské hale se představila v o něco lepší formě a došla mezi nejlepší osmičku, jenže na poslední generálce v Chicagu hned na úvod prohrála s trápící se Misaki Doiovou.

Trevisanová na tom není o moc lépe, na nejvyšším okruhu letos posbírala jen pět výher, z toho tři v kvalifikacích, a na úvodních 11 turnajích v letošní sezoně si připsala jediné vítězství. Letos má bilanci 18-22 a většinu výher zaznamenala na nejpomalejším povrchu. Kvalifikací v Indian Wells prošla suverénně, postupně si poradila s domácími teenagerkami Hailey Baptisteovou a Reese Brantmeierovou.

Bouzková by měla mít na tvrdém povrchu navrch, jelikož její soupeřka má na venkovních betonech dokonce zápornou kariérní bilanci a patří k hrozbám hlavně na antukovém podkladu. Česká naděje však nemá dobrou formu a nebylo by asi zase tak velkým překvapením, kdyby roli favoritky nepotvrdila.

Tip: Bouzková ve dvou setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Bilance: 16-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 11-12

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-9 (kariérní 17-20)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Marie Bouzková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: Lucemburk (čtvrtfinále), Chicago 2 (1. kolo)

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, French Open, Dubaj (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Dubaj (2. kolo)

Bilance: 18-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 4-10

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-7 (kariérní 4-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Martina Trevisanová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: WTA 125k Karlsruhe (finále, antuka), ITF W80 Valencie (triumf, antuka)



Kateřina Siniaková (53.) - Kim Clijstersová (1476.) | Stadium 1 (23:59 SELČ)

Kateřina Siniaková si dnes střihne šlágr s vracející se dvojnásobnou šampionkou "pátého grandslamu" Kim Clijstersovou. S bývalou světovou jedničkou a majitelkou čtyř grandslamových vavřínů se utká poprvé.

Siniaková v průběhu antukového jara definitivně ukončila velmi dlouhou krizi. Od druhé poloviny dubna se pětkrát dostala do čtvrtfinále, což zahrnuje první finále od ledna 2018 (tráva v Bad Homburgu). Na posledních dvou turnajích se většího úspěchu nedočkala, přesto má stále slušnou formu. Na US Open ve druhém kole prohrála s Marií Sakkariovou, v ostravské hale hned na úvod nezvládla těsné a dramatické derby s Terezou Martincovou.

Clijstersová se na kurty vrátila loni a neuspěla v Dubaji, Monterrey ani na US Open. Kvůli zdravotním problémům přišla další dlouhá pauza, v comebacku pokračovala až o rok později v Chicagu, kde před týdnem v prvním kole podlehla Su-Wei Hsieh. V rámci posledního návratu tak prohrála všechny čtyři zápasy.

Siniaková je jasnou favoritkou na postup. Osmatřicetiletá Clijstersová se zatím výkonnostně vůbec nepřiblížila svému maximu, čehož by měla česká naděje využít.

Tip: Siniaková ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 22-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-4 (kariérní 147-49)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Kateřina Siniaková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Ostrava (1. kolo)

Kim Clijstersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru po návratu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru po návratu

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: letos odehrála jediný zápas

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 118-12)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (nehrála), US Open (nehrála)

Kim Clijstersová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 24-5

Nejlepší výsledek: triumf (2003, 2005)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Chicago (1. kolo)