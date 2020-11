2. den v Paříži: Tsitsipase vyzve Humbert, šlágrem je souboj Wawrinky s Evansem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Největší favorité v akci • Humbert (Fr.) - Tsitsipas (2-Řec.) | Court Central (18:30 SEČ) • Šlágr dne • Wawrinka (12-Švýc.) - Evans (Brit.) | Court Central (11:00 SEČ)



• Největší favorité v akci •

Ugo Humbert (34.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Court Central (18:30 SEČ)

Do pařížského Masters dnes vstoupí jeden z největších favoritů na titul. Úřadující vítěz Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas začne proti rozjetému Ugovi Humbertovi, který do haly Bercy přijel po čerstvém triumfu v Antverpách a vyhrál už šest zápasů v řadě. Bude se jednat o premiérový souboj 22letých talentů.

Humbert na domácím French Open vypadl hned v prvním kole po porážce s hráčem druhé stovky Marcem Polmansem, ovšem v posledních týdnech potvrzuje, že halové podmínky mu prostě sedí. V Petrohradu měl velmi blízko skalpu rozjetého pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a před necelými dvěma týdny v Antverpách si došel pro svůj druhý titul na hlavním okruhu. V Paříži začal vydřeným vítězstvím nad Casperem Ruudem a na třetí pokus na domácím Masters přešel přes první kolo.

Tsitsipas již v únoru ovládl halový podnik v Marseille. Znovu se pod střechou představil až před týdnem ve Vídni, kam dorazil po výborných výsledcích na antuce (Hamburk - finále, French Open - semifinále), již ve druhém kole byl však nad jeho síly Grigor Dimitrov.

Tsitsipas je celkově jasně lepším hráčem než jeho vrstevník. Humbert si ale teď věří, hala mu sedí a mohl by favorita potrápit. Tsitsipas by si měl postup pohlídat, zvítězit by mohl ve dvou těsných setech.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Ugo Humbert - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy, Auckland (vítěz); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (vítěz)

Bilance: 23-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Ugo Humbert - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Antverpy (vítěz)

Cesta turnajem: Ruud (4-6 6-2 7-6)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Hamburk, Dubaj (finále); French Open, New York (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (vítěz)

Bilance: 28-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 6-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 6-2 (kariérní 29-10)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo), French Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Vídeň (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los



• Šlágr dne •

Stan Wawrinka (20.) - Daniel Evans (31.) | Court Central (11:00 SEČ)

Šlágrem úterního programu je utkání mezi nasazenou dvanáctkou a semifinalistou ročníku 2015 Stanem Wawrinkou a Danielem Evansem, který si zahrál semifinále o víkendu ve Vídni. Aktéři se nedávno potkali v petrohradské hale a Wawrinka odvrátil tři mečboly v řadě, s Britem tak vyhrál i čtvrtý vzájemný souboj.

Wawrinka měl solidní vstup do sezony, ale po koronavirové pauze marně hledá svou nejlepší formu. Na French Open vypadl již ve třetím kole po šokující porážce s nezkušeným Hugem Gastonem, v petrohradské hale ve čtvrtfinále nestačil na Denise Shapovalova a před týdnem ve Vídni prohrál hned v prvním kole s antukářem Christianem Garínem.

Evans před dvěma týdny v hale v Antverpách přerušil sérii pěti porážek a až v semifinále podlehl pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi. Mezi nejlepší kvarteto se probojoval také před týdnem ve Vídni, v něm nenašel recept na rozjetého lucky losera Lorenza Sonega. Na Masters v Paříži nikdy předtím nestartoval.

I tentokrát by se mohlo jednat o velmi těsnou třísetovou bitvu. Výsledky má teď o něco lepší Evans a proti Wawrinkovi měl nedávno tři mečboly v řadě, přesto je favoritem trojnásobný grandslamový vítěz.

Tip: Wawrinka ve třech setech

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (čtvrtfinále)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 2-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-0 (kariérní 109-32)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál), French Open (3. kolo)

Stan Wawrinka - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 14-13

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Petrohrad (čtvrtfinále), Vídeň (1. kolo)

Daniel Evans - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Antverpy, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Antverpy (semifinále)

Bilance: 19-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 8-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 6-3 (kariérní 8-13)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Daniel Evans - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (semifinále), Vídeň (semifinále)