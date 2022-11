3. den na Turnaji mistrů: Ruud, nebo Fritz si mohou zajistit semifinále. O první výhru se utkají Nadal s Augerem-Aliassimem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Zelená skupina • Nadal (1-Šp.) - Auger-Aliassime (5-Kan.) | PREVIEW LS | Centre Court (14:00 SEČ) Ruud (3-Nor.) - Fritz (8-USA) | PREVIEW LS | Centre Court (21:00 SEČ)



Rafael Nadal (2.) - Félix Auger-Aliassime (6.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Rafael Nadal, který bude pokračovat v útoku na premiérový triumf na Turnaji mistrů, ani debutant Félix Auger-Aliassime v neděli nepotvrdili roli favorita a dnes nastoupí k velmi důležitému utkání, jehož výsledek s největší pravděpodobností značně ovlivní šance aktérů na postup ze skupiny. Oba předchozí souboje vyhrál Nadal, zatímco před třemi lety na antuce v Madridu dominoval, v osmifinále letošního French Open měl velké potíže a potřeboval všech pět setů.

Auger-Aliassime se každopádně nemůže spolehnout na pomoc kouče Toniho Nadala, který před začátkem spolupráce jasně uvedl, že proti synovci nebude svému svěřenci radit. Mladý Kanaďan i zkušený španělský veterán v neděli předvedli značně nepovedený výkon a hráli pod své možnosti. Favoritem je Auger-Aliassime, jemuž halové podmínky sedí více, Nadal však rozhodně není bez šance a nebylo by ani překvapením, pokud by zvítězil.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Nadal měl famózní první půlku sezony, když zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl Australian Open, French Open, Acapulko a generálku v Melbourne a hrál finále na Masters v Indian Wells. V následujících měsících však dosáhl na jedinou semifinálovou účast a zase ho začalo zlobit zdraví. Od začátku června, po triumfu v Paříži, se zúčastnil pouze Wimbledonu (odstoupil před semifinále), Masters v Cincinnati (prohrál úvodní zápas), US Open (skončil v osmifinále), rozlučky Rogera Federera v Laver Cupu a Masters v Paříži (ztroskotal na prvním soupeři).

Cesta turnajem

V prvním zápase s Taylorem Fritzem držel krok pouze v úvodním dějství, po jeho ztrátě příliš chyboval a uhrál už jen jeden game.

Historie na Turnaji mistrů

Za sebou má 10 startů na Turnaji mistrů a nikdy ho nevyhrál. Dvakrát byl ve finále, před 12 lety v něm podlehl Rogerovi Federerovi a o tři roky později byl nad jeho síly Novak Djokovič. Na prestižní akci se vrátil po dvou letech.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (2K)

Bilance: 38-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 0-2

Bilance proti hráčům Top 10: 7-2 (kariérní 185-101)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Rafael Nadal - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 20-17

Nejlepší výsledek: finále (2010, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Fritz (6-7 1-6)

Aktuální forma

Auger-Aliassime své nejlepší letošní výsledky posbíral na halových turnajích. Už v únoru v Rotterdamu zlomil sérii osmi finálových porážek a dočkal se svého premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Všech pět letošních finále si zahrál na tvrdém povrchu pod střechou a ve čtyřech uspěl. V posledním měsíci v hale exceloval. Dokonce předvedl sérii 16 vítězství, když během tří týdnů ovládl Florencii, Antverpy i "pětistovku" v Basileji a probojoval se do semifinále pařížského Masters. V něm byl nad jeho síly rozjetý Holger Rune.

Cesta turnajem

Do turnaje vstoupil nečekanou porážkou s Casperem Ruudem, v utkání byl k vidění jediný brejkbol.

Historie na Turnaji mistrů

Debut.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Paříž, Los Cabos, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Paříž (SF)

Bilance: 56-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 25-5

Bilance proti hráčům Top 10: 6-8 (kariérní 12-28)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Félix Auger-Aliassime - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Astana (1K), Florencie (T), Antverpy (T), Basilej (T), Paříž (SF)

Odehrané zápasy: Ruud (6-7 4-6)



Casper Ruud (4.) - Taylor Fritz (9.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Loňský semifinalista Casper Ruud i debutant Taylor Fritz, který se na závěrečný vrchol sezony kvalifikoval díky omluvence od světové jedničky Carlose Alcaraze, se v neděli vzepřeli papírovým předpokladům a rozdají si to o čelo Zelené skupiny a možnost s předstihem postoupit do semifinále. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Pokud Fritz zopakuje skvělý výkon z nedělního utkání, pak má velkou šanci si udržet první místo ve skupině. Ruud sice překvapil skalpem Augera-Aliassimeho, ale v zápase neměl pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a halové podmínky mu nikdy moc neseděly.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Aktuální forma

Ruud si na US Open zahrál své druhé grandslamové finále a celkově šesté v sezoně a mohl získat čtvrtý letošní titul, první na majorech, a stát se světovou jedničkou. V tomto roce se zase o kus zlepšil na tvrdých površích a nic na tom nemění ani nepovedené poslední dva měsíce. Po skončení US Open se mu totiž úplně přestalo dařit. Na následujících čtyřech akcích se dočkal pouhých dvou vítězství, přičemž na halových turnajích prohrál se Stanem Wawrinkou a Lorenzem Musettim a dokázal najít recept pouze na Richarda Gasqueta.

Cesta turnajem

V Turíně začal překvapivou výhrou nad favorizovaným Augerem-Aliassimem, v utkání nečelil jedinému brejkbolu a sám jedinou šanci využil, trefil však více nevynucených chyb než vítězných úderů.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů si poprvé vyzkoušel loni a prošel do semifinále, v němž ho zastavil Daniil Medveděv.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); US Open, French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (OF)

Bilance: 49-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 7-19)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K), US Open (F)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Basilej (1K), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Auger-Aliassime (7-6 6-4)

Aktuální forma

Fritz ukončil skoro tříleté čekání na druhou kariérní trofej, když ovládl Masters v Indian Wells, 500 v Tokiu a 250 v Eastbourne a dvakrát vylepšil své maximum na grandslamových podnicích (Australian Open OF a Wimbledon ČF). Navíc debutoval v Top 10. V hale letos absolvoval tři akce a ani na jedné se nedočkal vítězné série. Po triumfu v Tokiu se představil ve Vídni a na Masters v Paříži, kde byli nad jeho síly Denis Shapovalov a překvapivě loučící se veterán Gilles Simon.

Cesta turnajem

Na úvod využil slabší formy Rafaela Nadala a po skvělém výkonu favorita, který je v halových podmínkách nejzranitelnější, nakonec celkem jasně přehrál.

Historie na Turnaji mistrů

Debut.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy v hale: Dallas (ČF)

Bilance: 44-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 5-5 (kariérní 14-27)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Taylor Fritz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (2K), Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Nadal (7-6 6-1)



Možné scénáře skupiny

Ruud se kvalifikuje, pokud:

- porazí Fritze a Auger-Aliassime porazí Nadala.

- porazí Fritze ve 2 setech a Nadal porazí Augera-Aliassimeho ve 3 setech.

Fritz se kvalifikuje, pokud:

- porazí Ruuda a Nadal porazí Augera-Aliassimeho.

- porazí Ruuda ve 2 setech a Auger-Aliassime porazí Nadala ve 3 setech.