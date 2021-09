3. den US Open: Krejčíková a Vondroušová budou hrát druhé kolo

V rámci třetího dne letošního US Open se představí dvě české naděje. Barbora Krejčíková bude o postup do třetího kola bojovat s domácí Christinou McHaleovou, Markéta Vondroušová vyzve nasazenou Darju Kasatkinovou. Naomi Ósakaová bude v obhajobě pokračovat proti Olze Danilovičové. Šlágr dne nabídne domácí derby mezi Sloane Stephensovou a Cori Gauffovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (ČR) - Kasatkinová (25-Rus.) | Court 7 (18:30 SELČ) Krejčíková (8-ČR) - McHaleová (USA) | Court 13 (19:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Ósakaová (3-Jap.) - Danilovičová (Srb.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) • Šlágr dne • Stephensová (USA) - Gauffová (USA) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (38.) - Darja Kasatkinová (27.) | Court 7 (18:30 SELČ)

Markéta Vondroušová ve druhém kole letošního US Open v souboji bývalých osmifinalistek narazí na nasazenou Darju Kasatkinovou. Poslední dvě střetnutí vyhrála a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Vondroušová měla velice solidní vstup do letošní sezony, když uhrála semifinále na generálce v Melbourne a na Australian Open poprvé prošla do osmifinále. Na další čtvrtfinálovou účast však čekala skoro půl roku, o to byl zisk stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu překvapivější. Příprava na US Open se příliš nepovedla. V Cincinnati skončila hned v prvním kole na Belindě Bencicové, se kterou prohrála finále na olympiádě, a v Chicagu ve čtvrtfinále neudržela vedení setu a brejku proti Alizé Cornetové. Na US Open nezačala dobře, ale proti Eleně Gabriele Ruseové setboly odvrátila a získala 11 her v řadě.

Kasatkinová se herně zvedla a už je zase nebezpečnou soupeřkou. Letos ovládla menší akci v Melbourne a také domácí halu v Petrohradu a hrála další dvě finále, to poslední nedávno na generálce v San José. V Montréalu a Cincinnati naopak skončila v úvodních kolech a v Clevelandu po výprasku od Magdy Linetteové ve čtvrtfinále. Na US Open začala demolicí loňské čtvrtfinalistky Cvetany Pironkovové.

Otázkou je, v jaké formě zrovna dnes Kasatkinová nastoupí, protože v poslední době nepodává vyrovnané výkony. Ani Vondroušové se teď moc nedaří hrát konzistentně. Šance na postup jsou velmi vyrovnané.

Tip: Kasatkinová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 22-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-8

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-2 (kariérní 8-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Chicago (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ruseová (7-5 6-0)

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad, Melbourne 4 (triumf); San José, Birmingham (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (triumf); San José (finále)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 17-8

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 9-4 (kariérní 35-25)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Darja Kasatkinová - US Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: San José (finále), Montréal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo), Cleveland (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Pironkovová (6-2 6-1)



Barbora Krejčíková (9.) - Christina McHaleová (119.) | Court 13 (19:00 SELČ)

Barbora Krejčíková bude ve svém debutu v hlavní soutěži US Open pokračovat premiérovým soubojem s další členkou druhé stovky žebříčku WTA. Nasazenou osmičku čeká Christina McHaleová, která bude bojovat o vyrovnání svého maxima na domácím grandslamu.

Krejčíková má v posledních měsících fenomenální forum, včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 26 z 29 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová. Na US Open začala hladkým vítězstvím nad kvalifikantkou Astrou Sharmaovou.

McHaleová naopak prožívá naprosto katastrofální sezonu. Včetně výhry v prvním kole US Open má letos tragickou bilanci 8-21 a teprve podruhé v sezoně zvládla první kolo hlavní soutěže. Na domácím grandslamu si na úvod poradila s krajankou Emmou Navarrovou.

Krejčíková by měla slavit podobně snadnou výhru jako v prvním kole. McHaleová by neměla českou favoritkou nijak ohrozit.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 40-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 22-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 9-2 (kariérní 222-125)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-0 6-4)

Christina McHaleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Charleston 2, Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 8-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 6-34)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Christina McHaleová - US Open

Kariérní bilance: 9-11

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2011, 2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: WTA 125k Concord (1. kolo), Montréal (kvalifikace), Cincinnati (kvalifikace), Cleveland (1. kolo)

Cesta turnajem: Navarrová (6-1 7-6)



• Cesta za obhajobou titulu •

Naomi Ósakaová (3.) - Olga Danilovičová (145.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Jedna z největších favoritek Naomi Ósakaová bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Olze Danilovičové. Se srbskou kvalifikantkou, která bude útočit na premiérovou účast ve třetím kole nejprestižnějších turnajů, se čtyřnásobná grandslamová šampionka utká poprvé.

Ósakaová ve čtvrtfinále v Miami přišla o sérii 23 vítězství na tvrdém povrchu a už dlouho se i vinou psychických potíží trápí. Kvůli nim odstoupila z French Open a na kurty se vrátila až na domácí olympiádě v Tokiu, kde v osmifinále vypadla s Markétou Vondroušovou. Ve stejné fázi skončila také v Cincinnati po porážce s pozdější a senzační finalistkou Jil Teichmannovou. Do Flushing Meadows dorazila s bilancí 5-4 od začátku dubna. Obhajobu zahájila hladkým vítězstvím nad Marií Bouzkovou.

Danilovičová v roce 2018 šokovala triumfem v Moskvě, ale na senzační výsledek zatím navázat nedokázala. Bývalá 96. hráčka světa, která nyní figuruje až na 145. místě, byla letos na nejvyšším okruhu nejdále ve čtvrtfinále na antuce v Budapešti a Palermu. Na US Open zvládla tříkolovou kvalifikaci se ztrátou jednoho setu a v prvním kole hlavní soutěže přehrála domácí Alyciu Parksovou.

Ósakaová v úvodním zápase předvedla velmi dobrý výkon a s dnešní soupeřkou by neměla mít žádné potíže.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 90-44)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (2. kolo), Wimbledon (nehrála)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 22-3

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-4 6-1)

Olga Danilovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo, Budapešť (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 20-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace)

Olga Danilovičová - US Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Parksová (6-3 7-5)



• Šlágr dne •

Sloane Stephensová (66.) - Cori Gauffová (23.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Dnešní šlágr nabídne domácí derby mezi šampionkou ročníku 2017 Sloane Stephensovou a 17letou hvězdičkou Cori Gauffovou, která bude usilovat o vyrovnání svého nejlepšího výsledku na newyorském podniku velké čtyřky. Hráčky se potkávají poprvé.

Stephensová v průběhu antukového jara ukončila dlouhou krizi a opět patří k nebezpečným hráčkám. V San José sebrala set rozjeté pozdější vítězce Danielle Collinsové a v Montréalu neměla daleko ke skalpu Aryny Sabalenkové. Na letošním US Open v repríze finále 2017 v tie-breaku rozhodujícího dějství udolala krajanku Madison Keysovou.

Gauffová prožívá nejlepší sezonu své kariéry a momentálně je na svém žebříčkovém maximu. Letos v Parmě získala druhý titul, hrála semifinále prestižního podniku v Římě a ještě v Adelaide. Na své první generálce v Montréalu došla do čtvrtfinále, v Cincinnati vypadla ve druhém kole s Naomi Ósakaovou. Na US Open měla potíže hned v prvním kole, v němž až po obratu zdolala Magdu Linetteovou.

Gauffová je celkem jasnou favoritkou na postup. Porážka se Stephensovou by ale nebyla zas až tak překvapivá, starší z Američanek se obvykle právě na grandslamech vyburcuje k nejlepším výkonům.

Tip: Gauffová ve třech setech

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (2. kolo), San José (2. kolo), Miami (2. kolo)

Bilance: 17-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-8

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-3 (kariérní 15-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)

Sloane Stephensová - US Open

Kariérní bilance: 22-8

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: San José (2. kolo), Montréal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Keysová (6-3 1-6 7-6)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (triumf), Řím, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 35-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 12-4 (kariérní 23-8)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montréal (čtvrtfinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Linetteová (5-7 6-3 6-4)