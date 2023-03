3. den v Indian Wells: O nejlepší dvaatřicítku se poperou Kvitová, Krejčíková, Plíšková, Lehečka, Fruhvirtová a Nosková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • L. Fruhvirtová (ČR) - Kalininová (27-Ukr.) | PREVIEW LS | Stadium 8 (20:00 SEČ) Krejčíková (16-ČR) - Jastremská (Ukr.) | PREVIEW LS | Stadium 3 (21:30 SEČ) Kvitová (15-ČR) - Mandliková (USA) | PREVIEW LS | Stadium 3 (23:00 SEČ) Kar. Plíšková (17-ČR) - Kalinská (-) | PREVIEW LS | Stadium 4 (sobota 2:00 SEČ) Nosková (ČR) - Anisimovová (31-USA) | PREVIEW LS | Stadium 4 (sobota 3:30 SEČ) Lehečka (ČR) - Rubljov (6-) | PREVIEW LS | Stadium 3 (sobota 3:30 SEČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



Linda Fruhvirtová (53.) - Anhelina Kalininová (29.) | Stadium 8 (20:00 SEČ)

Linda Fruhvirtová bude ve svém premiérovém vystoupení v hlavní soutěži BNP Paribas Open pokračovat proti nasazené Anhelině Kalininové. S Ukrajinkou, která hraje hlavní fázi v kalifornské poušti potřetí a může se poprvé podívat mezi nejlepší dvaatřicítku, se utká poprvé.

Fruhvirtová korunovala loňskou životní sezonu senzačním triumfem na podniku WTA v indickém Čennaí. Pak se ale nějakou dobu hledala a sérii vyřazení v prvním kole přerušila až na lednovém Australian Open, kde se při své premiéře probojovala až do osmifinále. Přes úvodní soupeřku přešla i na následujících dvou akcích v Hua Hinu a Dubaji, ve dvou setech porazila Bethanii Mattekovou-Sandsovou a Danielle Collinsovou. V Indian Wells začala parádním obratem proti Majar Šarífové, v prvním setu neuhrála jediný game.

Kalininová prožila velmi povedené australské léto, v Adelaide neměla daleko ke skalpu Viktorie Azarenkové, v Hobartu prohrála čtvrtfinálovou bitvu s další grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou a na Australian Open se i díky skalpu Petry Kvitové podívala do třetího kola. Pak přišly nečekané porážky s Annou-Lenou Friedsamovou v Linci a Lauren Davisovou v Dauhá, ovšem v Dubaji si vyšlápla na Veroniku Kuděrmetovovou a v osmifinále dostala do rozhodující sady Karolínu Plíškovou.

Fruhvirtová je proti letos velmi solidní Kalininové outsiderkou. Se zástupkyněmi Top 30 žebříčku má sice celkem solidní úspěšnost 2-4, nicméně v posledních čtyřech soubojích s nimi neuhrála jediný set. Ukrajinka je rozhodně k poražení, ale oproti české teenagerce má stále mnohem více zkušeností a bude pro ni od základní čáry asi až příliš stabilní protivnicí.

Tip na vítězku: Anhelina Kalininová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Dubaj (2K)

Cesta turnajem: Šarífová (0-6 6-2 6-3)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 16-16)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Anhelina Kalininová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (Q), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los



Barbora Krejčíková (16.) - Dajana Jastremská (142.) | Stadium 3 (21:30 SEČ)

Barbora Krejčíková odehraje svůj první soutěžní zápas od parádního tažení na konci února v Dubaji. V Indian Wells loni kvůli zranění lokte nehrála a do letošního ročníku vstoupí proti Dajaně Jastremské. Právě proti Ukrajince absolvovala jeden ze svých posledních duelů před loňskou pauzou a dovolila jí srovnat vzájemnou bilanci.

Krejčíková hraje v dosavadním průběhu sezony velmi slušně, v tuto chvíli má bilanci 11-4 a všechny čtyři porážky zaregistrovala proti někomu z Top 20 žebříčku. Za sebou má pět turnajů a jen na jednom nepřešla přes první soupeřku. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Abú Zabí a v úvodním v Dauhá se rozjela v Dubaji, kde jako teprve pátá v historii porazila na jedné akci světovou jedničku, dvojku i trojku a po skalpu Igy Šwiatekové slavila svůj premiérový triumf na podnicích WTA 1000.

Jastremská se před necelými dvěma roky vrátila po dopingovém trestu a vůbec se jí nedaří, dokonce má od té doby negativní zápasovou úspěšnost 36-44. Letos hraje svůj už osmý turnaj a přes první kolo se dostala jen v Hua Hinu a Dubaji a stále čeká na první čtvrtfinále od loňského června. Zatímco na generálce v Austinu ztroskotala hned na Anně-Leně Friedsamové, v Indian Wells si snadno poradila s Annou Bondárovou a může vylepšit své maximum v kalifornské poušti.

Krejčíková by ani neměla potřebovat tak skvělé výkony jako v Dubaji, aby se v Indian Wells dostala do další fáze. S trápící se Jastremskou by si měla rozhodně poradit a vyhnout se své žebříčkově nejhorší porážce od červencového Livesport Prague Open. Soupeřku ale podcenit nemůže, bývalá světová jednadvacítka totiž dokáže přetlačit každou hráčku na okruhu, pokud má svůj den a trefuje vítězné údery.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 234-128)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los

Dajana Jastremská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Hua Hin (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Hua Hin (2K)

Bilance: 8-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-1 (kariérní 14-22)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Dajana Jastremská - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Dauhá (Q), Dubaj (2K), Austin (1K)

Cesta turnajem: Bondárová (6-3 6-4)



Petra Kvitová (15.) - Elizabeth Mandliková (155.) | Stadium 3 (23:00 SEČ)

Dvojnásobná čtvrtfinalistka Petra Kvitová zahájí své letošní působení v Indian Wells premiérovým soubojem s domácí divokou kartou Elizabeth Mandlikovou. Jednadvacetiletá Američanka s českými kořeny si předevčírem připsala svou první výhru na podnicích WTA 1000.

Kvitová měla parádní vstup do letošní sezony, první ztracený set a porážku zaznamenala až v pátém utkání, a to se zástupkyní Top 10 světového hodnocení Darjou Kasatkinovou. Po čtvrtfinále v Adelaide se mezi nejlepší osmičku zatím nedostala, na Australian Open překvapivě vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou, v Dauhá ve stejné fázi podlehla Cori Gauffové a v osmifinále v Dubaji uhrála pouhých pět gamů s krajankou a pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Mandliková loni ovládla tři turnaje ITF a sahala po debutu v elitní stovce žebříčku, kvůli slabým letošním výsledkům však nyní figuruje až na 155. místě. Do Indian Wells přijela s mizernou bilancí 3-7 v probíhající sezoně a jejím letošním maximem je právě druhé kolo, které uhrála ještě před měsícem na domácí akci ITF v Orlandu. V prvním kole BNP Paribas Open zdolala v tie-breaku třetího setu trápící se krajanku Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Kvitová je jasnou favoritkou, ale na Mandlikovou si musí dát pozor. Dcera slavné bývalé české tenistky sice oba dosavadní duely s hráčkami Top 20 prohrála, nicméně loni v San José "měla na lopatě" Paulu Badosaovou a na US Open potrápila pozdější finalistku Ons Džabúrovou. České jedničce se navíc v tomto dějišti nikdy moc nedařilo. Mandliková však není ve formě, na posledních třech akcích jasně prohrála se Sachiou Vickeryovou, Kimberly Birrellovou i Anastasií Potapovovou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 124-48)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los

Elizabeth Mandliková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 4-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-6

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Elizabeth Mandliková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Mérida (Q), Austin (1K)

Cesta turnajem: Riskeová-Amritrajová (6-3 5-7 7-6)



Karolína Plíšková (17.) - Anna Kalinská (60.) | Stadium 4 (sobota 2:00 SEČ)

Karolína Plíšková zahájí útok na svou už pátou čtvrtfinálovou účast v tomto dějišti proti Anně Kalinské, která si tady při předchozích dvou startech zahrála osmifinále a třetí kolo. Rusce může oplatit loňskou dvousetovou porážku z Miami, tedy druhé akci v rámci slavného Sunshine Doublu.

Plíšková musela v lednu poprvé od srpna 2014 do kvalifikace a na obou generálkách v Adelaide ztroskotala hned na úvod hlavní soutěže. Na Australian Open naopak využila příznivého losu a dostala se až do čtvrtfinále, v němž nečekaně prohrála s Magdou Linetteovou. Na Blízkém východě se zúčastnila všech tří turnajů a nejlépe si vedla na tom posledním v Dubaji, kde vyřadila Markétu Vondroušovou, Marii Sakkariovou a Anhelinu Kalininovou. Ke čtvrtfinále proti Ize Šwiatekové nenastoupila.

Kalinská letos odehrála už sedm akcí, na třech vypadla v kvalifikaci a dál než do druhého kola se podívala pouze před týdnem v americkém Austinu. Tam však měla cestu mezi nejlepší osmičku hodně usnadněnou, protože narazila na lucky losery Nao Hibinovou a Coco Vandewegheovou. Ve čtvrtfinále byla nad její síly domácí Danielle Collinsová, proti níž získala první set a pak uhrála už jen tři gamy. V Indian Wells na úvod zničila domácí halovou specialistku Alyciu Parksovou.

Plíšková je na tom momentálně podstatně lépe než před rokem v Miami, kdy se vracela po zlomenině ruky. Kalinské se naopak v posledních týdnech moc nedařilo, ovšem na severoamerických betonech je v posledních letech nebezpečná a posbírala na nich některé ze svých nejlepších kariérních výsledků. Češka je favoritkou, ale ne nijak výraznou. Ruska si připsala pět ze svých šesti skalpů Top 20 (bilance 6-13) v těchto podmínkách.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 134-55)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 19-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (ČF)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 6-13)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anna Kalinská - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dubaj (Q), Austin (ČF)

Cesta turnajem: Parksová (6-1 6-1)



Linda Nosková (54.) - Amanda Anisimovová (35.) | Stadium 4 (sobota 3:30 SEČ)

Linda Nosková zvládla svůj premiérový zápas na podnicích WTA 1000 a o další výhru bude usilovat proti nasazené domácí zástupkyni Amandě Anisimovové. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj juniorských grandslamových šampionek.

Nosková zazářila hned v prvním lednovém týdnu v Adelaide, kde se z kvalifikace probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, a to i díky výhrám nad Darjou Kasatkinovou, Viktorií Azarenkovou či Ons Džabúrovou. Na následujících třech akcích však přišla zklamání, na Australian Open vypadla hned v prvním kole kvalifikace s Katherine Sebovovou, ve čtvrtfinále v Lyonu nepotvrdila roli favoritky proti Camile Osoriové a v Linci prohrála úvodní kolo s Alison Van Uytvanckovou. V Indian Wells měla potíže jen v prvním setu, pak už proti Irině Beguové dominovala.

Anisimovová musela ukončit předchozí sezonu už po US Open a po zranění se jí vůbec nedaří. Letos odehrála osm zápasů a vyhrála jen tři, a to proti Taylor Townsendové, Ljudmile Samsonovové a veteránce Věře Zvonarevové. Její výkony jsou navíc nevyrovnané, v Adelaide schytala výprask od Veroniky Kuděrmetovové, na následujícím podniku nezvládla kvalifikaci a v hlavní fázi vyřadila Samsonovovou, na Australian Open skončila v prvním kole a v Dubaji mohla porazit Viktorii Azarenkovou.

Nosková se v posledních týdnech neprezentuje zrovna stabilní formou, ale pořád si letos vede celkově mnohem lépe než Anisimovová. U Američanky bude hodně záležet na tom, kolik nevynucených chyb spáchá, protože od základní čáry je velmi agresivní hráčkou. Šance na postup jsou na obou stranách zhruba stejné. České teenagerce by mohla pomoct skvělá bilance 7-4 (letos 6-1) s členkami Top 50.

Tip na vítězku: Linda Nosková

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-1 (kariérní 7-4)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Beguová (7-6 6-1)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Adelaide 2 (2K)

Bilance: 3-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 32-18)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Amanda Anisimovová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los



Jiří Lehečka (47.) - Andrej Rubljov (7.) | Stadium 3 (sobota 3:30 SEČ)

Jiří Lehečka, jediný český mužský zástupce v letošním ročníku BNP Paribas Open, si v pondělí připsal své první vítězství v hlavních soutěžích podniků Masters a pokusí se na něj navázat proti Andrejovi Rubljovovi. S loňským semifinalistou má vyrovnanou bilanci 1-1, před pár týdny ho porazil v katarském Dauhá.

Lehečka si na loňském Turnaji mistrů do 21 let zahrál finále a od té doby exceluje. V United Cupu si vyšlápl na Alexandera Zvereva, na Australian Open se i díky skalpům Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, v Davis Cupu přispěl dvěma suverénními výhrami k postupu na finálový turnaj a v Dauhá byl několikrát jediný míček od svého prvního finále na nejvyšší tour. V Dubaji se loučil hned na úvod po těsné prohře se Zverevem. V Indian Wells první kolo zvládl, ale s trápícím se Arthurem Rinderknechem měl velké potíže.

Rubljov se na lednovém Australian Open probojoval až mezi nejlepší osmičku, ale na turnajích ATP se mu vůbec nedařilo. Na úvodních třech ztroskotal hned na prvním protivníkovi a první výhru si připsal až v Dauhá, kde odvrátil mečboly Tallona Griekspoora a pak prohrál právě s Lehečkou. Velké zlepšení přišlo v Dubaji, i když už ve druhém kole s Alejandrem Davidovichem čelil sérii pěti mečbolů. Nakonec podlehl až Daniilovi Medveděvovi ve finále a titul neobhájil.

Lehečkovi evidentně hra Rubljova celkem sedí. Blízko k jeho skalpu měl už loni na antuce v Bělehradu, kde Rus nakonec triumfoval, a nedávno v Dauhá byl po prohrané úvodní sadě jasně lepší. Český mladík však v semifinále nevyužil mečboly proti Andymu Murraymu a zaznamenal pokles formy. Rubljov se naopak na poslední akci v Dubaji zvedl, a pokud se Lehečka oproti prvnímu kolu výrazně nezlepší, nejspíše si v tomto utkání další výhru nad hráči Top 10 nepřipíše.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: Rinderknech (7-6 7-5)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (F)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčům Top 50: 7-4 (kariérní 120-102)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Andrej Rubljov - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Dauhá (ČF), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los