3. den v Miami: Lehečka je jasným favoritem, Martincová se popere o třetí kolo

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Miami Open se představí dvě české naděje. Jiří Lehečka do turnaje vstoupí proti antukovému specialistovi Federicovi Coríovi z Argentiny a je jasným favoritem. Kvalifikantka Tereza Martincová vyzve v boji o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou nasazenou Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Češi v akci • Lehečka (ČR) - Coría (Arg.) | Court 1 (16:00 SEČ) Martincová (ČR) - Haddadová Maiaová (13-Braz.) | Court 1 (20:30 SEČ)



Jiří Lehečka (44.) - Federico Coría (67.) | Court 1 (16:00 SEČ)

Jiří Lehečka zahájí své premiérové vystoupení na Masters v Miami proti Federicovi Coríovi, který se v tomto dějišti představí potřetí a v obou předchozích případech vypadl v prvním kole. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil předloni na antukovém challengeru v Bratislavě, nejlepší Čech v žebříčku vyhrál ve dvou tie-breacích.

Lehečka prožíval ještě před měsícem nejlepší období své kariéry. Na Australian Open si připsal své první výhry v hlavních soutěžích majorů a nakonec se stal prvním českým čtvrtfinalistou grandslamů po pěti letech. Pak byl v Dauhá několikrát jediný míček od svého prvního finále na nejvyšší tour. Po neproměněných mečbolech proti Andymu Murraymu však přišel propad formy. Po nezdarech v prvním kole v Dubaji s Alexanderem Zverevem a ve druhém v Indian Wells s Andrejem Rubljovem skončil na challengeru ve Phoenixu hned na úvod na Thanasim Kokkinakisovi.

Také Coría vstoupil do sezony na australském kontinentu a vyhrál jen jeden ze šesti duelů. Mnohem lépe si vedl na oblíbené antuce, po triumfu na challengeru v Concepciónu došel až do finále v Córdobě, podlehl v něm krajanovi Sebastiánovi Báezovi a svůj první titul na nejvyšší úrovni nezískal. Do Miami přijel se sérií tří porážek, v Buenos Aires se loučil hned po prvním utkání a na Masters v Indian Wells schytal výprask od trápícího se Diega Schwartzmana.

Lehečka bude mít obrovskou výhodu v povrchu. Antukový specialista Coría totiž odehrál dohromady jen 41 utkání na venkovních betonech s katastrofální bilancí 11-30 a podobně se mu nedaří ani v hale (3-8) a na trávě (0-4). Rodák z Mladé Boleslavi není v posledních týdnech v nejlepším rozpoložení, ale v tomto zápase by rozhodně zaváhat neměl.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-7

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-2 (kariérní 17-14)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Indian Wells (2K), Phoenix challenger (1K)

Federico Coría - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 1-6

Bilance proti hráčům Top 50: 1-3 (kariérní 10-24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Federico Coría - Miami Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (1K)



Tereza Martincová (113.) - Beatriz Haddadová Maiaová (14.) | Court 1 (20:30 SEČ)

Tereza Martincová je jedinou českou zástupkyní v horní polovině pavouka a o vylepšení svého maxima v Miami bude usilovat proti světové čtrnáctce Beatriz Haddadové Maiaové, která může svůj nejlepší výsledek v tomto dějišti vyrovnat a v žebříčku figuruje o téměř 100 míst výše. Všechny tři předchozí souboje vyhrála Brazilka.

Martincová zakončila loňskou sezonu s negativní zápasovou bilancí, v pozitivních číslech není ani letos (7-8) a už vypadla z elitní stovky světového hodnocení. V probíhajícím roce má za sebou osm turnajů a ani na jednom nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže, navíc na posledních čtyřech akcích ztroskotala v kvalifikaci. V Miami si v bojích o hlavní fázi poradila se Simonou Waltertovou a po obratu s Julií Grabherovou. Další otočku předvedla proti trápící se Tamaře Korpatschové a je letos poprvé ve druhém kole.

Haddadová Maiaová se naopak na polovině ze šesti odehraných turnajů v tomto roce podívala minimálně do čtvrtfinále, jejím maximem je semifinále v Abú Zabí. Po porážce s Jessicou Pegulaovou ve čtvrtfinále v Dauhá zaznamenala propad formy, v Dubaji nedotáhla vedení proti Soraně Cirsteaové a v Indian Wells byla kousek od prohry s Kateřinou Siniakovou a pak nestačila na Emmu Raducanuovou. Letos má sice pozitivní bilanci 10-6, nicméně na WTA 1000 + grandslamech negativní 1-3.

Martincová v předchozích třech střetnutích neuhrála set a nejspíše tomu nebude jinak ani na Floridě. Bývalá světová čtyřicítka se totiž ohromně trápí a celkově se jí proti vysoko postaveným soupeřkám nedaří. Se zástupkyněmi Top 20 má kariérní bilanci 5-23 a prohrála s nimi 11 z posledních 12 soubojů, přičemž v tom vyhraném jí soupeřka vzdala.

Tip na vítězku: Beatriz Haddadová Maiaová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (2K)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 5-23)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Tereza Martincová - Miami Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (Q)

Cesta turnajem: Korpatschová (4-6 6-4 6-3)

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 296-123)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Beatriz Haddadová Maiaová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los