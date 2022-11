3. den v Paříži: Do turnaje vstoupí favorité Alcaraz, Nadal a Medveděv

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Rolex Paris Masters čeká úvodní zápas na turnaji další tři největší favority. Světová jednička Carlos Alcaraz se utká s Jošihitem Nišiokou, Rafael Nadal bude ve svém prvním singlovém duelu od US Open čelit Tommymu Paulovi a předloňského šampiona a loňského finalistu Daniila Medveděva vyzve Alex de Minaur.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Favorité v akci • Medveděv (4-) - de Minaur (Austr.) | PREVIEW LS | Court Central (12:30 SEČ) Alcaraz (1-Šp.) - Nišioka (Jap.) | PREVIEW LS | Court Central (14:00 SEČ) Nadal (2-Šp.) - Paul (USA) | PREVIEW LS | Court Central (19:30 SEČ) PREVIEWS DALŠÍCH ZÁPASŮ



Daniil Medveděv (3.) - Alex de Minaur (25.) | Court Central (12:30 SEČ)

Předloňský šampion a loňský finalista Daniil Medveděv odstartuje své letošní působení v pařížské hale Bercy proti svému oblíbenému protivníkovi. S Alexem de Minaurem, který bude usilovat o vyrovnání svého maxima v tomto dějišti, vyhrál všechny čtyři předchozí souboje.

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi, a přestože se poté vyšplhal do čela žebříčku, zhruba až do října se ohromně trápil. Přemožitele nenašel pouze na malé srpnové akci ATP 250 v Los Cabos a další dvě finále prohrál. V tomto měsíci se však znovu rozjel, v Astaně dominoval a v semifinále měl na dosah skalp Novaka Djokoviče (skreč). Zlepšenou formu potvrdil před týdnem ve Vídni, kde triumfoval a zajistil si start na Turnaji mistrů.

De Minaur letos posbíral celkem pět semifinálových účastí, dál se dostal pouze v Atlantě a nakonec získal svůj jediný titul v tomto roce. V halových podmínkách si vede solidně, v úvodních měsících se podíval do čtvrtfinále v Rotterdamu a nedávno ve Stockholmu i díky skalpu Denise Shapovalova do semifinále. Před týdnem v Basileji měl smůlu na los a v prvním kole narazil na pozdějšího finalistu Holgera Runeho. V Paříži začal cennou třísetovou výhrou nad Sebastianem Kordou.

Mimo tvrdé povrchy by mohl mít Medveděv s de Minaurem potíže, ale na betonech v hale by měl mít navrch. S Australanem už se jednou na tomto turnaji potkal, předloni prohrál úvodní dějství a pak už ztratil jen čtyři gamy.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Astana, Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (T); Astana (SF)

Bilance: 45-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 8-2

Bilance proti hráčům Top 30: 12-10 (kariérní 85-64)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-), US Open (OF)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Astana (SF), Vídeň (T)

Cesta turnajem: volný los

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta (T); Stockholm, Eastbourne, Lyon, Barcelona (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (SF)

Bilance: 44-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-7 (kariérní 6-29)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Alex de Minaur - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stockholm (SF), Basilej (1K)

Cesta turnajem: Korda (6-4 4-6 6-4)



Carlos Alcaraz (1.) - Jošihito Nišioka (38.) | Court Central (14:00 SEČ)

Carlos Alcaraz zahájí své poslední vystoupení před debutem na Turnaji mistrů. Lídr žebříčku, který ještě nemá jisté, že sezonu zakončí v čele světového hodnocení, začne premiérovým soubojem s Jošihitem Nišiokou.

Alcaraz prožívá naprosto neskutečný rok. Do sezony vstupoval ze 32. místa, na kontě má pět triumfů a může se pochlubit bilancí 55-12 v soutěžních zápasech. Po zisku premiérového grandslamového titulu na US Open však přišel propad formy. V hale v Astaně skončil hned v prvním kole na trápícím se Davidovi Goffinovi a poprvé v tomto roce neuhrál alespoň set. Další takovou porážku zaznamenal před pár dny v Basileji, kde v semifinále jasně nestačil na rozjetého pozdějšího šampiona Félixe Augera-Aliassimeho.

Rovněž Nišioka může letošní sezonu hodnotit jako zatím tu nejlepší. Na nejvyšším okruhu posbíral čtyři minimálně čtvrtfinálové účasti, hrál finále ve Washingtonu a na začátku října se v Soulu dočkal svého druhého kariérního titulu na této úrovni, prvního po čtyřech letech. V hale má letos velmi solidní bilanci 17-5, v Antverpách prošel do čtvrtfinále, v prvním kole ve Vídni málem porazil Taylora Fritze a v Paříži začal hladkým vítězstvím nad Aslanem Karacevem.

Alcaraz po triumfu na US Open nepůsobí přesvědčivě, nicméně forma z předchozího týdne by mu mohla k postupu stačit. Nišiokovi rozhodně nejsou halové podmínky cizí, před týdnem těsně prohrál s Taylorem Fritzem a včetně challengerů má letos v těchto podmínkách bilanci 17-5. Japonec disponuje negativní úspěšností 4-16 s hráči Top 10, ale v tomto roce s nimi zvládl dva ze šesti soubojů.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Basilej, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (SF)

Bilance: 55-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50: 38-10 (kariérní 52-18)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (T)

Carlos Alcaraz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Astana (1K), Basilej (SF)

Cesta turnajem: volný los

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul (T); Washington (F)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (ČF)

Bilance: 44-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 17-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 4-16)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Jošihito Nišioka - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020, 2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Antverpy (ČF), Vídeň (1K)

Cesta turnajem: Karacev (6-3 6-4)



Rafael Nadal (2.) - Tommy Paul (31.) | Court Central (19:30 SEČ)

Rafael Nadal odehraje svůj první singlový zápas po téměř dvou měsících, konkrétně od osmifinálového nezdaru na US Open, a v roli otce. Rekordman v počtu grandslamových trofejí zahájí svůj útok na premiérový triumf v pařížské hale Bercy proti Tommymu Paulovi. S Američanem se dosud potkal jen letos v Acapulku a poradil si s ním ve dvou setech.

Nadal měl famózní první půlku letošní sezony, když zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl Australian Open, French Open, Acapulko a generálku v Melbourne a hrál finále na Masters v Indian Wells. V posledních pěti měsících se však zúčastnil pouze Wimbledonu (odstoupil před semifinále), Masters v Cincinnati (prohrál úvodní zápas) a US Open (skončil v osmifinále). Po nezdaru v New Yorku odehrál jen deblové utkání v Laver Cupu.

Paul letos posbíral celkem devět postupů do čtvrtfinále, ovšem do další fáze se probojoval pouze v únoru v Delray Beach a s největší pravděpodobností sezonu zakončí bez finálové účasti. V evropských halách si vede solidně, ve čtvrtfinále v Gijónu potrápil pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a ve Vídni sahal po skalpu Dominica Thiema. Na druhou stranu ve Stockholmu prohrál druhé kolo s Mikaelem Ymerem. V Paříži na úvod přehrál Roberta Bautistu.

Forma Nadala je velkým otazníkem, od začátku září se představil pouze v Laver Cupu v deblovém zápase po boku loučícího se Rogera Federera. V halových podmínkách je navíc nejméně úspěšný a představí se v nich poprvé od Turnaje mistrů 2020. Paul, který letos disponuje skvělou bilancí 3-4 s hráči Top 10, však nejspíše v tuto chvíli nemá tak dobrou ani stabilní formu na to, aby si na tak kvalitního a zkušeného soupeře vyšlápl.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 38-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50: 21-4 (kariérní 633-181)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Rafael Nadal - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 22-6

Nejlepší výsledek: finále (2007)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón (ČF)

Bilance: 37-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 5-11)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Tommy Paul - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Gijón (ČF), Stockholm (2K), Vídeň (1K)

Cesta turnajem: Bautista (6-4 6-4)