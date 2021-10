3 hodiny a 45 minut. Murray v nejdelším zápase sezony přežil dva mečboly proti Tiafoemu

Andy Murray v lednu 2019 podstoupil druhou operaci kyčelního kloubu, v srpnu pak jako první tenista v historii nastoupil k singlovému k utkání na okruhu ATP s kovovou kyčelní náhradou a v říjnu v Antverpách získal svůj poslední 46. titul.



Od té doby dva roky na turnajích ATP nevyhrál víc jak dva zápasy po sobě. Povedlo se mu to pouze letos v únoru na challengeru v italské Bielle, kde prohrál až ve finále.



Dnes zahájil své druhé účinkování v Antverpách a svou neporazitelnost udržel. S Američanem Francesem Tiafoem ale svedl obrovskou bitvu, když zvítězil až po odvrácení dvou mečbolů 7-6 6-7 7-6 a soupeři oplatil srpnovou porážku z Winston-Salemu. Zápas trval 3 hodiny a 45 minut a stal se nejdelším v letošní sezoně.



O postup do čtvrtfinále se 34letý Brit utká s druhým nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem, s nímž dosud nehrál.







Loňské finále neobhájí Alex de Minaur, který se od červnového triumfu na trávě v Eastbourne stále trápí. V Antverpách hned v prvním kole prohrál 4-6 0-6 s kvalifikantem Brandonem Nakashimou a z posledních 12 zápasů má bilanci 3-9.



Mladého Američana Nakashimu v dalším utkání čeká švýcarský kvalifikant Henri Laaksonen, který vyřadil Francouze Benoita Paireho.



Lorenzo Musetti v Belgii zdolal ve dvou tie-breacích Gianlucu Magera a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0. O první dvě výhry v řadě od červnového French Open se 19letý Ital utká s dalším krajanem Jannikem Sinnerem.



Márton Fucsovics si připsal teprve druhou výhru od červencového postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. Sérii pěti porážek přerušil na úvod halového turnaje v Antverpách, kde si poradil 7-6 6-2 s Rakušanem Dennisem Novakem.



Ve druhém kole maďarský tenista vyzve Španěla Roberta Bautistu (h2h 0-1).

• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 584.125 eur

úterní výsledky (19. 10. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Brooksby (USA) - Opelka (5-USA) 6-4 6-4 Nakashima (USA) - De Minaur (6-Austr.) 6-4 6-0 A. Murray (Brit.) - Tiafoe (USA) 7-6(2) 6-7(7) 7-6(8) Musetti - Mager (oba It.) 7-6(2) 7-6(3) Fucsovics (Maď.) - Novak (Rak.) 7-6(4) 6-2 Struff (Něm.) - Ramos (Šp.) 6-3 3-6 6-3 Davidovich (Šp.) - Thompson (Austr.) 6-3 6-3 Laaksonen (Švýc.) - Paire (Fr.) 4-6 6-0 6-3