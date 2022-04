38letá Cljstersová zřejmě definitivně ukončila kariéru. Přednost dává rodině

"Rozhodla jsem se, že už nebudu hrát oficiální turnaje. Nemohu se dočkat, jaká nová dobrodružství mě čekají," uvedla čtyřnásobná grandslamová šampionka na Instagramu.

Clijstersová ukončila kariéru už v roce 2007 a pak znovu o pět let později. V roce 2019 se rozhodla pokusit o další návrat, který jí ale zkomplikovala pandemie koronaviru i zdravotní problémy.

Po svém comebacku nevyhrála ani jeden ze pěti zápasů, k nimž nastoupila. Naposledy loni v říjnu v Indian Wells podlehla Kateřině Siniakové, následně se podrobila operaci kolena.

V rozhovoru na webu WTA nyní uvedla, že přednost má rodina, s níž se usadila v New Jersey.

"Pořád ráda hraju. S mým rozvrhem by tři, čtyři dny stačily na to, abych si udržela rytmus, ale určitě by to nestačilo, kdybych se rozhodla hrát turnaj. Kdybych chtěla do Austrálie, jsou to tři až čtyři týdny. To v téhle fázi našeho rodinného života prostě nejde," konstatovala vítězka 41 turnajů WTA.