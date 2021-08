39letý Lorenzi ukončil kariéru. Moje vášeň byla mou prací, řekl šťastný Ital

"Už žádný profesionální tenis. To je to, na co jsem myslel, rozloučit se v New Yorku. New York jsem vždy miloval, takže je to ideální místo, kde skončit. Všechno už pro mě bylo čím dál těžší. Na začátku roku jsem měl drobná zranění a já věděl, že moje tělo už nefunguje tak, jak dřív. Musíte vědět, kdy je čas skončit," řekl Lorenzi.



Své první výhry na grandslamovém turnaji se dočkal až ve svých 31 letech na US Open 2014 poté, co třináctkrát v řadě vypadl hned v prvním kole. Právě v New Yorku nakonec dosáhl nejlepších grandslamových výsledků, kde byl dvakrát ve 3. kole (2016 2019) a jednou v osmifinále (2017).



"Pokaždé, když jsem v tady, tak jsem šťastný. Proto jsem si pro odchod vybral New York. Je to zvláštní pocit. Vím, že končí jedna část mého život, určitě ta nejlepší. Měl jsem štěstí, že moje vášeň byla mou prací. Od mládí jsem se snažil být profesionálním tenistou a to se mi nakonec podařilo," uvedl smířený Ital žijící na Floridě



Do Top 100 světového žebříčku pronikl až ve svých 27 letech a nakonec se vyšplhal na 33. místo. Na okruhu ATP si zahrál čtyři finále, všechna na antuce. Jediný titul získal až ve 34 letech v rakouském Kitzbühelu (2016). Celkem 21 triumfů slavil na challengerech.