4. den US Open: Do akce půjdou Kar. Plíšková a Siniaková, Kvitovou čeká derby s Kr. Plíškovou

V rámci čtvrtého dne letošního US Open se v utkáních druhého kola představí kvarteto Češek. Karolína Plíšková bude hrát s domácí Amandou Anisimovovou, Kateřina Siniaková ve šlágru vyzve nasazenou Řekyni Marii Sakkariovou a Petru Kvitovou čeká derby s kvalifikantkou Kristýnou Plíškovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Sakkariová (17-Řec.) | Grandstand (17:00 SELČ) Kvitová (10-ČR) - Kr. Plíšková (ČR) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) Kar. Plíšková (4-ČR) - Anisimovová (USA) | Arthur Ashe Stadium (pátek 3:00 SELČ)



Kateřina Siniaková (53.) - Maria Sakkariová (18.) | Grandstand (17:00 SELČ)

Kateřina Siniaková bude o vyrovnání svého newyorského maxima bojovat ve šlágru s loňskou osmifinalistkou Marií Sakkariovou. I počtvrté se potkávají na grandslamech, poslední dva souboje vyhrála Siniaková a aktérkám ke zkompletování sbírky chybělo už jen střetnutí právě na US Open.

Siniaková v úvodních třech měsících letošního roku stále procházela dlouhou krizí a vyhrála jen dva z osmi zápasů. Od začátku antukového jara však hraje výborně, pětkrát postoupila do čtvrtfinále, a dokonce absolvovala své první finále na turnajích WTA od ledna 2018. Ve zlepšené formě pokračovala i na generálkách. V Montréalu porazila Jelenu Ostapenkovou a Garbiñe Muguruzaovou a prošla do osmifinále. Dvě utkání zvládla také v Clevelandu. Na US Open začala cenným skalpem Anastasije Sevastovová, která je ve Flushing Meadows vždy nebezpečnou soupeřkou.

Sakkariová si v úvodních měsících sezony na betonech vedla skvěle a uhrála tři semifinále. Od té doby ale byla v závěrečných kolech jen jednou, a to v semifinále French Open. Na olympiádě v Tokiu i v Montréalu skončila v osmifinále, na poslední přípravce v Cincinnati hned v prvním kole po jasné porážce s Angelique Kerberovou. Na US Open si na úvod poradila s Martou Kosťukovou.

Siniaková dokázala vyhrát poslední dva souboje na Australian Open 2018 a French Open 2019. A rozhodně má šanci i tentokrát, protože Sakkariová nehraje ve své nejlepší formě a je teď hodně zranitelná. Česká naděje se naopak prezentuje velmi slušnou a vyrovnanou formou.

Tip: Siniaková ve třech setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 22-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-8

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 8-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montréal (osmifinále), Cleveland (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sevastovová (7-6 6-3)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 27-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 17-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-2 (kariérní 46-36)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Kosťuková (6-4 6-3)



Petra Kvitová (11.) - Kristýna Plíšková (115.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Česko má z dnešního programu jednu jistou účastnici ve třetím kole. O něj se totiž poperou dvojnásobná čtvrtfinalistka a nasazená desítka Petra Kvitová s kvalifikantkou Kristýnou Plíškovou, která bude útočit na vylepšení svého newyorského maxima. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Kvitová sice letos triumfovala v Dauhá, ale jinak nemůže letošní sezonu hodnotit pozitivně. Trápení se prohloubilo v posledních měsících. Po nadějném semifinále v Bad Homburgu skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole, dál se nedostala ani v pražské Stromovce, kde coby nasazená jednička prohrála s hráčkou třetí stovky, s olympiádou se loučila v kole druhém a v Montréalu rovněž dohrála s bilancí 1-1. Nadějně to vypadalo v Cincinnati, ve čtvrtfinále však musela vzdát. Zlepšenou formu potvrdila na US Open a smetla Polonu Hercogovou.

Plíšková prožívá další nepovedenou sezonu. Až na konci června a na svém desátém letošním turnaji ve Wimbledonu se dočkala svého prvního vítězství v hlavních soutěžích, což mělo za následek vypadnutí z elitní stovky žebříčku WTA. Jejím letošním maximem na nejvyšším okruhu je jediné čtvrtfinále, které si zahrála na začátku srpna v Kluži. Žádnou z amerických generálek neabsolvovala a rovnou hrála kvalifikaci US Open. Na tu navázala proti Dance Koviničové a na betonech v hlavních soutěžích vyhrála poprvé od loňského ledna.

Kvitová je jasnou favoritkou a měla by tuto roli potvrdit. Plíšková se možná zlepšila, ale na úspěšnější krajanku by to stačit nemělo.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 25-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-2 (kariérní 117-46)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 30-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Hercogová (6-1 6-2)

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kluž (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2. kolo)

Bilance: 13-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 4-10)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Kristýna Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2017, 2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Koviničová (6-4 6-3)



Karolína Plíšková (4.) - Amanda Anisimovová (75.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 3:00 SELČ)

Další soupeřkou jedné z největších favoritek a finalistky ročníku 2016 Karolíny Plíškové bude domácí Amanda Anisimovová. S vítězkou juniorky z roku 2017 vyhrála všechny tři předchozí souboje bez ztráty setu.

Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká. Následovalo semifinále v Cincinnati. Na US Open potvrdila roli favoritky proti domácí Caty McNallyové.

Anisimovové se nedaří už od senzačního semifinále na předloňském French Open. Od té doby odehrála 58 utkání a uspěla jen v 31 z nich. Trápení zatím neukončila ani na amerických betonech, v San José prohrála v prvním kole, v Montréalu právě s Plíškovou v osmifinále a v Chicagu ve druhém kole vzdala. Na US Open si na úvod poradila s trápící se Zarinou Dijasovou.

Plíšková na svou dnešní soupeřku umí a je favoritkou. Platí ale to samé jako v Montréalu, hodně bude záležet na tom, jak moc bude Anisimovová chybovat.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 31-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-5 (kariérní 121-49)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 21-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: McNallyová (6-3 6-4)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Parma (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (osmifinále)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 3-11)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Amanda Anisimovová - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: San José (1. kolo), Montréal (osmifinále), Chicago (2. kolo)

Cesta turnajem: Dijasová (7-5 6-2)