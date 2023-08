4. den US Open: Do boje o třetí kolo jdou Vondroušová, Plíšková, Nosková a Bouzková

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku US Open se porvou o postup do třetího kola závěrečného grandslamu roku čtyři Češky. Markéta Vondroušová se utká s Martinou Trevisanovou, Karolína Plíšková s Clarou Burelovou, Marie Bouzková s Petrou Martičovou a Linda Nosková vyzve světovou pětku a loňskou finalistku Ons Jabeurovou. Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě proti Lloydovi Harrisovi.

Češi v akci

Markéta Vondroušová (9.) - Martina Trevisanová (58.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Markéta Vondroušová odstartovala své působení na US Open suverénní výhrou 6:3, 6:0 nad 241. hráčkou světa Na-Lae Han. Na postup potřebovala zhruba hodinu. Ve Flushing Meadows startuje 24letá Češka po dvou letech, loňský ročník kvůli půlroční zdravotní pauze vynechala. S žebříčkově níže postavenými soupeřkami letos zvládla všech 16 soubojů.

V letošním roce je velmi těžko k poražení a má na kontě největší počet výher (37) od průlomové sezony 2017. Kromě senzačního triumfu ve Wimbledonu, kde se stala první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v open éře, má na kontě semifinále v Linci, čtvrtfinále v Cincinnati a osmifinále v Indian Wells, Miami a Římě.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 37:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 16:7

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:3 (kariérní 46:26)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Na-Lae Han (6:3, 6:0)

Martina Trevisanová udolala ve vyčerpávající bitvě prvního kola až po třech hodinách a čtvrt a setech 0:6, 7:6, 7:6 Julii Putincevovou. V rozhodujícím dějství likvidovala stav 2:4 a v utkání byla několikrát dva míčky od vyřazení. Jedná se o její druhou výhru v hlavní fázi US Open, předloni porazila Coco Vandewegheovou.

Devětadvacetiletá Italka neprožívá povedenou sezonu, zejména na tvrdých površích. Navíc neobhájila titul v Rabatu ani semifinále na French Open a v žebříčku vypadla z TOP 50. Nyní může poprvé mimo antukové French Open, kde uhrála čtvrtfinále v roce 2020 a loni semifinále, postoupit do třetího kola grandslamů.

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Rabat, Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 18:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 11:12

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:5 (kariérní 3:8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Martina Trevisanová - US Open

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Cincinnati (2K), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Putincevová (0:6, 7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Vondroušová byla ještě teenagerkou, když v roce 2018 poprvé a naposledy překročila druhé kolo US Open a podívala se až do osmifinále. Od března neprohrála s hráčkami figurujícími mimo TOP 20 pořadí a měla by tuto sérii prodloužit. Trevisanové by se nemělo podařit ukořistit druhý skalp TOP 10 na betonech (bilance 1:6).

Karolína Plíšková (25.) - Clara Burelová (62.) | Court 12 (19:00 SELČ)

Karolína Plíšková v poslední době moc dobrých výkonů nepředvedla. V úvodním kole US Open ovšem trefila 11 es, po prvním podání získala 83% bodů, odvrátila pět ze šesti brejkbolů a Elenu-Gabrielu Ruseovou přehrála snadno 6:1, 6:4. Bývalá světová jednička rozhodně nemůže podcenit žádnou soupeřku, na posledních osmi turnajích totiž dosáhla jen na dvě výhry.

Jednatřicetiletá Češka přitom do sezony vstoupila nadějně a uhrála čtvrtfinále na Australian Open a v Dubaji. Teď ale čeká na vítěznou sérii už od konce dubna, kdy prošla mezi nejlepší osmičku ve Stuttgartu. Na US Open by se ovšem mohla rozjet, šest z posledních sedmi startů dotáhla do druhého týdne a v roce 2016 byla kousek od triumfu.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 21:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 18:10

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:1 (kariérní 136:56)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 29:10

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Washington (1K), Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Ruseová (6:1, 6:4)

Clara Burelová je jedinou ze sedmi Francouzek, které dokázaly projít sítem prvního kola letošního US Open. V něm čelila domácí světové #106 Caroline Dolehideové, a přestože pětkrát ztratila servis, Američanku přehrála snadno 6:4, 6:3. Druhé kolo na grandslamových podnicích absolvuje popáté v kariéře (bilance 2:2).

Zatímco na betonech na nějaký výraznější výsledek čeká, na antukových dvorcích se 22leté Francouzce daří a právě díky výsledkům na nejpomalejším povrchu má na dosah debut v TOP 60. Jedná se hlavně o finále v Lausanne, semifinále ve Štrasburku a čtvrtfinále v Palermu. Nyní se pokusí vyrovnat svůj loňský výsledek na US Open, kdy tu vyřadila Jelenu Rybakinovou.

Clara Burelová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lausanne (F); Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 28:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 30: 0:1 (kariérní 1:7)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (Q)

Clara Burelová - US Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Dolehideová (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Burelová vlastní jen tři skalpy TOP 50 na tvrdých površích, dva z nich posbírala loni v tomto dějišti (Jelena Rybakinová a Alison Van Uytvancková). Plíšková by mohla potvrdit roli favoritky, ačkoli na posledních dvou grandslamech v Paříži a Wimbledonu ztroskotala hned v prvním kole.

Marie Bouzková (31.) - Petra Martičová (37.) | Court 17 (21:00 SELČ)

Marie Bouzková měla v úvodním kole nečekané potíže s domácí divokou kartou Ashlyn Kruegerovou. V úvodním dějství prohrávala 1:4, v jednom z klíčových gamů odvrátila šest brejkbolů a mladou Američanku přetlačila 7:5, 6:4. Jedná se o její teprve druhou výhru v hlavní fázi US Open, loni přehrála krajanku a další teenagerku Lindu Noskovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu se v aktuální sezoně velmi dlouho trápila a před začátkem travnaté části roku posbírala jen šest výher v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. S přechodem na travnaté dvorce se však 25letá Češka rozjela a uhrála osmifinále ve Wimbledonu a Montrealu a v Cincinnati své první letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 20:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 12:12

Bilance proti hráčkám TOP 50: 7:12 (kariérní 23:44)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 2:5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Praha (1K), Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Kruegerová (7:5, 6:4)

Petra Martičová vstupovala do úterního souboje s Tatjanou Mariaovou s katastrofální letošní bilancí 3:13 proti hráčkám TOP 50 v dohraných zápasech. Rozjetou Němku deklasovala za hodinu a pár minut 6:2, 6:1 a teď ji dělí jediná výhra od čtvrtého kariérního postupu do třetího kola US Open (2019, 2020 a 2022).

Dvaatřicetiletá Chorvatka zapsala v letošním roce pouhé čtyři vítězné série a na tu první na venkovních betonech stále čeká. Bývalá světová čtrnáctka však potvrzuje, že je na grandslamech v posledních letech hrozbou. Od začátku sezony 2017 byla na podnicích velké čtyřky celkem osmkrát ve druhém týdnu.

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 22:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 6:9

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:13 (kariérní 72:110)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Martičová - US Open

Kariérní bilance: 12:10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Washington (1K), Montreal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Mariaová (6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: Bouzková vede 1:0. Loni v Monterrey, kde si v minulosti zahrála finále, zvítězila jednoznačně 6:4, 6:2. Češka v posledních dvou měsících zaznamenala skalpy Caroline Garciaové (x2), Jessicy Pegulaové či Elise Mertensové a mohla by postoupit do svého premiérového třetího kola na US Open.

Linda Nosková (41.) - Ons Jabeurová (5.) | Grandstand (23:00 SELČ)

Linda Nosková si připsala své druhé vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, první na US Open. Osmnáctiletá Češka loni v New Yorku nezvládla první kolo proti krajance Marii Bouzkové, ovšem v úterý slavila šest brejků a domácí Madison Brengleovou deklasovala 6:2, 6:1. Na betony se vrátila na konci července a od té doby posbírala už 11 výher.

Do sezony vstoupila senzačním postupem z kvalifikace do finále na WTA 500 v Adelaide a v posledních týdnech se na betonech zase rozjela, což zahrnuje čtvrtfinále ve Varšavě, finále v Praze a osmifinále v Cincinnati. Nyní může poprvé v kariéře postoupit do třetího kola majorů, na letošním French Open nestačila v momentální fázi na Jelenu Rybakinovou.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha, Adelaide 1 (F)

Bilance: 31:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 3:5)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Linda Nosková - US Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Varšava (ČF), Praha (F), Cincinnati (OF), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Brengleová (6:2, 6:1)

Ons Jabeurová měla v úvodním kole velké štěstí, že nepotřebovala proti houževnatému odporu Camily Osoriové více než dva sety. Světová pětka servírovala na udržení se v úvodním setu, ve druhém musela do tie-breaku a zvítězila až po dvou hodinách 7:5, 7:6. Jedná se o její první vítězství bez ztráty sady (bez skreče) po skoro 50 dnech.

Devětadvacetiletá Tunisanka byla v posledních čtyřech letech na US Open minimálně ve třetím kole, loni si tady poprvé zahrála ve druhém týdnu a probojovala se až do finále. V něm nestačila na Igu Šwiatekovou. Nedávno prohrála i své třetí grandslamové finále, když ve Wimbledonu podlehla Markétě Vondroušové.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 25:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 13:5 (kariérní 88:75)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F)

Ons Jabeurová - US Open

Kariérní bilance: 14:7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Osoriová (7:5, 7:6)

Vzájemná bilance: Nosková vede 1:0. Mladá Češka letos dosáhla na své tři úvodní skalpy TOP 10 a jeden z nich zaregistrovala proti Jabeurové. Na začátku roku v Adelaide odvrátila 10 z 12 brejkbolů, tehdejší světovou dvojku přetlačila 6:3, 1:6, 6:3 a jak již bylo zmíněno, probojovala se až do závěrečného kola.

Cesta za obhajobou titulu

Carlos Alcaraz (1.) - Lloyd Harris (177.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Carlos Alcaraz potřebuje v úvodních kolech letošního US Open co nejvíce šetřit síly, protože nemá vůbec jednoduchou cestu do finále a na generálkách odehrál řadu vyčerpávajících zápasů. V prvním kole se na kurtu moc nezdržel, za stavu 2:6, 2:3 ze svého pohledu mu vzdal Dominik Köpfer. Také proti Němci měl potíže s využíváním brejkbolů, což je u něj v rámci probíhající US Open Series trendem.

Aktuální lídr žebříčku letos absolvoval už 62 zápasů a zejména poslední týdny pro něj byly náročné. Před cestou do New Yorku odehrál na přípravných turnajích osm utkání a sedm z nich vyvrcholilo třetím setem. To zahrnuje fyzicky i psychicky vyčerpávající prohranou bitvu s Novakem Djokovičem ve finále na Masters v Cincinnati.

Loni se na US Open dočkal svého premiérového grandslamového titulu a dal zapomenout na nezdar na French Open, kde se očekávalo, že poprvé zvedne nad hlavu trofej z majorů. Dvacetiletý Španěl navíc v tomto dějišti ještě nikdy neprohrál dohraný duel, při předloňském debutu skrečoval ve čtvrtfinále. Ještě k tomu je US Open jediným podnikem velké čtyřky, na kterém nikdy neskončil dříve než ve čtvrtfinálové fázi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 54:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:3

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 87:23)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 12:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Köpfer (6:2, 3:2 skreč)

Lloyd Harris musel loňské US Open kvůli zdravotním potížím vynechat a do New Yorku se po dvou letech vrátil hladkou výhrou nad Guidem Pellou. Při posledním startu předloni dokázal vyřadit Karena Chačanova, Denise Shapovalova a Reillyho Opelku a stopku mu vystavil až ve čtvrtfinále Alexander Zverev.

Bývalý 31. hráč světa má se zástupci TOP 5 žebříčku úspěšnost 2:3 a i v těch třech prohraných soubojích vzdoroval. Šestadvacetiletý Jihoafričan si oba skalpy připsal proti nasazeným jedničkám, Dominicovi Thiemovi v Dubaji 2021 a Rafaelovi Nadalovi ve Washingtonu 2021.

Lloyd Harris - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Australian Open (2K)

Bilance: 24:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 17:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 3:11)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Lloyd Harris - US Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Atlanta (2K), Washington (1K), Cary challenger (ČF), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Pella (7:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Harris by mohl Alcaraze na kurtu celkem zdržet, nicméně jeho fyzická kondice není v posledních letech ideální, takže je menší hrozbou než před lety.

