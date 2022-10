4. den v Guadalajaře: Poslední česká zástupkyně Bouzková se popere o čtvrtfinále, čeká ji rozjetá Ruska

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Samsonovová (-) | PREVIEW LS | Grandstand Caliente (21:00 SELČ) PREVIEWS OSTATNÍCH OSMIFINÁLOVÝCH ZÁPASŮ



Marie Bouzková (38.) - Ljudmila Samsonovová (22.) | Grandstand Caliente (21:00 SELČ)

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Marie Bouzková se bude snažit ve skvělých výkonech a výsledcích na mexické půdě pokračovat proti rozjeté Ljudmile Samsonovové. S Ruskou má vyrovnanou bilanci 1-1, a pokud ji porazí, zahraje si své první čtvrtfinále po triumfu v Praze.

Bouzková prožívá nejlepší sezonu kariéry. Právě v Guadalajaře si na konci února zahrála své třetí kariérní finále a během parádního července došla až do čtvrtfinále Wimbledonu a na Livesport Prague Open ve Stromovce vybojovala svůj premiérový titul. Poté se však začala trápit zdravotně, v Cincinnati nenastoupila k utkání druhého kola a na US Open i vinou problémů s levou rukou vypadla ve druhém kole. Od té doby nehrála. V Guadalajaře neztratila set s krajankou Terezou Martincovou ani Camilou Osoriovou.

Samsonovová se v úvodních sedmi měsících sezony trápila a solidnějšího výsledku dosáhla pouze ve Stuttgartu (semifinále) a Adelaide (čtvrtfinále). Od začátku srpna však hraje nejlepší tenis v kariéře, posbírala 20 vítězství, našla jen dvě přemožitelky a triumfovala ve Washingtonu, Clevelandu a Tokiu. V Guadalajaře v životní formě pokračuje, po dvousetové výhře nad Kaiou Kanepiovou vyřadila ve třech setech nasazenou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Tady se vítězka tipuje velmi těžko. Bouzková totiž v Mexiku už několik let exceluje a podmínky v Guadalajaře zná dokonale, při všech třech předchozích startech v tomto městě prošla minimálně do semifinále. Samsonovová zase od začátku srpna zvládla 20 z 22 zápasů a prožívá nejlepší období své kariéry. Vynikající obrana Bouzkové by mohla slavit úspěch.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 39-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 30-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-6 (kariérní 11-23)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (2K)

Marie Bouzková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Martincová (6-2 7-5), Osoriová (6-3 6-1)

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, Cleveland, Washington (T); Stuttgart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Washington (T)

Bilance: 30-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 12-6 (kariérní 24-24)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (-), US Open (OF)

Ljudmila Samsonovová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tokio (T), San Diego (1K)

Cesta turnajem: Kanepiová (6-1 7-5), (2) Sabalenková (6-4 2-6 6-2)