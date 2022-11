4. den v Miláně: Lehečka se o finále popere se Strickerem, Nakashima s Draperem

V rámci čtvrtého hracího dne Turnaje mistrů do 21 let poznáme finalisty letošního ročníku. Jiří Lehečka, první český účastník v historii Next Gen ATP Finals, v semifinále vyzve neporaženého Dominica Strickera. Vítěz si v sobotním finále zahraje s Brandonem Nakashimou, nebo Jackem Draperem.