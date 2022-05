4. den v Římě: Nadal a Šwiateková budou pokračovat v obhajobě, Djokoviče čeká šlágr s Wawrinkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (1-Pol.) - Azarenková (16-) | Center Court (13:00 SELČ) Nadal (3-Šp.) - Shapovalov (13-Kan.) | Center Court (19:00 SELČ) • Šlágr dne • Djokovič (1-Srb.) - Wawrinka (Švýc.) | Center Court (16:00 SELČ)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (1.) - Viktoria Azarenková (16.) | Center Court (13:00 SELČ)

Loňská šampionka a světová jednička Iga Šwiateková se pokusí svou aktuální neporazitelnost čítající 24 zápasů prodloužit proti bývalé světové jedničce a finalistce ročníku 2013 Viktorii Azarenkové. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem nerozhodná 1-1.

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale hned na začátku té letošní pod novým trenérem ožila a momentálně se veze na vlně 24 výher. Přemožitelku nenašla v Dauhá, Indian Wells, Miami, kvalifikačním utkání BJK Cupu ani Stuttgartu. Velkou akci v Madridu se rozhodla vynechat a na kurty se po zhruba 14denní pauze vrací v Římě, kde začala suverénním vítězstvím nad lucky loserem Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Azarenková měla solidní vstup do letošního tenisového roku, na generálce v Adelaide prošla do čtvrtfinále a na Australian Open mezi nejlepší šestnáctku. Částečně i kvůli zdravotním a osobním problémům však znovu dvě soupeřky po sobě porazila až na předchozí "tisícovce" v Madridu, kde ji v osmifinále zastavila Amanda Anisimovová. V Římě zvládla úvodní kola s přehledem, šanci nedala Viktoriji Golubicové ani Camile Osoriové.

Mimo antuku by asi měla Azarenková větší šanci Šwiatekovou zastavit. Polce totiž nejpomalejší povrch sedí mnohem více a je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T)

Bilance: 33-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 8-1 (kariérní 19-14)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruseová (6-3 6-0)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 72-79)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Viktoria Azarenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 24-11

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 6-1

Generálka: Madrid (OF)

Cesta turnajem: Golubicová (6-3 6-0), Osoriová (6-2 6-4)



Rafael Nadal (4.) - Denis Shapovalov (16.) | Center Court (19:00 SELČ)

S deseti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Rafael Nadal bude v obhajobě loňského prvenství pokračovat proti Denisovi Shapovalovovi. Právě s kanadským mladíkem se loni rovněž potkal v osmifinále a musel likvidovat dva mečboly. Ve vzájemné bilanci vede 4-1, poslední střetnutí ve čtvrtfinále letošního Australian Open vyhrál v pěti setech.

Nadal se na začátku letošního roku vracel po zranění, zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl generálku v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový vavřín, přemožitele nenašel ani v Acapulku a jeho vítěznou sérii zastavil až ve finále v Indian Wells Taylor Fritz. Antukový král v Kalifornii dohrával se zraněným žebrem a teprve v Madridu vstoupil do své nejoblíbenější části sezony, ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě začal demolicí servismana Johna Isnera.

Shapovalov měl skvělý vstup do sezony, v ATP Cupu pomohl Kanadě k historicky prvnímu triumfu v týmových soutěžích a ve čtvrtfinále Australian Open sahal po skalpu svého dnešního protivníka. Od té doby však zaznamenal jen dvě vítězné série, tu druhou až v předchozích dnech ve Foro Italicu, kde zdolal domácího Lorenza Sonega a Nikoloze Basilašviliho.

Shapovalov se právě po porážce s Nadalem v Melbourne dostal do krize a v momentální formě by na nejpomalejším povrchu neměl mít proti antukovému králi šanci. Od Nadala se očekává, že o 12 let mladšího soupeře porazí popáté v řadě a udrží si svou osmifinálovou neporazitelnost na turnaji (16-0).

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 23-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům Top 20: 7-2 (kariérní 328-132)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 69-7

Nejlepší výsledek: triumf (2005-07, 2009-10, 2012-13, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 16-0

Generálka: Madrid (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Isner (6-3 6-1)

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 9-23)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Denis Shapovalov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Sonego (7-6 3-6 6-3), Basilašvili (6-4 7-6)



• Šlágr dne •

Novak Djokovič (1.) - Stan Wawrinka (361.) | Center Court (16:00 SELČ)

Šlágr dnešního programu obstarají světová jednička a pětinásobný šampion Novak Djokovič a po zranění se vracející bývalá světová trojka Stan Wawrinka. V Římě se potkávají potřetí, oba předchozí souboje vyhrál Djokovič. Lídr žebříčku ATP ve vzájemné bilanci dominuje 21-6, potkávají se poprvé od skreče Srba v osmifinále US Open 2019.

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny a opatřením proti Covidu-19 do akce dostal až na konci února v Dubaji a ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. Znovu se představil na začátku antukového jara, na Masters v Monte Carlu prohrál úvodní zápas s Alejandrem Davidovichem a ve finále na domácí půdě v Bělehradu podlehl Andrejovi Rubljovovi. V Madridu si bez ztráty setu poradil s Gaëlem Monfilsem i Hubertem Hurkaczem a v semifinále velmi těsně padl s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě začal jasnou výhrou nad Aslanem Karacevem.

Wawrinka se po více než roční pauze zaviněné zraněním a operací nohy na kurty vrátil na konci března na antukovém challengeru a jasně prohrál s Eliasem Ymerem. Neradoval se ani na Masters v Monte Carlu, v úvodním kole neudržel vedení proti Alexanderovi Bublikovi. Prvního vítězství od loňského Australian Open se dočkal až v Římě, kde zlikvidoval manko setu a brejku proti Reillymu Opelkovi a v další třísetové bitvě zdolal Lasla Djereho.

Djokovič při všech 15 startech v hlavní soutěži římského Masters prošel minimálně do čtvrtfinále a o tuto sérii by neměl přijít. Wawrinka je totiž stále na míle vzdálen své nejlepší formě a postupně se zlepšující Djokovič by si s ním měl poradit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-1 (kariérní 181-28)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 60-10

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011, 2014-15, 2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 15-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Bělehrad (F), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Karacev (6-3 6-2)

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrál

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 58-96)

Grandslamy: Australian Open (-)

Stan Wawrinka - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 24-15

Nejlepší výsledek: finále (2008)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 3-6

Generálka: Monte Carlo (1K)

Cesta turnajem: (14) Opelka (3-6 7-5 6-2), Djere (7-6 3-6 6-4)