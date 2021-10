5. den v Indian Wells: Kvitová se s Azarenkovou utká o osmifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Azarenková (27-Běl.) | Stadium 2 (pondělí 3:00 SELČ) • Šlágr mužů • Brooksby (USA) - Zverev (3-Něm.) | Stadium 1 (23:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Viktoria Azarenková (32.) | Stadium 2 (pondělí 3:00 SELČ)

Dvojnásobná čtvrtfinalistka Petra Kvitová bude o osmifinále BNP Paribas Open usilovat ve šlágru dvojnásobných grandslamových šampionek s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou vítězkou "pátého grandslamu" Viktorií Azarenkovou. Ve vzájemné bilanci vede 5-3, ovšem obě předchozí střetnutí na venkovních betonech jasně ovládla Azarenková.

Kvitová nemůže až na triumf v Dauhá letošní sezonu hodnotit pozitivně. Po semifinále v Bad Homburgu na následujících čtyřech akcích vyhrála jen dva zápasy, nicméně teď si zase vede o něco lépe. V Cincinnati uhrála čtvrtfinále, na US Open třetí kolo a v domácí ostravské hale byla mezi nejlepším kvartetem. V Indian Wells začala jednoznačným vítězstvím nad Arantxou Rusovou.

Azarenková se na konci loňské sezony dostala do své nejlepší formy, jenže letos se trápí zdravotně. V letošní sezoně absolvovala 13 turnajů a z pěti z nich musela v průběhu odstoupit. Do konce nedohrála ani poslední generálku v Chicagu, kde nenastoupila k osmifinále. V kalifornské poušti jí na úvod vzdala Magda Linetteová.

Šance na postup jsou velmi vyrovnané. Kvitová totiž nevyniká konzistentní formou a Azarenková má časté zdravotní potíže. Vzhledem k vzájemné bilanci venku na hardu by mohla mít mírně navrch Běloruska.

Tip: Azarenková ve třech setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Ostrava, Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 29-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-9

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 7-1 (kariérní 93-39)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 14-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Ostrava (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Rusová (6-2 6-2)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 24-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 55-31)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Viktoria Azarenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 29-8

Nejlepší výsledek: triumf (2012, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (7-5 3-0 skreč)



• Šlágr mužů •

Jenson Brooksby (79.) - Alexander Zverev (4.) | Stadium 1 (23:00 SELČ)

Mužský šlágr dnešního programu obstarají jeden z největších favoritů Alexander Zverev, který na čtvrtfinálovou účast v kalifornské poušti stále čeká, a domácí talent Jenson Brooksby, jenž se "pátého grandslamu" účastní poprvé. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Brooksby teprve v červenci na trávě v Newportu absolvoval svou první hlavní soutěž na turnajích ATP a prošel až do finále. Vynikající letošní formu potvrdil i postupem do semifinále ve Washingtonu a účastí ve druhém týdnu grandslamového US Open. V Indian Wells si na úvod ve dvou těsných setech poradil s kvalifikantem Cemem Ilkelem.

Zverev letos triumfoval v Acapulku a na Masters v Madridu a po smolné porážce v osmifinále Wimbledonu si vede ještě lépe. Nejlepší německý tenista získal zlato z olympijských her, ovládl Masters v Cincinnati a až v semifinále US Open se jeho vítězná série zastavila na 16 zápasech. Po závěrečném grandslamu sezony se představil jen v Laver Cupu, v němž zdolal Johna Isnera.

Zverev je teď rozjetý a měl by si s domácím talentem poradit, přestože měsíc nehrál turnajový zápas. Rodák z Hamburku naprosto zaslouženě patří k největším favoritům a bylo by překvapením, kdyby vypadl hned na úvod.

Tip: Zverev ve dvou setech

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (finále); Washington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (semifinále)

Bilance: 42-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 26-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (nehrál), US Open (osmifinále)

Jenson Brooksby - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ilkel (7-6 6-4)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf); US Open (semifinále)

Bilance: 43-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 25-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-1 (kariérní 98-34)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los