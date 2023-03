5. den v Indian Wells: O osmifinále se poperou Kvitová, Krejčíková, Plíšková a Nosková

Karolína Plíšková (17.) - Veronika Kuděrmetovová (11.) | Stadium 4 (20:30 SEČ)

Karolína Plíšková dál útočí na své páté čtvrtfinále na BNP Paribas Open. Tentokrát se jí do cesty postaví loňská čtvrtfinalistka Veronika Kuděrmetovová. S Ruskou prohrála poslední dva souboje, v roce 2020 v Cincinnati a Ostravě, a ve vzájemné bilanci ztrácí 1-2.

Plíšková musela v lednu poprvé od srpna 2014 do kvalifikace a na obou generálkách v Adelaide ztroskotala hned na úvod hlavní soutěže. Na Australian Open naopak využila příznivého losu a dostala se až do čtvrtfinále, v němž nečekaně prohrála s Magdou Linetteovou. Na Blízkém východě se zúčastnila všech tří turnajů a nejlépe si vedla na tom posledním v Dubaji, kde vyřadila Markétu Vondroušovou, Marii Sakkariovou a Anhelinu Kalininovou. Ke čtvrtfinále proti Ize Šwiatekové nenastoupila. Na kurty se vrátila v Indian Wells a po obratu přehrála Rusku Annu Kalinskou.

Kuděrmetovová pokračovala v úvodních týdnech nové sezony ve skvělých výkonech z té předchozí, na přípravných akcích v Adelaide uhrála čtvrtfinále a semifinále. Od Australian Open se však trápí, v Melbourne seznačně vypadla už ve druhém kole s kvalifikantkou Katie Volynetsovou, více než jeden zápas nevyhrála ani v Abú Zabí, v semifinále v Dauhá schytala výprask od Igy Šwiatekové a v prvním kole v Dubaji byla nad její síly Anhelina Kalininová. V Indian Wells začala zvládnutým derby s Annou Blinkovovou.

Plíšková má jedinečnou šanci vzájemnou bilanci srovnat. V posledních týdnech si až na dva výpadky vede solidně, kdežto Kuděrmetovová zaznamenala od začátku Australian Open značný propad formy. Otázkou je, jaký výkon bývalá světová jednička zrovna v neděli předvede. I proto nemá další střetnutí těchto dvou zástupkyň Top 20 světového pořadí favoritku, rozhodnout mohou maličkosti.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-4 (kariérní 73-85)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (2-6 6-0 6-4)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 18-33)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Veronika Kuděrmetovová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6-3 6-4)



Linda Nosková (54.) - Cori Gauffová (6.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Linda Nosková bude ve svém debutu na turnajích WTA 1000 pokračovat premiérovým soubojem se svou zatím mnohem úspěšnější vrstevnicí a světovou šestkou Cori Gauffovou, která bude usilovat o svou první osmifinálovou účast v kalifornské poušti.

Nosková zazářila hned v prvním lednovém týdnu v Adelaide, kde se z kvalifikace probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, a to i díky výhrám nad Darjou Kasatkinovou, Viktorií Azarenkovou či Ons Džabúrovou. Na následujících třech akcích však přišla zklamání, na Australian Open vypadla hned v prvním kole kvalifikace s Katherine Sebovovou, ve čtvrtfinále v Lyonu nepotvrdila roli favoritky proti Camile Osoriové a v Linci prohrála úvodní kolo s Alison Van Uytvanckovou. V Indian Wells měla potíže jen v prvním setu, pak už proti Irině Beguové dominovala. Podobně si vedla i proti Amandě Anisimovové.

Gauffová postoupila na všech čtyřech letošních turnajích minimálně mezi nejlepší šestnáctku a od začátku loňské sezony se finalistka posledního French Open v závěrečných kolech objevuje pravidelně. V aktuálním roce triumfovala v Aucklandu a hrála osmifinále Australian Open, čtvrtfinále v Dauhá a semifinále v Dubaji. Všechny tři porážky si připsala proti kolegyním z Top 20. V Indian Wells si na úvod dle očekávání poradila s kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou.

Gauffová není výkonnostně o moc lepší hráčkou než Nosková. Američanka má však mnohem více zkušeností a hlavně předvádí v úvodních kolech stabilní výkony, což platí i letos. Česká teenagerka se ovšem může pyšnit pozitivní úspěšností se zástupkyněmi Top 10. Všechny tři souboje s nimi absolvovala letos a v Adelaide porazila Darju Kasatkinovou a Ons Džabúrovou a podlehla suverénní Aryně Sabalenkové. Pokud předvede jeden ze svých lepších a hlavně vyrovnaných výkonů, pak může uspět i proti Gauffové.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Beguová (7-6 6-1), (31) Anisimovová (7-6 6-3)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 45-10)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-23)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dauhá (ČF), Dubaj (SF)

Cesta turnajem: volný los, Bucsaová (6-2 6-4)



Barbora Krejčíková (16.) - Xinyu Wang (67.) | Stadium 3 (pondělí 1:00 SEČ)

Barbora Krejčíková se v neděli pokusí prodloužit svou aktuální neporazitelnost na osm zápasů a vyrovnat své maximum v kalifornské poušti. Její soupeřkou bude Xinyu Wang, která bude usilovat o své největší osmifinále v kariéře. Jediný dosavadní souboj předloni v Praze suverénně vyhrála Češka, dokonce ztratila jen tři gamy.

Krejčíková hraje v dosavadním průběhu sezony velmi slušně, v tuto chvíli má bilanci 12-4 a všechny čtyři porážky zaregistrovala proti někomu z Top 20 žebříčku. Za sebou má pět turnajů a jen na jednom nepřešla přes první soupeřku. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Abú Zabí a v úvodním v Dauhá se rozjela v Dubaji, kde jako teprve pátá v historii porazila na jedné akci světovou jedničku, dvojku i trojku a po skalpu Igy Šwiatekové slavila svůj premiérový triumf na podnicích WTA 1000. V Indian Wells začala hladkým vítězstvím nad Dajanou Jastremskou.

Wang letos odehrála už sedm turnajů a na nejvyšším okruhu se do závěrečných kol probojovala pouze ve dvou případech, a to díky snazšímu losu do semifinále v Hua Hinu a čtvrtfinále v Hobartu. V aktuálním roce má sice pozitivní zápasovou úspěšnost 13-8, ovšem většinu výher zaregistrovala proti slabším soupeřkám. První solidnější skalpy slavila až teď v Indian Wells, kde nedala šanci Elise Mertensové ani Jekatěrině Alexandrovové.

Číňanka chytla v Indian Wells velmi dobrou formu a deklasovala dvě trápící se favoritky. Kromě toho si však žádný cennější skalp v letošním roce nepřipsala a Krejčíková by jí v současné formě neměla dovolit další. Wang má na kontě jen dvě výhry nad hráčkami Top 20 (bilance 2-8), jednu z nich slavila před pár dny proti Alexandrovové a jedinou další v závěru roku 2021 proti trápící se Emmě Raducanuové.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 38-19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-1 6-2)

Xinyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (SF)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 2-8)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Xinyu Wang - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Mérida (2K), Monterrey (2K)

Cesta turnajem: Mertensová (6-3 6-1), (18) Alexandrovová (6-2 6-3)



Petra Kvitová (15.) - Jelena Ostapenková (25.) | Stadium 2 (pondělí 2:00 SEČ)

Dvojnásobnou čtvrtfinalistku Petru Kvitovou čeká ve třetím kole souboj s předloňskou semifinalistkou Jelenou Ostapenkovou. Aktérky se potkávají už podesáté, poslední měření sil loni ve finále na trávě v Eastbourne ovládla Češka a ve vzájemné bilanci vede 5-4. Na venkovních betonech je srovnáno 3-3.

Kvitová měla parádní vstup do letošní sezony, první ztracený set a porážku zaznamenala až v pátém utkání, a to se zástupkyní Top 10 světového hodnocení Darjou Kasatkinovou. Po čtvrtfinále v Adelaide se mezi nejlepší osmičku zatím nedostala, na Australian Open překvapivě vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou, v Dauhá ve stejné fázi podlehla Cori Gauffové a v osmifinále v Dubaji uhrála pouhých pět gamů s krajankou a pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. V úvodním zápase v Indian Wells neměla proti domácí divoké kartě Elizabeth Mandlikové daleko k rozhodující sadě.

Rovněž Ostapenková letos dosáhla na jedinou čtvrtfinálovou účast, a to v lednu na grandslamovém Australian Open. Zatímco generálky v Adelaide se jí vůbec nepovedly, na dalších turnajích měla smůlu na los a vypadla v osmifinále: v Abú Zabí s Qinwen Zheng, v Dauhá s Jessicou Pegulaovou a v Dubaji s Arynou Sabalenkovou. Své působení v Indian Wells zahájila třísetovou výhrou nad nevyzpytatelnou Aljaksandrou Sasnovičovou.

Ani jedna nepatří v posledních letech zrovna ke stabilním hráčkám. Do Indian Wells dorazila v o něco lepší formě Ostapenková, která mohla v Dauhá porazit Jessicu Pegulaovou a v Dubaji smetla Lindu Fruhvirtovou a sebrala set do té doby letos neporažené Aryně Sabalenkové. Výkony Kvitové jsou naopak po solidním vstupu do sezony nepřesvědčivé. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Tip na vítězku: Jelena Ostapenková

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-3 (kariérní 208-134)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 16-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Mandliková (6-1 7-5)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 30-44)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (7-5 3-6 6-2)