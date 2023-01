NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (20-ČR) - Kalininová (Ukr.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Lehečka (ČR) - Norrie (11-Brit.) | PREVIEW LS | Kia Arena (5:30 SEČ) • Šlágry dne • Keysová (10-USA) - Azarenková (24-) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:00 SEČ) Korda (29-USA) - Medveděv (7-) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (10:30 SEČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (23.) - Anhelina Kalininová (39.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Loňská čtvrtfinalistka Barbora Krejčíková si mohla o osmifinále Australian Open zahrát s krajankou Petrou Kvitovou. Místo toho na úvod programu v Rod Laver Areně změří síly s její přemožitelkou Anhelinou Kalininovou, která se do třetího kola grandslamů probojovala poprvé v kariéře. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo v kvalifikaci French Open 2018, Krejčíková vyhrála po obratu.

Krejčíková začala mít loni po skvělém lednu problémy s loktem, tři měsíce vůbec nehrála a velmi dlouho hledala formu z famózního předloňského roku. Pořádně se zvedla až v závěru sezony, když předvedla 10zápasovou vítěznou sérii a triumfovala v halách v Tallinnu a Ostravě. Do nové sezony naskočila na druhém podniku v Adelaide a její výkony nebyly moc přesvědčivé. Na Alison Riskeovou-Amritrajovou to ještě stačilo, ale Darja Kasatkinová už byla nad její síly. V úvodním kole Australian Open zvládla derby se Sárou Bejlek a set nepovolila ani další kvalifikantce Claře Burelové.

Kalininová zaznamenala v posledních dvou sezonách značný progres a postupně se vyšplhala až na 34. místo. Jedinou kaňkou je úspěšnost právě na grandslamech, ve druhém kole se radovala až na sedmý pokus. Na přípravných akcích se jí dařilo, v Adelaide prošla kvalifikací a málem porazila Viktorii Azarenkovou, v Hobartu prohrála čtvrtfinále s bývalou šampionkou Sofií Keninovou. Na Australian Open si vede nad očekávání, bývalé semifinalistce Coco Vandewegheové povolila jen čtyři gamy a pak si proti Petře Kvitové připsala svůj první skalp Top 20 na betonech. Od začátku listopadu uspěla v 17 z 21 zápasů.

Krejčíková zatím není v takové formě jako na konci loňského roku, kdy dominovala v evropských halách, a i ona to může mít s houževnatou Kalininovou velmi těžké. Také tentokrát by měla tempo hry určovat česká zástupkyně, a pokud se vyvaruje velkému počtu nevynucených chyb, měla by úlohu mírné favoritky zvládnout a Ukrajinku dál nepustit.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-1 (kariérní 29-35)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Bejlek (6-3 6-1), Burelová (6-4 6-1)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-1 (kariérní 10-16)

Anhelina Kalininová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide 1 (1K), Hobart (ČF)

Cesta turnajem: Vandewegheová (6-3 6-1), (15) Kvitová (7-5 6-4)



Jiří Lehečka (71.) - Cameron Norrie (12.) | Kia Arena (5:30 SEČ)

Jiří Lehečka v posledních dnech sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a teď se může stát prvním českým mužským účastníkem druhého týdne majorů od Tomáše Berdycha na Australian Open 2019. Nejlepší Čech v žebříčku znovu po týdnu vyzve Camerona Norrieho. S britskou jedničkou prohrál oba předchozí souboje, ovšem předloni v Davis Cupu i před týdnem v Aucklandu ho dostal do rozhodující sady.

Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jedno čtvrtfinále a na všech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále. Na Australian Open si vyšlápl na Bornu Čoriče a zaregistroval jedno ze svých nejcennějších vítězství a v první v hlavní fázi majorů, na něj navázal výhrou nad Christopherem Eubanksem.

Norrie má za sebou další skvělou sezonu, kromě triumfů v Delray Beach a Lyonu a pozici v Top 20 světového hodnocení se dočkal svých prvních účastí ve druhém týdnu grandslamových podniků (semifinále Wimbledonu a osmifinále US Open). Letos si zatím vede výborně, v United Cupu porazil Alexe de Minaura, Rafaela Nadala i Taylora Fritze. Přípravu absolvoval ještě v Aucklandu, kde byl pár gamů od prvenství a ve finále překvapivě podlehl veteránovi Richardovi Gasquetovi. Na Australian Open si poradil s Lucou Van Asschem a Constantem Lestiennem, proti druhému jmenovanému mohl prohrávat 1-2 na sety.

Lehečka už si tady vyšlápl na nasazeného Čoriče, ovšem Norrie je stabilnějším hráčem a bude mnohem těžším oříškem k rozlousknutí. Brit ale v posledních dnech není tak přesvědčivý jako v úvodu sezony v United Cupu a rodák z Mladé Boleslavi tak vůbec není bez šance. Otázkou je, zda dokáže udržet vysokou úroveň hry dostatečně dlouho na to, aby houževnatého a zkušenějšího protivníka porazil.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 20: 1-2 (kariérní 2-7)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Cesta turnajem: (21) Čorič (6-3 6-3 6-3), Eubanks (6-4 6-4 3-6 6-3)

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (F)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-1 (kariérní 59-39)

Cameron Norrie - Australian Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (3-0), Auckland (F)

Cesta turnajem: Van Assche (7-6 6-0 6-3), Lestienne (6-3 3-6 7-6 6-3)



• Šlágry dne •

Madison Keysová (13.) - Viktoria Azarenková (24.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Ženský šlágr dnešního programu obstarají letos stále neporažená dvojnásobná semifinalistka Madison Keysová a dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková. Naposledy se střetly před pár měsíci v osmifinále na WTA 1000 v mexické Guadalajaře, Běloruska zvítězila ve třech setech a vyhrála i třetí vzájemný souboj.

Keysová se loni právě v Austrálii vyhrabala z krize, když ovládla generálku v Adelaide a došla do semifinále Australian Open. Ve zbytku roku však uhrála už jen jedno semifinále (Cincinnati) a sezonu zakončila nečekanou porážkou s Magdou Linetteovou na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. Letos je zatím neporažena, v United Cupu zvládla v roli týmové dvojky všech pět zápasů a pomohla USA k triumfu a na Australian Open si ve třech setech poradila s Annou Blinkovovou a ve dvou s Xinyu Wang.

Azarenková už má své nejlepší roky za sebou, ale stále patří ke stabilním hráčkám, drží se v Top 30 a nebýt častých zdravotních problémů, mohla by být ještě výš. V loňské sezoně čekala velmi dlouho na semifinálovou účast, mezi nejlepší kvarteto se probojovala až v říjnu na závěrečném turnaji WTA 1000 v Guadalajaře. Poslední triumf slavila v srpnu 2020 a letos se k dalšímu zatím ani nepřiblížila. Na prvním podniku v Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou a na druhém ztroskotala hned na Veronice Kuděrmetovové. V Melbourne zvládla souboj jediných bývalých šampionek v letošním pavouku se Sofií Keninovou a pak deklasovala Nadiu Podoroskou.

Keysová sice letos ještě neprohrála, ale nutno podotknout, že jen dvě z jejích sedmi soupeřek figurovaly v Top 50, když se s nimi utkala. Azarenková bude obzvláště v Melbourne Parku úplně jiným kalibrem, a navíc ve třech duelech s Keysovou ztratila jen jeden set. Američanka je na grandslamech velmi nebezpečná a na Australian Open se jí v posledních letech dařilo, nicméně stabilní a přesná hra bývalé světové jedničky jí evidentně vůbec nesedí. Běloruska letos už dvě přemožitelky našla, ovšem se skvěle hrajícími Kuděrmetovovou a Noskovou padla velmi těsně.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-0 (kariérní 75-80)

Madison Keysová - Australian Open

Kariérní bilance: 27-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: United Cup (5-0)

Cesta turnajem: Blinkovová (6-4 3-6 6-2), Xinyu Wang (6-3 6-2)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-1 (kariérní 133-115)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 44-12

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Keninová (6-4 7-6), Podoroská (6-1 6-0)



Sebastian Korda (31.) - Daniil Medveděv (8.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Mezi šlágry dnešního programu nesmí chybět utkání mezi bývalým šampionem místní juniorky Sebastianem Kordou, který má na dosah vylepšení svého maxima v Melbourne, a finalistou posledních dvou ročníků Daniilem Medveděvem. Dosud se potkali jen předloni na halovém Masters v Paříži, kde po obratu zvítězil ruský tenista.

Korda se loni pořádně rozjel až v závěru sezony, kdy se probojoval do finále v evropských halách v Gijónu a Antverpách. Ani v jednom však neuspěl a na svůj druhý triumf na této úrovni stále čeká. Velmi blízko k němu měl hned na začátku nového tenisového roku v Adelaide, kde neztratil set s Andym Murraym, Robertem Bautistou ani Jannikem Sinnerem a ve finále měl mečbol proti Novakovi Djokovičovi. Na Australian Open si zatím vede solidně, větší šanci nedal Cristianovi Garínovi ani Josukemu Watanukimu.

Medveděv vyhrál US Open 2021 a predikovalo se mu, že bude v následujícím roce dominovat minimálně na tvrdých površích. Zpočátku to tak vypadalo, po zahození luxusního náskoku ve finále Australian Open však přišla krize, která stále trvá. Loni posbíral jen dva tituly (250 v Los Cabos a 500 ve Vídni). Nový tenisový rok zahájil na malé, ale skvěle obsazené akci v Adelaide a bez ztráty setu prošel do semifinále, v němž uhrál jen sedm gamů s pozdějším šampionem Novakem Djokovičem. V Melbourne neztratil set s Marcosem Gironem ani domácím Johnem Millmanem.

Medveděv v úvodním kole dominoval, ale ve druhém měl potíže na servisu a dělal na své poměry až moc nevynucených chyb. Na turnaji sice pokračuje bez ztráty setu, nicméně pokud by předvedl podobný výkon i proti Kordovi, mohl by mít tentokrát velké potíže. Američan s českými kořeny už nejednou ukázal, že dokáže porazit kohokoli na tour a jeho největším nepřítelem je psychická odolnost, za poslední rok hned několikrát nedotáhl nadějný náskok proti nejlepším hráčům světa.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 3-9)

Sebastian Korda - Australian Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Adelaide 1 (F)

Cesta turnajem: Garín (6-4 1-6 6-3 6-2), Watanuki (6-2 7-5 6-4)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 50: 3-1 (kariérní 141-89)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 21-6

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Adelaide 1 (SF)

Cesta turnajem: Giron (6-0 6-1 6-2), Millman (7-5 6-2 6-2)