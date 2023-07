5. den Wimbledonu: O postup se poperou Kvitová, Vondroušová, Bouzková a Veselý. Djokovič si střihne šlágr s Wawrinkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (9-ČR) - Sasnovičová (-) | No.2 Court (12:00 SELČ) Veselý (ČR) - O'Connell (Austr.) | Court 14 (12:00 SELČ) Vondroušová (ČR) - Vekičová (20-Chorv.) | Court 15 (15:30 SELČ) Bouzková (32-ČR) - Garciaová (5-Fr.) | No.2 Court (18:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (2-Srb.) - Wawrinka (Švýc.) | Centre Court (19:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Petra Kvitová (9.) - Aljaksandra Sasnovičová (69.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Petra Kvitová nakonec zahájila své letošní působení ve Wimbledonu večerním středečním utkáním na centrálním dvorci. Ačkoli nastřílela více než trojnásobek vítězných úderů než soupeřka, potřebovala dvojnásobná šampionka proti Jasmine Paoliniové všechny tři sety (6:4, 6:7, 6:1). Jedná se o její teprve druhou grandslamovou výhru v letošní nestabilní sezoně.

Třiatřicetiletá Češka má ve slavném Wimbledonu parádní historii, nicméně po druhém triumfu v roce 2014 se tady jen třikrát dostala do třetího kola (2015, 2019 a 2022). Stále je však hrozbou, v letošním roce triumfovala na WTA 1000 v Miami a také na generálce v Berlíně, kde přežila dva tie-breaky a neztratila jediný set.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 23:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:1 (kariérní 173:53)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 36:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Paoliniová (6:4, 6:7, 6:1)

Aljaksandra Sasnovičová byla schopná dohrát původně úterní duel prvního kola až ve čtvrtek. Devětadvacetiletá Běloruska deklasovala 6:2, 6:1 Nurii Párrizasovou. V hlavní fázi Wimbledonu účinkuje posedmé, do druhého kola se probojovala popáté a teď může potřetí postoupit mezi nejlepší dvaatřicítku (2018 a 2021).

Poslední rok nebyl z jejího pohledu vůbec povedený, od US Open po French Open nebyla schopná vyhrát dva zápasy po sobě. Tuto černou sérii přerušila až na začátku travnaté části sezony, a to díky postupu do semifinále v Hertogenboschi, kde těžila ze skreče Ljudmily Samsonovové. Následovala brzká vyřazení v Berlíně i Bad Homburgu.

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (SF)

Bilance: 13:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 6:21)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Aljaksandra Sasnovičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Hertogenbosch (SF), Berlín (2K), Bad Homburg (1K)

Cesta turnajem: Párrizasová (6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 2:1. Sasnovičové má co vracet, v úvodním souboji v prvním kole Wimbledonu 2018 s ní totiž prohrála 4:6, 6:4, 0:6. Ačkoli pak zvítězila na betonech v Sydney 2019 a po obratu v Indian Wells 2022, bude toužit po odvetě. Wimbledon je totiž pro aktuální českou jedničku nejoblíbenějším turnajem.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Jiří Veselý (528.) - Christopher O'Connell (73.) | Court 14 (12:00 SELČ)

Jiří Veselý v prvním kole šokoval, když vyřadil Sebastiana Kordu, který byl považován za jednoho z černých koňů letošního Wimbledonu. Devětadvacetiletý Čech ukázal svou sílu na trávě, v utkání nastřílel 23 es a skvěle zvládal klíčové momenty, dokonce odvrátil 10 z 11 brejkbolových hrozeb (7:6, 4:6, 6:2, 6:3).

Se svým dělovým servisem byl na travnatých dvorcích vždy hrozbou. Vítězství nad Kordou je ovšem velkým překvapením, obzvláště kvůli neustálým zdravotním problémům a nedostatku zápasové praxe. Před cestou do All England Clubu odehrál v letošní sezoně jen sedm duelů a na výhru na nejvyšším okruhu čekal od loňského července.

Bývalý nejlepší junior světa bojuje celou kariéru se zraněními a také mu občas chybí motivace, kvůli obojímu promarnil svůj obrovský talent i potenciál. Například ve Wimbledonu vyhrál šest z devíti soubojů s hráči TOP 30 a jako jeden z mála má pozitivní bilanci s Novakem Djokovičem (2:0).

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (2K)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 3:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na trávě: 1:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 0:0 (kariérní 63:67)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 16:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Surbiton challenger (1K), Mallorca (Q)

Cesta turnajem: (22) Korda (7:6, 4:6, 6:2, 6:3)

Christopher O'Connell si poradil ve čtyřech setech s talentovaným, ale nezkušeným Hamadem Medjedovičem a poprvé v kariéře postoupil do druhého kola Wimbledonu. Částečně si tak spravil chuť, protože jediný předchozí start ve Wimbledonu (2021) i účasti na obou letošních grandslamech zakončil hned v úvodním kole.

Devětadvacetiletý Australan si naposledy zahrál druhé kolo grandslamů na loňském Australian Open a v domácím dějišti zaznamenal dosud největší vítězství své kariéry, když bez ztráty setu přehrál tehdejší světovou třináctku Diega Schwartzmana.

Christopher O'Connell - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (SF)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (ČF)

Bilance: 22:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 3:3

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 12:9 (kariérní 238:151)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Christopher O'Connell - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Surbiton challenger (1K), Stuttgart (ČF), Mallorca (1K)

Cesta turnajem: Medjedovič (7:5, 6:4, 4:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Veselého může cenný skalp Kordy motivovat, ale ani proti O'Connellovi nebude favoritem. Pokud ovšem výkon z předchozího kola zopakuje, pak by mu neměl postup do další fáze uniknout.

Tip na vítěze: Jiří Veselý

Markéta Vondroušová (42.) - Donna Vekičová (21.) | Court 15 (15:30 SELČ)

Markéta Vondroušová našla recept na světovou dvanáctku Veroniku Kuděrmetovovou i ve druhém letošním souboji, Rusku vyřadila také v Miami. Čtyřiadvacetiletá Češka sebrala soupeřce čtyřikrát servis a vítězstvím 6:3, 6:3 navázala na podobnou výhru nad Peyton Stearnsovou. Jedná se o její sedmý letošní skalp TOP 20, čímž si vyrovnala osobní rekord v rámci jednoho roku (2021).

Loni touto dobou si procházela nakonec šestiměsíční zdravotní pauzou a ještě na začátku června měla na kontě jen dvě travnatá vítězství v hlavních soutěžích. Tento počet zdvojnásobila už na generálce v Berlíně po skalpech Biancy Andreescuové a Jule Niemeierové (skreč). Ve Wimbledonu se poprvé dostala do třetího kola.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 26:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:6 (kariérní 37:34)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5), (12) Kuděrmetovová (6:3, 6:3)

Donna Vekičová neskrývala po senzačním obratu proti Sloane Stephensové emoce. S Američankou prohrávala už o set a 2:5, ale nakonec po dvou a půl hodinách parádní bitvu urvala 4:6, 7:5, 6:4, přičemž v rozhodující sadě odvrátila všechny čtyři brejkboly. Podruhé v kariéře si tak zahraje třetí kolo Wimbledonu.

Už je to pět let, co tady 27letá Chorvatka předvedla sérii tří dvousetových výher a v osmifinále podlehla Julii Görgesové. Od té doby se ještě zlepšila a posbírala celkem čtyři další účasti ve druhém týdnu grandslamových podniků, včetně čtvrtfinále na letošním Australian Open (druhé na majorech), kde vyřadila Ljudmilu Samsonovovou.

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T); Berlín (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (F)

Bilance: 26:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 12:7 (kariérní 69:107)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Donna Vekičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Nottingham (2K), Berlín (F)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6:2, 6:3), Stephensová (4:6, 7:5, 6:4)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 0:1. Vekičovou dosud potkala jen před více než pěti lety v Hobartu, tehdy neměla moc zkušeností a prohrála ve dvou setech. Jednoduché to nebude mít ani tentokrát, ačkoli je mnohem zkušenější. Chorvatka je totiž čtyřnásobnou finalistkou travnatých podniků WTA, naposledy si o titul zahrála před pár týdny v Berlíně.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Marie Bouzková (33.) - Caroline Garciaová (5.) | No.2 Court (18:00 SELČ)

Marie Bouzková ukončila singlovou kariéru bývalé světové dvojky Anett Kontaveitové. Čtyřiadvacetiletá Češka zvládla oba zápasy v letošním Wimbledonu suverénně, nejprve si poradila 6:1, 6:4 s kvalifikantkou a 116. hráčkou světa Simonou Waltertovou a pak deklasovala 6:1, 6:2 loučící se Estonku, proti níž odvrátila všechny tři brejkboly. Nejlepším možným způsobem tak utnula sérii čtyř porážek.

Finalistka wimbledonské dívčí čtyřhry z roku 2014 tady loni excelovala, vyřadila mimo jiné právě Garciaovou a Danielle Collinsovou a dosáhla na své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Na senzační výsledek navázala prvním triumfem na okruhu WTA (Livesport Prague Open), semifinále na WTA 1000 v Guadalajaře a také debutem v TOP 30 světového hodnocení.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 13:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 2:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 7:13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Waltertová (6:1, 6:4), Kontaveitová (6:1, 6:2)

Caroline Garciaová skončila na nedávném French Open už ve druhém kole po porážce 5:7 ve třetím setu s Annou Blinkovovou, ale ve Wimbledonu dál prošla. Devětadvacetiletá Francouzka však měla namále i tentokrát, v posledních dvou setech odvrátila všechny brejkboly a Leylah Fernandezovou udolala 3:6, 6:4, 7:6. Svou bilanci na trávě od začátku loňského roku upravila na 16:5.

Čtvrtfinalistka generálek v Berlíně a Eastbourne bude usilovat o své třetí wimbledonské osmifinále (2017 a 2022) a zároveň vyrovnání zdejšího maxima. Alespoň částečně by si tím spravila chuť, protože letošní sezona není z jejího pohledu moc povedená a zahrnuje nezdary ve finále v Lyonu i Monterrey a šokující prohru s Magdou Linetteovou v osmifinále Australian Open.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Berlín (ČF)

Bilance: 29:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:8 (kariérní 121:151)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Caroline Garciaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 12:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Berlín (ČF), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:4, 6:3), Fernandezová (3:6, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Bouzková vede 2:0. I potřetí se potkávají na travnatých dvorcích. Bouzková měla proti majitelce tří trofejí z nejrychlejšího povrchu jasně navrch v Birminghamu 2021 i ve Wimbledonu 2022. Včetně probíhajícího turnaje má ale letos bilanci 8:13 v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Cesta za obhajobou titulu

Novak Djokovič (2.) - Stan Wawrinka (88.) | Centre Court (19:00 SELČ)

Novak Djokovič a Stan Wawrinka sehráli v minulosti řadu památných bitev v závěrečných kolech grandslamů. Kvůli zdravotním problémům a slabším výsledkům druhého jmenovaného se však tentokrát potkávají už v úvodu wimbledonského turnaje. Zmíněné potíže švýcarského veterána jasně hrají do karet favorizované světové dvojce.

Wawrinka je společně s Rafaelem Nadalem možná jediným hráčem, který dělal Djokovičovi ve fyzicky náročných grandslamových duelech pravidelně problémy. Dokonce se svým rivalem vyhrál čtyři z pěti posledních střetnutí na majorech, což je působivé číslo vzhledem k Djokovičově více než 10leté dominanci na této úrovni. Jejich rivalita však v posledních letech uvadala.

Djokovič měl pro Wawrinku před pátečním měřením sil jen slova chvály, ačkoli proti němu musel skousnout několik zdrcujících porážek. "Stan mi sebral dva grandslamové tituly. Mám pro něj obrovský respekt. Je inspirující, čeho je po zraněních a operacích stále schopný. Jeho kariéra je už teď velmi úspěšná, dokázal toho hodně, přesto pořád hraje."

Stan Wawrinka on facing Novak Djokovic at Wimbledon:



Interviewer: “You’ve played each other 26 times.”



Stan: “Don’t tell me the score.. I will enjoy if I don’t get killed.”



Stan The Funny Man.



pic.twitter.com/bCsXAoV9Hw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2023

Novak Djokovič narazil ve druhém kole letošního Wimbledonu na Jordana Thompsona. Australan měl vynikající přípravu a odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů kariéry, přesto nedokázal 36letému Srbovi sebrat set. Úřadující šampion Australian Open i French Open a největší favorit dokonce outsiderovi nenabídl jediný brejkbol a za celý zápas ztratil jen osm bodů po prvním podání (6:3, 7:6, 7:5).

Bývalému lídrovi žebříčku chvíli trvalo, než se s travnatým povrchem sžil. Jakmile se tak stalo, je v těchto podmínkách takřka nezastavitelný. V letošním ročníku Wimbledonu usiluje o osmý titul, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. V All England Clubu neprohrál dohraný zápas od roku 2016, kdy ve třetím kole senzačně nestačil na Sama Querreyho. Jedná se o jeho poslední porážku ve třetím kole grandslamů.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 29:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 9:1 (kariérní 237:16)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 88:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cachín (6:3, 6:3, 7:6), Thompson (6:3, 7:6, 7:5)

Stan Wawrinka postoupil do třetího kola Wimbledonu poprvé od čtvrtfinálové účasti v roce 2015, a to po skalpech Emila Ruusuvuoriho a Tomáse Martína Etcheverryho. Navíc dosáhl na svůj nejlepší letošní výsledek na grandslamech, na Australian Open skončil hned v prvním kole a na French Open ve druhém.

Pokud by 38letý Švýcar dokázal Djokoviče v pátek vyřadit, stal by se trojnásobný grandslamový šampion teprve druhým hráčem po krajanovi Rogerovi Federerovi, který by dokázal rekordmana v počtu grandslamových trofejí porazit na všech podnicích velké čtyřky.

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Rotterdam (ČF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 61:100)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Stan Wawrinka - Wimbledon

Kariérní bilance: 22:16

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014-15)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ruusuvuori (7:5, 7:5, 6:4), (29) Etcheverry (6:3, 4:6, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 23:6, nepočítaje exhibice 22:6. Wawrinka byl vždy známý tím, že jako jeden z mála dokázal držet fyzicky i psychicky krok s Djokovičem ve vyčerpávajících pětisetových bitvách. Vzhledem ke slabší formě v posledních letech i horší kondici však bude v pátečním střetnutí nejspíše bez šance.

Tip na vítěze: Novak Djokovič