6. den US Open: Karolína Plíšková a Kvitová budou bojovat o postup do druhého týdne

V rámci šestého dne letošního US Open se zkompletuje obsazení druhého týdne. Karolína Plíšková se o účast v další fázi závěrečného grandslamu sezony utká s Ajlou Tomljanovicovou, Petra Kvitová ve šlágru narazí na Marii Sakkariovou. Mužský šlágr bude patřit největšímu favoritovi a světové jedničce Novakovi Djokovičovi a Keiovi Nišikorimu.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (10-ČR) - Sakkariová (17-Řec.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Kar. Plíšková (4-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) | Grandstand (21:00 SELČ) • Mužský šlágr • Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Maria Sakkariová (18.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Petra Kvitová bude o svou sedmou účast ve druhém týdnu US Open bojovat v dnešním ženském šlágru proti Marii Sakkariové, přemožitelce Kateřiny Siniakové z předchozího kola. S řeckou jedničkou, která může vyrovnat své maximum na turnaji a loňský výsledek, se utká pošesté. Ve vzájemné bilanci má navrch těsně 3-2.

Kvitová sice letos triumfovala v Dauhá, ale jinak nemůže letošní sezonu hodnotit pozitivně. Trápení se prohloubilo v posledních měsících. Po nadějném semifinále v Bad Homburgu skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole, dál se nedostala ani v pražské Stromovce, kde coby nasazená jednička prohrála s hráčkou třetí stovky, s olympiádou se loučila v kole druhém a v Montréalu rovněž dohrála s bilancí 1-1. Nadějně to vypadalo v Cincinnati, ve čtvrtfinále však musela vzdát. Zlepšenou formu potvrdila na US Open, poradila si s Polonou Hercogovou i Kristýnou Plíškovou.

Sakkariová si v úvodních měsících sezony na betonech vedla skvěle a uhrála tři semifinále. Od té doby ale byla v závěrečných kolech jen jednou, a to v semifinále French Open. Na olympiádě v Tokiu i v Montréalu skončila v osmifinále, na poslední přípravce v Cincinnati hned v prvním kole po jasné porážce s Angelique Kerberovou. Na US Open nezaváhala proti Martě Kosťukové ani Kateřině Siniakové.

Každá soupeřka je jiná, ale Kvitová se v předchozích dvou kolech tady na US Open i na poslední generálce v Cincinnati představila v podstatně lepší formě než Sakkariová. Šance na postup jsou nicméně naprosto vyrovnané, Řekyně je obzvláště na tvrdém povrchu velmi nebezpečnou protivnicí.

Tip: Kvitová ve třech setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 26-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 5-0 (kariérní 59-39)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 31-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Hercogová (6-1 6-2), Kr. Plíšková (7-6 6-2)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 28-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 18-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-3 (kariérní 10-24)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Kosťuková (6-4 6-3), Siniaková (6-4 6-2)



Karolína Plíšková (4.) - Ajla Tomljanovicová (46.) | Grandstand (21:00 SELČ)

Karolína Plíšková na US Open dál živí naději na první grandslamový triumf. Finalistka ročníku 2016 v dalším duelu narazí na Ajlu Tomljanovicovou, která bude hrát třetí kolo amerického grandslamu poprvé. Posledních pět soubojů vyhrála Plíšková a vede 5-1.

Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká. Následovalo semifinále v Cincinnati. Na US Open potvrdila roli favoritky proti domácí Caty McNallyové i Amandě Anisimovové, přestože proti druhé jmenované musela v parádní přestřelce likvidovat mečbol.

Tomljanovicová se největšího letošního úspěchu dočkala na grandslamech, když ve Wimbledonu došla do svého prvního čtvrtfinále na akcích velké čtyřky. Na ostatních turnajích v sezoně 2021 se ovšem takto daleko nedostala. Z generálky v San José odjížděla s bilancí jedné výhry a porážky, v Montréalu první kolo vzdala. Na US Open si poradila s domácí Katie Volynetsovou a set neztratila ani s nasazenou Petrou Martičovou.

Plíšková je jasně lepší hráčkou, má mnohem lepší formu a na svou dnešní soupeřku umí. Roli favoritky by měla potvrdit i v tomto zápase.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 32-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-9

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 10-5 (kariérní 74-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 22-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: McNallyová (6-3 6-4), Anisimovová (7-5 6-7 7-6)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 24-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-5 (kariérní 3-18)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Ajla Tomljanovicová - US Open

Kariérní bilance: 6-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: San José (2. kolo), Montréal (1. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6-3 6-1), (30) Martičová (7-6 6-4)



• Mužský šlágr •

Novak Djokovič (1.) - Kei Nišikori (56.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Trojnásobný šampion Novak Djokovič na US Open stále útočí na kalendářní grandslam. Další překážkou největšího favorita bude v dnešním mužském šlágru Kei Nišikori, finalista ročníku 2014. Japonského tenistu nedávno smetl na olympiádě, vyhrál s ním už 16. souboj v řadě a vylepšil vzájemnou bilanci na 17-2. Naposledy s ním prohrál právě na US Open, a to před sedmi lety v semifinále.

Djokovič ovládl všechny tři letošní grandslamy, ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati. Na US Open hned na úvod musel do čtyř sad s kvalifikantem Holgerem Runem, proti Tallonovi Griekspoorovi mu stačily tři sety.

Nišikoriho kariéra je protkána zdravotními problémy a bývalý čtvrtý hráč světa už dlouho nepředvádí svůj nejlepší tenis. Teprve až na generálce ve Washingtonu se poprvé v sezoně probojoval do semifinále, na Masters v Torontu kvůli dalšímu zranění nenastoupil k utkání druhého kola. Na US Open si poradil se Salvatorem Carusem a pak málem ztratil dobře rozehraný zápas s domácím Mackenziem McDonaldem. S Američanem musel do páté rozhodující sady, ačkoli vedl 2-0 na sety.

Djokovič je jasným favoritem, na svého dnešního soupeře umí, má podstatně lepší výsledky i formu a zaváhat by neměl.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 40-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-0 (kariérní 219-15)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 77-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Rune (6-1 6-7 6-2 6-1), T. Griekspoor (6-2 6-3 6-2)

Kei Nišikori - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (semifinále)

Bilance: 25-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-8 (kariérní 40-76)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Kei Nišikori - US Open

Kariérní bilance: 27-10

Nejlepší výsledek: finále (2014)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (2. kolo)

Cesta turnajem: Caruso (6-1 6-1 5-7 6-3), McDonald (7-6 6-3 6-7 2-6 6-3)