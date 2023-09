6. den US Open: V bojích o druhý týden se představí Vondroušová a Bouzková

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku US Open se zkompletuje obsazení druhého týdne. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se pokusí naplnit roli favoritky proti Jekatěrině Alexandrovové z Ruska, bývalá juniorská vítězka Marie Bouzková vyzve světovou pětku Tunisanku Ons Jabeurovou. Carlos Alcaraz bude v obhajobě loňského prvenství pokračovat proti Danielovi Evansovi.

Češi v akci

Marie Bouzková (31.) - Ons Jabeurová (5.) | Arthur Ashe Stadium (neděle 1:00 SELČ)

Marii Bouzkové se na US Open nikdy nedařilo, ačkoli tu v roce 2014 ovládla juniorku. Úvodní čtyři starty v hlavním losu zakončila hned v prvním kole a loni vypadla ve druhém. Pětadvacetiletá Češka tak absolvuje své nejpovedenější vystoupení ve Flushing Meadows, set nepovolila domácí Ashlyn Kruegerové (7:5, 6:4; prohrávala 1:4) ani Petře Martičové (6:1, 6:2).

V úvodních čtyřech měsících aktuálního roku nedokázala ani jednou vyhrát dva zápasy hlavní soutěže na nejvyšší tour po sobě. V posledních měsících se ale finalistka loňského Livesport Prague Open rozjela a prošla do osmifinále ve Wimbledonu i Montrealu a v Cincinnati zapsala své třetí čtvrtfinále na akcích WTA 1000 (skreč kvůli pravému stehnu).

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 21:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:12

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 10:13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 3:5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Praha (1K), Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Kruegerová (7:5, 6:4), Martičová (6:1, 6:2)

Ons Jabeurová zvládla dva náročné duely a pátým rokem po sobě postoupila do třetího kola US Open. Devětadvacetiletá Tunisanka měla velké potíže už s Camilou Osoriovou v úvodním kole (7:5, 7:6) a pak přetlačila 7:6, 4:6, 6:3 českou teenagerku Lindu Noskovou, proti níž byla dva míčky od ztráty prvního dějství.

Na US Open bojuje nejen se soupeřkami, ale také se v posledním týdnu trápí s chřipkou. Navíc dorazila po nedávném nezdaru ve Wimbledonu, kde nestačila ve dvou setech na nenasazenou Markétu Vondroušovou a nezvládla ani své třetí grandslamové finále. Přitom v předchozích dvou kolech vyřadila Jelenu Rybakinovou a Arynu Sabalenkovou.

Letošní sezona rozhodně neprobíhá podle jejích představ, na lednovém Australian Open se loučila již ve druhém kole a v únoru kvůli menší operaci kolene vůbec nehrála. Na US Open si může zahrát ve druhém týdnu teprve podruhé v kariéře, před rokem v tomto dějišti padla až ve finále s Igou Šwiatekovou.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 26:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 14:5 (kariérní 89:75)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F)

Ons Jabeurová - US Open

Kariérní bilance: 15:7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Osoriová (7:5, 7:6), Nosková (7:6, 4:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Bouzková prohrává 0:1. Právě Jabeurová ji zastavila v jejím jediném dosavadním grandslamovém čtvrtfinále loni ve Wimbledonu (6:3, 1:6, 1:6). Češka vyhrála poslední čtyři souboje se zástupkyněmi TOP 10 pořadí a snad tuto sérii protáhne, naposledy si v Montrealu vyšlápla na Caroline Garciaovou a v Cincinnati na Jessicu Pegulaovou.

Markéta Vondroušová (9.) - Jekatěrina Alexandrovová (20.) | Louis Armstrong Stadium (neděle 3:00 SELČ)

Markéta Vondroušová prožívá své nejlepší US Open po pěti letech. Úřadující wimbledonská šampionka zatím v New Yorku dominuje, kvalifikantce Na-Lae Han povolila tři gamy a bývalé semifinalistce French Open Martině Trevisanové jen o jeden více. V obou utkáních dohromady pouze třikrát zaváhala na vlastním servisu.

V letošním roce zvládla všech 17 soubojů s žebříčkově níže postavenými soupeřkami a tuto úctyhodnou sérii by mohla minimálně ještě o jedno vítězství protáhnout. Ve třetím kole US Open je podruhé, před pěti lety v něm přetlačila v tie-breaku rozhodujícího setu Kiki Bertensovou a dosáhla na svou premiérovou účast ve druhém týdnu grandslamů.

Čtyřiadvacetiletá Češka letos disponuje vynikající zápasovou bilancí 38:12. Jejím jasně největším úspěchem je nedávný triumf ve Wimbledonu, ovšem hrozbou je i na velkých hardových akcích, na kterých v aktuální sezoně zaregistrovala například čtvrtfinále v Cincinnati a osmifinále v Indian Wells a Miami.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 38:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:7

Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:8 (kariérní 30:28)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Na-Lae Han (6:3, 6:0), Trevisanová (6:2, 6:2)

Jekatěrina Alexandrovová prohrála s Lesjou Curenkovou všechny čtyři souboje ve dvou setech, a navíc pětkrát neuspěla ve druhém kole US Open. Osmadvacetiletá Ruska ovšem Ukrajinku smetla 6:1, 6:3 a vylepšila své maximum v tomto dějišti. Zatímco tentokrát se na kurtu zdržela necelou hodinu, s předloňskou finalistkou Leylah Fernandezovou bojovala přes tři hodiny.

Od začátku travnaté části sezony má vynikající bilanci 16 výher a pouhých čtyř proher. Nejprve obhájila titul v Hertogenboschi a pak uhrála semifinále v Berlíně, osmifinále ve Wimbledonu a před týdnem finále v Clevelandu. V utkáních třetího kola na majorech má úspěšnost 1:6, dál se podívala až před několika týdny ve Wimbledonu.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (T); Cleveland (F); Berlín (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (F)

Bilance: 29:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 11:25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (OF)

Jekatěrina Alexandrovová - US Open

Kariérní bilance: 7:6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Cincinnati (1K), Cleveland (F)

Cesta turnajem: Fernandezová (7:6, 5:7, 6:4), Curenková (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: Vondroušová vede 3:1 a vyhrála jediný předchozí souboj na nejvyšším okruhu letos v lednu v prvním kole v Adelaide (4:6, 6:3, 6:2). Alexandrovová má na kontě 11 skalpů TOP 10, ovšem na grandslamech s takto vysoko postavenými hráčkami prohrála ve všech pěti případech a dohromady uhrála jediný set.

Cesta za obhajobou titulu

Carlos Alcaraz (1.) - Daniel Evans (28.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Carlos Alcaraz může po cestě do případného finálového souboje s Novakem Djokovičem potkat Camerona Norrieho, Jannika Sinnera a Daniila Medveděva a ideálně potřebuje v úvodních kolech ztratit co nejméně sil. Dvacetiletému Španělovi se to zatím daří na jedničku, na úvod mu ve druhé sadě vzdal Dominik Köpfer a pak si poradil ve třech setech s Lloydem Harrisem.

Během přípravy na US Open naopak sehrál v osmi zápasech sedm třísetových bitev a jeho úsilí bylo nakonec vždy marné, čímž si mohl po triumfu ve Wimbledonu trochu pochroumat sebevědomí. Ve čtvrtfinále na Masters v Torontu podlehl ve třech setech Tommymu Paulovi a na Masters v Cincinnati vyhrál čtyři třísetové duely a pak nevyužil mečbol ani nedotáhl náskok ve finále s Djokovičem.

Na US Open ještě nikdy neprohrál dohrané utkání. Pokud nenajde v tomto dějišti stejně jako loni přemožitele, tak tady jako první od Rogera Federera v roce 2008 úspěšně obhájí titul. Při předloňském debutu musel vzdát čtvrtfinále a loni zde získal svůj první grandslamový vavřín.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 55:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 23:5 (kariérní 57:20)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 13:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Köpfer (6:2, 3:2 skreč), Harris (6:3, 6:1, 7:6)

Daniel Evans přehrál ve čtyřech setech předloňského čtvrtfinalistu Botice van de Zandschulpa a pošesté v kariéře a třetím rokem po sobě postoupil do třetího kola US Open. V této fázi závěrečného grandslamu roku má mizernou úspěšnost 1:4, dál šel pouze předloni po pětisetové bitvě s Alexejem Popyrinem.

Třiatřicetiletý Brit má pravidelně smůlu na los na majorech, obvykle už v úvodních kolech potkává nejvýše postavené hráče. Dosud v této fázi grandslamů čelil pětkrát zástupcům TOP 10 pořadí a pokaždé opouštěl kurt jako poražený, naposledy na letošním Australian Open po utkání s Andrejem Rubljovem.

Šampion nedávné generálky ve Washingtonu disponuje bilancí 1:12 proti tenistům TOP 5. Se světovými jedničkami to má ovšem 1:1, předloni na Masters v Monte Carlu přehrál bez ztráty setu Novaka Djokoviče.

Daniel Evans - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (T); Barcelona, Marrákeš (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (T)

Bilance: 16:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 6:27)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Daniel Evans - US Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Washington (T)

Cesta turnajem: Galán (6:4, 6:2, 7:5), Van De Zandschulp (1:6, 6:1, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:0 (na sety 4:0). Evans je pro Alcaraze příznivým soupeřem, zejména v současné formě. Španělský mladík, který letos na betonech ani na jednom turnaji nevypadl dříve než ve čtvrtfinále, je jasným favoritem.

Program 6. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Alcaraz (1-Šp.) - Evans (26-Brit.)

2. Svitolinová (26-Ukr.) - Pegulaová (3-USA)

3. Bouzková (31-ČR) - Jabeurová (5-Tun.) / nejdříve v neděli v 1:00 SELČ

4. Medveděv (3-) - Báez (Arg.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Burelová (Fr.) - Sabalenková (2-)

2. Samsonovová (14-) - Keysová (17-USA)

3. Wawrinka (Švýc.) - Sinner (6-It.)

4. Zverev (12-Něm.) - Dimitrov (19-Bulh.) / nejdříve v neděli v 1:00 SELČ

5. Vondroušová (9-ČR) - Alexandrovová (22-)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Mmoh (USA) - Draper (Brit.)

2. Rinderknech (Fr.) - Rubljov (8-)

3. Gauffová/Pegulaová (3-USA) - Bucsaová/Panovová (Šp./-)

4. Boulterová (Brit.) - Stearnsová (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ



• COURT 11 • (od 17:00 SELČ)

1. González/Roger-Vasselin (7-Mex./Fr.) - Barrientos/Goransson (Kol./Švéd.)

2. McLachlan/Nišioka (Jap.) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.)

3. Strýcová/González (ČR/Mex.) - Z. Yang/Krawietz (8-Čína/Něm.)



Kompletní program