6. den v Indian Wells: O osmifinále se poperou Kvitová, Vondroušová a Bouzková

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open se bude bojovat o postup do osmifinále a na účast mezi nejlepší šestnáctkou zaútočí Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. V obhajobě budou pokračovat Paula Badosaová a Cameron Norrie. Šlágr obstarají Jenson Brooksby se Stefanosem Tsitsipasem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (27-ČR) - Sakkariová (6-Řec.) | Stadium 2 (19:00 SEČ) Vondroušová (30-ČR) - Kontaveitová (4-Est.) | Stadium 2 (20:30 SEČ) Bouzková (ČR) - Kuděrmetovová (21-) | Stadium 3 (20:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Badosaová (5-Šp.) - Sorribesová (32-Šp.) | Stadium 2 (úterý 2:00 SEČ) Norrie (12-Brit.) - Basilašvili (18-Gruz.) | Stadium 3 (úterý 2:30 SEČ) • Šlágr dne • Brooksby (USA) - Tsitsipas (5-Řec.) | Stadium 1 (úterý 2:00 SEČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (31.) - Maria Sakkariová (6.) | Stadium 2 (19:00 SEČ)

Petra Kvitová se pokusí po pěti letech v Indian Wells postoupit do druhého týdne a v dalším zápase případně vyrovnat své maximum na turnaji. Proti bude zástupkyně Top 10 Maria Sakkariová, jejímž nejlepším výsledkem v kalifornské poušti je osmifinále. Poslední souboj na loňském US Open jasně vyhrála Sakkariová a srovnala vzájemnou bilanci na 3-3.

Kvitová měla katastrofální vstup do sezony, na čtyřech akcích posbírala pouhé dvě výhry. Na Blízkém východě se však zvedla, ve čtvrtfinále v Dubaji měla mečbol proti pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a v Dauhá oplatila porážku Irině Beguové a pak kvůli obnovenému zánětu zápěstí musela ve druhém kole vzdát. Zdravotně je nejspíše zase fit, v úvodním zápase v Indian Wells zvládla třísetovou bitvu s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Sakkariová po nepříliš vydařeném australském létě opět válí. V Petrohradu se dostala až do finále, v němž neudržela vedení proti Anett Kontaveitové a svůj druhý titul nezískala. V Dauhá se na první letošní "tisícovce" bez ztráty setu probojovala do semifinále, v němž nestačila na pozdější šampionku Igu Šwiatekovou. V Indian Wells začala dvousetovým vítězstvím nad Kateřinou Siniakovou.

Sakkariová je celkem jasnou favoritkou zaslouženě, v posledních týdnech i v celé sezoně předvádí lepší výkony a má solidnější výsledky. Kvitové navíc podmínky v Indian Wells nikdy příliš neseděly. To ovšem neznamená, že je úplně bez šance.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 57-62)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dubaj (ČF), Dauhá (2K)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (6-7 6-4 6-4)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-4 (kariérní 71-74)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Maria Sakkariová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (SF)

Cesta turnajem: volný los, Siniaková (6-3 7-5)



Markéta Vondroušová (33.) - Anett Kontaveitová (5.) | Stadium 2 (20:30 SEČ)

Markéta Vondroušová se o postup do osmifinále utká se světovou pětkou Anett Kontaveitovou, pro obě aktérky je maximem v Indian Wells čtvrtfinále. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Vondroušová, ovšem poslední souboj loni v semifinále v Moskvě prohrála.

Vondroušová se chytla až na poslední akci. Zatímco v Adelaide, na Australian Open i v Petrohradu skončila v úvodních kolech, v Dubaji se z kvalifikace probojovala až do semifinále. Jenže přišlo další zranění, o finále nakonec vůbec nebojovala a od té doby nehrála. V Indian Wells ji ale zřejmě zdravotně nic nelimituje, v úvodním zápase si suverénně poradila s lucky loserem Magdalenou Frechovou.

Kontaveitová exceluje už od konce srpna, od té doby zvládla 43 z 50 zápasů a pětkrát triumfovala. Poslední prvenství slavila před měsícem v petrohradské hale, na nějž navázala finálovou účastí na úvodní letošní akci WTA 1000 v Dauhá. V Indian Wells začala snadnou výhrou nad Slovenkou Kristínou Kučovou.

Vondroušová to bude mít velmi těžké, Kontaveitová už je po zaváhání ve druhém kole Australian Open zase ve stabilní formě a měla by potvrdit roli favoritky.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 10-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 5-13)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Dubaj (SF)

Cesta turnajem: volný los, Frechová (6-1 6-3)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (T); Dauhá (F); Sydney (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Sydney (SF)

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 10-3 (kariérní 93-85)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Anett Kontaveitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (F)

Cesta turnajem: volný los, Kučová (6-4 6-1)



Marie Bouzková (97.) - Veronika Kuděrmetovová (24.) | Stadium 3 (20:30 SEČ)

Marie Bouzková už dvakrát vylepšila své maximum v Indian Wells a o další překvapivý skalp bude bojovat s Veronikou Kuděrmetovovou, která rovněž zaútočí na první osmifinálovou účast na "pátém grandslamu". S nasazenou Ruskou má bilanci 2-1.

Bouzková si loni prošla obrovskou krizí, kterou už ale definitivně ukončila. Po solidním australském létě (druhé kolo v Adelaide a na Australian Open) si v Guadalajaře zahrála své třetí finále na turnajích WTA, ve čtvrtfinále v Monterrey měla mečboly a v Indian Wells zvládla kvalifikační souboj s krajankou Lindou Fruhvirtovou i Chloé Paquetovou. V prvním kole hlavní soutěže vyhrála souboj kvalifikantek s Qiang Wang a pak zaskočila nasazenou Jessicu Pegulaovou.

Kuděrmetovová letos nemá úplně vyrovnanou formu, ale na kontě už dvě finále. Na druhý titul však stále čeká, v Melbourne podlehla Simoně Halepové a v Dubaji Jeleně Ostapenkové. Do Indian Wells dorazila po překvapivé porážce v prvním kole v Dauhá s Arantxou Rusovou. V Kalifornii ovšem se ztrátou pouhých čtyř gamů deklasovala bývalou šampionku Naomi Ósakaovou.

Bouzková má rozhodně velkou šanci postoupit do osmifinále. Zatímco pražská rodačka se letos může pochlubit celkem vyrovnanými výkony i výsledky, mírně favorizovaná Kuděrmetovová nikoli. Rozhodujícím faktorem by měl být počet nevynucených chyb ruské hráčky.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (F)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-1 (kariérní 8-18)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Marie Bouzková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Guadalajara (F), Monterrey (ČF)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-3 7-6), (14) Pegulaová (5-7 6-2 6-0)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Melbourne 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Melbourne 1 (F)

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-1 (kariérní 42-31)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Veronika Kuděrmetovová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dubaj (F), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: volný los, Ósakaová (6-0 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Paula Badosaová (7.) - Sara Sorribesová (36.) | Stadium 2 (úterý 2:00 SEČ)

Paula Badosaová bude v obhajobě svého největšího triumfu pokračovat v derby se Sarou Sorribesovou, která už postupem do třetího kola vylepšila své maximum v kalifornské poušti. Badosaová suverénně vyhrála poslední dva souboje a otočila vzájemnou bilanci na 3-2 ve svůj prospěch.

Badosaová prožila nejlepší sezonu, kterou korunovala triumfem právě v Indian Wells a účastí na Turnaji mistryň. Letos ovládla Sydney a došla do osmifinále Australian Open. Na Blízkém východě se jí ale vůbec nedařilo, v Dubaji hned v úvodním kole prohrála s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v osmifinále v Dauhá uhrála jen pět gamů s Cori Gauffovou. V Indian Wells začala výhrou nad Terezou Martincovou.

Sorribesová má za sebou rovněž životní rok. I na pátém letošním turnaji si poradila s úvodní soupeřkou, ovšem vítěznou sérii zaznamenala pouze na mexických podnicích v Guadalajaře a Monterrey, kde skončila shodně ve čtvrtfinále. V Indian Wells měla v úvodním kole namále, proti Kaje Juvanové byla dva gamy od porážky a porazila ji až po obratu.

Badosaová by měla bez větších potíží potvrdit roli jasné favoritky. Mladší ze Španělek má letos podstatně lepší formu a Sorribesová v dosavadním průběhu sezony nepůsobila tak nebezpečně jako v té loňské.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (T)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 7-2 (kariérní 33-21)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-0

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Dubaj (1K), Dauhá (OF)

Cesta turnajem: volný los, Martincová (6-2 7-6)

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Guadalajara (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey, Guadalajara (ČF)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 2-10)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Sara Sorribesová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Guadalajara (ČF), Monterrey (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Juvanová (3-6 7-5 6-3)



Cameron Norrie (12.) - Nikoloz Basilašvili (18.) | Stadium 3 (úterý 2:30 SEČ)

Cameron Norrie a Nikoloz Basilašvili se střetli ve finále loňského ročníku a v rámci toho letošního na sebe narazí už ve třetím kole. Obhájce titulu Norrie vyhrál oba předchozí souboje, kromě obratu ve finále v Indian Wells gruzínskou jedničku porazil i loni v Rotterdamu.

Norrie má za sebou fenomenální rok, dokonce si zahrál i na prestižním Turnaji mistrů. Do toho letošního sice vstoupil čtyřmi porážkami v řadě, ale už se zase rozjel. V Rotterdamu byl ve čtvrtfinále, v Delray Beach slavil třetí titul a po dalším sahal v Acapulku, kde až ve finále podlehl letos neporaženému Rafaelovi Nadalovi. V Indian Wells si na úvod poradil s Pedrem Martínezem.

Basilašvili pokračuje v loňském trendu, pokud přejde přes úvodního soupeře, většinou se dostane až do závěrečných kol. Letos se mu ovšem přes první překážku podařilo přejít jen na jednom ze šesti turnajů, a to v Dauhá, kde až ve finále prohrál s Robertem Bautistou. V Indian Wells se ještě nepředstavil, v úvodním i druhém kole (odstoupení Fabia Fogniniho) měl volno.

Norrie má nálepku jasného favorita. A zaslouženě, protože má stabilnější formu než jeho soupeř. Když navíc škrtneme prohraný set, v soubojích s Basilašvilim dominuje.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (F)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčům Top 20: 2-4 (kariérní 15-31)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (F)

Cesta turnajem: volný los, Martínez (6-3 6-3)

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F)

Bilance: 3-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-6

Bilance proti hráčům Top 20: 0-3 (kariérní 17-38)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Nikoloz Basilašvili - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Dauhá (F), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: volný los, Fognini (bez boje)



• Šlágr dne •

Jenson Brooksby (43.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Stadium 1 (úterý 2:00 SEČ)

Šlágr pondělního programu obstarají domácí Jenson Brooksby, jenž je v Indian Wells mezi nejlepší dvaatřicítkou poprvé, a loňský čtvrtfinalista Stefanos Tsitsipas. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Brooksby, který má za sebou životní sezonu, musel kvůli zdravotním komplikacím vynechat australské léto a do sezony vstoupil až na konci ledna. Hned na první akci ATP v Dallasu se probojoval až do finále, v Acapulku měl v prvním kole mečboly proti Alexanderovi Zverevovi a v Indian Wells deklasoval Roberta Carballése i Karena Chačanova.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do turnajového zápřahu. Jeho výkony nejsou přesvědčivé, přesto ani na jednom ze čtyř odehraných turnajů nechyběl ve čtvrtfinále, na Australian Open byl až v semifinále a v Rotterdamu bojoval o titul. V úvodním zápase v Indian Wells měl obrovské potíže s trápícím se Jackem Sockem, dokonce byl dva míčky od porážky.

Brooksby je obrovským talentem a podmínky v Indian Wells mu zřejmě sedí, předchozí dva zápasy zvládl suverénně a loni ve druhém kole dostal do rozhodující sady Alexandera Zvereva. Tsitsipas je po operaci hodně zranitelný, takže by ani nebylo tak velkým překvapením, kdyby do dalšího kola prošel domácí mladík.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (3K)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Jenson Brooksby - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Acapulko (1K)

Cesta turnajem: Carballés (6-1 6-4), (25) Chačanov (6-0 6-3)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open (SF)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Bilance proti hráčům Top 50: 6-4 (kariérní 119-71)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Marseille (ČF), Acapulko (SF)

Cesta turnajem: volný los, Sock (7-6 3-6 7-6)