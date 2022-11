NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinálové duely • Rune (Dán.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) | PREVIEW LS | Court Central (14:00 SEČ) Djokovič (6-Srb.) - Tsitsipas (5-Řec.) | PREVIEW LS | Court Central (16:30 SEČ)



Holger Rune (18.) - Félix Auger-Aliassime (8.) | Court Central (14:00 SEČ)

Holger Rune a Félix Auger-Aliassime budou útočit na svou premiérovou finálovou účast na turnajích Masters a zároveň své největší finále v kariéře. První vzájemný souboj se uskutečnil v neděli ve finále podniku ATP 500 v Basileji, navrch měl Kanaďan.

Devatenáctiletý Rune už postupem do osmifinále vylepšil své maximum na akcích Masters. Rodák z Kodaně má napříč všemi úrovněmi skvělou semifinálovou úspěšnost 16-3, na nejvyšším okruhu 4-1 (vše letos), a na posledních třech turnajích prošel do finále. V sobotu se může stát prvním dánským finalistou Rolex Paris Masters.

Rovněž 22letý Auger-Aliassime hrál na svých posledních třech podnicích finále, a dokonce všechny tři vyhrál. Rodák z Montréalu má za sebou jediný semifinálový duel na Masters, v roce 2019 v Miami nestačil na Johna Isnera. Všech pět letošních finále posbíral na halových betonech. Jediným kanadským finalistou v historii této akce je Milos Raonic (2014).

Od posledního souboje se toho asi moc nezměnilo a i tentokrát je favoritem Auger-Aliassime, který může protáhnout svou aktuální neporazitelnost na 17 zápasů. Rune mu v Basileji pořádně vzdoroval až ve druhé sadě, určitě není bez šance a v Paříži vyřadil už tři zástupce Top 10. Jeho o tři roky starší soupeř má nicméně mnohem více zkušeností s velkými zápasy a pořád o něco lepší formu.

Tip na vítěze: Félix Auger-Aliassime

Aktuální forma

Rune loni exceloval na challengerech a letos se mu to daří na nejvyšší úrovni. První pořádný průlom zaznamenal v Mnichově a dotáhl jej až k titulu, následovalo semifinále v Lyonu a čtvrtfinále na French Open. V následujících měsících se však ohromně trápil a znovu se chytl až na halových betonech. V Métách se sice loučil už ve čtvrtfinále, nicméně v Sofii, Stockholmu i Basileji se probojoval do finále a ve Švédsku si v něm vyšlápl na Stefanose Tsitsipase. Do sezony vstupoval ze 103. místa a nyní je členem Top 20.

Cesta turnajem

V Paříži v parádní formě pokračuje. V úvodním kole sice likvidoval tři mečboly veterána Stana Wawrinky, ale pak porazil členy Top 10 Huberta Hurkacze, Andreje Rubljova a světovou jedničku Carlose Alcaraze, a to ve dvou setech a bez ztráty podání.

Historie na Rolex Paris Masters

Debut.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stockholm, Mnichov (T); Basilej, Sofie (F); Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (T); Basilej, Sofie (F)

Bilance: 48-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 19-4

Bilance proti hráčům Top 10: 7-5 (kariérní 7-6)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 4-1 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Holger Rune - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Sofie (F), Stockholm (T), Basilej (F)

Cesta turnajem: Wawrinka (4-6 7-5 7-6), (10) Hurkacz (7-5 6-1), (7) Rubljov (6-4 7-5), (1) Alcaraz (6-3 6-6 skreč)

Aktuální forma

Auger-Aliassime v letošní sezoně ukazuje, že mu halové betony sedí nejvíce ze všech povrchů. V těchto podmínkách posbíral všech pět finálových účastí, v únoru v Rotterdamu zlomil sérii osmi prohraných finále a dočkal se premiérového triumfu, o další bojoval o týden později v Marseille. Znovu se pořádně chytl až v říjnu, během posledních tří týdnů kraloval ve Florencii, Antverpách i Basileji. Díky vítězné sérii se vrátil do elitní desítky pořadí.

Cesta turnajem

V Paříži se mohl loučit hned po úvodním zápase, s Mikaelem Ymerem prohrával o set a brejk a zdolal ho až po třech a půl hodinách boje. Mnohem méně práce měl v osmifinále s loučícím se domácím veteránem Gillesem Simonem, kterému povolil čtyři gamy. Ve čtvrtfinále ztratil jen o jednu hru více se semifinalistou nedávného US Open Francesem Tiafoem.

Historie na Rolex Paris Masters

V minulosti hrál v tomto dějišti dvakrát, předloni vypadl v prvním kole a loni ve druhém.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Los Cabos, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F)

Bilance: 56-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 25-3

Bilance proti hráčům Top 20: 14-11 (kariérní 32-35)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 5-3 (kariérní 12-10)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Félix Auger-Aliassime - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Astana (1K), Florencie (T), Antverpy (T), Basilej (T)

Cesta turnajem: volný los, M. Ymer (6-7 6-4 7-6), Simon (6-1 6-3), (16) Tiafoe (6-1 6-4)



Novak Djokovič (7.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Court Central (16:30 SEČ)

Největší favorit a se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič bude pokračovat soubojem se Stefanosem Tsitsipasem, který postupem do semifinále vylepšil své maximum v pařížské hale Bercy. Djokovič vyhrál posledních šest měření sil a ve vzájemné bilanci dominuje 8-2.

Pětatřicetiletý Djokovič má v semifinálových duelech na Masters vynikající úspěšnost 54-18 a od začátku roku 2018 prohrál jen tři ze 14, z toho jediný na tvrdých površích. Rodák z Bělehradu má na dosah 56. finále na nejprestižnějších turnajích ATP, osmé na tomto turnaji. Na kontě má 128 finálových účastí, letos o titul bojoval pětkrát.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas je letos v semifinále Masters popáté (3-1) a celkově potřinácté (6-6). Rodák z Atén se může stát prvním řeckým finalistou v historii Rolex Paris Masters, které vzniklo v roce 1969. Zahrát si může už osmé finále v probíhající sezoně a 25. kariérní, posledních pět semifinále zvládl.

Djokovič a Tsitsipas se v tomto dějišti, kde Srb naposledy prohrál ve finále ročníku 2018 a od té doby zvládl všech 12 zápasů, už jednou potkali a bývalý lídr žebříčku zvítězil jednoznačně 6-1 6-2. Jasně navrch měl i v posledním střetnutí před pár týdny ve finále v hale v Astaně a v semifinále je tady neporažen (7-0). Tsitsipas může překvapit, ale v těch nejdůležitějších zápasech se mu letos vůbec nedaří.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 představil pouze na devíti akcích, přišel o dva grandslamy a také několik podniků série Masters. Přesto posbíral čtyři trofeje, zopakoval prvenství ve slavném Wimbledonu, v žebříčku se drží v elitní desítce, zahraje si pátým rokem po sobě Turnaj mistrů a do Paříže přijel se sérií 16 turnajových vítězství. Do sezony naskočil až na konci února, zpočátku se trápil, ale postupně se rozjel a z posledních 29 duelů prohrál jediný.

Cesta turnajem

V Paříži zatím postupuje s přehledem. Šanci nedal servismanovi Maximovi Cressymu, bývalému šampionovi a svému poslednímu přemožiteli v tomto dějišti Karenovi Chačanovovi ani Lorenzovi Musettimu. Svou turnajovou neporazitelnost protáhl na 19 utkání.

Historie na Rolex Paris Masters

Se šesti triumfy je nejúspěšnějším hráčem turnaje. Poslední porážku tady zaznamenal ve finále v roce 2018. Tento start je jeho šestnáctým, v semifinále je poosmé a počtvrté v řadě.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T)

Bilance: 36-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 13-1

Bilance proti hráčům Top 10: 5-3 (kariérní 234-107)

Bilance v semifinále Masters: 1-1 (kariérní 54-18)

Bilance v semifinále: 5-1 (kariérní 127-46)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 44-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 7-0

Generálka: Tel Aviv (T), Astana (T)

Cesta turnajem: volný los, Cressy (7-6 6-4), Chačanov (6-4 6-1), Musetti (6-0 6-3)

Aktuální forma

Tsitsipas letos posbíral nejvíce výher na tour, ale určitě od sebe v probíhající sezoně očekával více. Na kontě má jen dva tituly, ačkoli si finále zahrál celkem sedmkrát. V hale v tomto roce účinkuje pošesté a pouze před týdnem ve Vídni se nedostal alespoň do čtvrtfinále, když ve druhém kole nedotáhl náskok proti svému neoblíbenému soupeři Bornovi Čoričovi. Na dalších říjnových akcích v Astaně (Novak Djokovič) a ve Stockholmu (Holger Rune) byl ve finále.

Cesta turnajem

V Paříži zatím potvrzuje roli favorita. Set nepovolil Danielovi Evansovi, domácímu kvalifikantovi Corentinovi Moutetovi ani rozjetému Tommymu Paulovi, který vyřadil Roberta Bautistu, Rafaela Nadala a Pabla Carreňa.

Historie na Rolex Paris Masters

V hale Bercy startuje popáté a teprve podruhé se dostal přes druhé kolo, semifinále je jeho novým maximem.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Stockholm, Astana, Cincinnati, Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm, Astana, Rotterdam (F)

Bilance: 60-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 17-6

Bilance proti hráčům Top 10: 7-5 (kariérní 30-37)

Bilance v semifinále Masters: 3-1 (kariérní 6-6)

Bilance v semifinále: 7-3 (kariérní 25-17)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Astana (F), Stockholm (F), Vídeň (2K)

Cesta turnajem: volný los, Evans (6-3 6-4), Moutet (6-3 7-6), Paul (6-2 6-4)