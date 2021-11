6. den v Paříži: O finále se utkají Djokovič s Hurkaczem a Zverev s Medveděvem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Djokovič (1-Srb.) - Hurkacz (7-Pol.) | Court Central (14:00 SEČ) Zverev (4-Něm.) - Medveděv (2-Rus.) | Court Central (16:30 SEČ)



Novak Djokovič (1.) - Hubert Hurkacz (10.) | Court Central (14:00 SEČ)

S pěti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na rekordní sedmou trofej pro koncoroční světovou jedničku proti Hubertovi Hurkaczovi, který si postupem do semifinále zajistil premiérový start na Turnaji mistrů. Oba předchozí souboje ovládl vedoucí muž světového hodnocení.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič má na dosah své 54. finále na Masters, ovšem teprve druhé v letošním roce. V sezoně 2021 o titul bojoval šestkrát a v kariéře má za sebou 122 finálových duelů. V semifinále v Paříži je posedmé a nikdy v této fázi neprohrál.

O deset let mladší Hurkacz si semifinále na Masters zahraje podruhé (letošní triumf v Miami). Všechna čtyři předchozí finále přetavil v titul, letos se radoval třikrát. Jedinými polskými finalisty prestižního pařížského podniku jsou Wojciech Fibak (triumf 1982) a Jerzy Janowicz (finále 2012).

Djokovič se obvykle každým zápasem zlepšuje, cíl má jasný, o motivaci postaráno a měl by prodloužit svou neporazitelnost jak v pařížském semifinále, tak proti Hurkaczovi. Polský mladík však může hrát více uvolněně, jelikož má účast na závěrečném vrcholu sezony jistou.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, dorovnal v počtu grandslamových trofejí Rogera Federera a Rafaela Nadala a na US Open ho dělila jediná výhra od toho, aby jako třetí muž v historii zkompletoval kalendářní grandslam. Tíhu okamžiku však nezvládl a newyorské finále s Daniilem Medveděvem jasně prohrál. Od té doby nehrál a v hale letos účinkuje poprvé.

Cesta turnajem

V prvním soutěžním zápase po téměř dvouměsíční pauze místy působil nerozehraně a s Mártonem Fucsovicsem musel do tří setů. V osmifinále měl po odstoupení Gaëla Monfilse volno. Ve čtvrtfinále sice třikrát ztratil podání, ale s rozjetým Taylorem Fritzem si poradil celkem snadno.

Historie na Rolex Paris Masters

Djokovič je s pěti triumfy nejúspěšnějším hráčem turnaje. V pařížské hale Bercy, kde zvládl posledních šest duelů, startuje popatnácté a v semifinále je posedmé, v této fázi ještě neokusil porážku.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 46-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 10-3 (kariérní 225-103)

Bilance v semifinále Masters: 1-0 (kariérní 52-17)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 39-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 6-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6-2 4-6 6-3), (15) Monfils (bez boje), Fritz (6-4 6-3)

Aktuální forma

Hurkacz celou sezonu střídá skvělá a neúspěšná období. Do letošního tenisového roku vstoupil triumfem v Delray Beach, pak se mu přestalo dařit a na začátku dubna senzačně ovládl Masters v Miami. Z následujících sedmi zápasů zvládl jediný, přesto se dostal až do semifinále Wimbledonu. Další úspěch příšel o skoro tři měsíce později, když triumfoval v hale v Métách. Od té doby vypadl ve druhém kole, čtvrtfinále a v prvním kole.

Cesta turnajem

V Paříži se zatím v přesvědčivé formě nepředstavil. Potíže měl s Tommym Paulem, lucky loserem Dominikem Köpferem, s nímž dokonce dvakrát prohrával o set a brejk, i Jamesem Duckworthem.

Historie na Rolex Paris Masters

Při obou předchozích startech skončil hned v prvním kole.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (triumf)

Bilance: 36-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-3 (kariérní 9-12)

Bilance v semifinále Masters: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Hubert Hurkacz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Vídeň (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Paul (7-5 7-6), Köpfer (4-6 7-5 6-2), Duckworth (6-2 6-7 7-5)



Alexander Zverev (4.) - Daniil Medveděv (2.) | Court Central (16:30 SEČ)

Druhé semifinále obstarají rovněž členové Top 10. Alexander Zverev se pokusí Daniilovi Medveděvovi oplatit loňskou finálovou porážku. Bude se jednat o jubilejní desátý souboj, poslední tři vyhrál Medveděv a může srovnat vzájemnou bilanci.

Čtyřiadvacetiletý Zverev bude usilovat o své desáté finále na Masters, obě předchozí letošní semifinále zvládl. Na dosah má šestou letošní finálovou účast a 28. kariérní.

Také o rok starší Medveděv letos absolvoval pět finálových duelů, v semifinále Masters má v právě probíhající sezoně poloviční úspěšnost 1-1. O titul na nejprestižnějších akcích ATP v minulosti bojoval pětkrát a v případě dnešního vítězství načne třetí desítku finálových startů.

Zverev i Medveděv měli v předchozích zápasech plné ruce práce. Medveděv bude povzbuzen posledními třemi skalpy svého dnešního protivníka, Zverev zase ve druhé půlce sezony exceluje. Šance na postup jsou velmi vyrovnané, v hale se letos oběma daří (Zverev 9-1, Medveděv 8-1) a stejně jako v loňském finále nejspíše rozhodne až třetí set.

Tip: Medveděv ve třech setech

Aktuální forma

Zverev má ve druhé půlce sezony fenomenální formu. Z posledních 30 zápasů jich 28 vyhrál, porazit ho dokázali jen Novak Djokovič v semifinále US Open a Taylor Fritz po odvrácených mečbolech ve čtvrtfinále v Indian Wells. Rodák z Hamburku, který v posledních měsících triumfoval na olympiádě a Masters v Cincinnati, si po nepovedeném Indian Wells spravil chuť hned ve vídeňské hale, kde ve finále porazil Francese Tiafoea.

Cesta turnajem

V Paříži začal výhrou nad Dušanem Lajovičem, mnohem více práce měl s Grigorem Dimitrovem. Oba soupeři německou jedničku potrápili více, než se očekávalo. Ve čtvrtfinále zastavil na rychlejších površích stále se zlepšujícího Caspera Ruuda.

Historie na Rolex Paris Masters

Na turnaji startuje popáté a potřetí je dál než v osmifinále. Jeho maximem je loňské finále, ve kterém podlehl právě Daniilovi Medveděvovi.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf)

Bilance: 55-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 9-1

Bilance proti hráčům Top 10: 8-6 (kariérní 35-41)

Bilance v semifinále Masters: 2-0 (kariérní 9-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Vídeň (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Lajovič (6-3 7-6), (16) Dimitrov (7-6 6-7 6-3), (6) Ruud (7-5 6-4)

Aktuální forma

Medveděv už několikátým rokem patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Své skvělé výkony korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal svůj první grandslamový titul. Přemožitele letos nenašel ani na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. Žádnou z halových generálek neabsolvoval, naposledy se představil v Indian Wells, kde v osmifinále senzačně prohrál s Grigorem Dimitrovem.

Cesta turnajem

V Paříži na úvod ve dvou těsných setech porazil Ilju Ivašku a potížím se nevyhnul ani proti Sebastianovi Kordovi, kterého porazil až po obratu. Problémy měl překvapivě i ve čtvrtfinále s domácím outsiderem a kvalifikantem Hugem Gastonem, dokonce na returnu odvracel tři setboly v řadě.

Historie na Rolex Paris Masters

V hlavní soutěži účinkuje počtvrté, v letech 2018-19 vypadl ve druhém kole, ovšem loni ve finále zdolal Alexandera Zvereva.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf)

Bilance: 53-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 8-1

Bilance proti hráčům Top 10: 6-3 (kariérní 22-22)

Bilance v semifinále Masters: 1-1 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Ivaška (7-5 6-4), Korda (4-6 6-1 6-3), Gaston (7-6 6-4)