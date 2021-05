6. den v Římě: Karolína Plíšková zaútočí na semifinále, Djokoviče vyzve Tsitsipas, Nadal se utká se Zverevem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (9-ČR) - Ostapenková (Lot.) | Grand Stand Arena (12:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Martičová (Chorv.) - Pegulaová (USA) | Center Court (10:00 SELČ) Bartyová (1-Austr.) - Gauffová (USA) | Grand Stand Arena (13:30 SELČ) Šwiateková (15-Pol.) - Svitolinová (5-Ukr.) | Center Court (18:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Delbonis (Arg.) - Opelka (USA) | Grand Stand Arena (10:00 SELČ) Zverev (6-Něm.) - Nadal (2-Šp.) | Center Court (12:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Tsitsipas (5-Řec.) | Center Court (13:30 SELČ) Sonego (It.) - Rubljov (7-Rus.) | Grand Stand Arena (19:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (9.) - Jelena Ostapenková (49.) | Grand Stand Arena (12:00 SELČ)

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Plíšková se v Římě třetím rokem po sobě dostala do závěrečných kol. Další soupeřkou loňské finalistky a předloňské šampionky bude vítězka French Open 2017 Jelena Ostapenková, která postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na turnaji a dnes zabojuje o své největší semifinále od Miami 2018. Nedávný souboj na antuce ve Stuttgartu po obratu vyhrála Plíšková a ujala se ve vzájemné bilanci vedení 4-3.

Plíšková je stejně jako ve Stuttgartu mírnou favoritkou na postup a proti nevyrovnané Ostapenkové by znovu mohla zvítězit. Česká jednička má možná i o něco lepší formu než v německé hale.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková letos (před Římem) jen na dvou z osmi turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku. Podruhé se jí to povedlo ve Stuttgartu, kde mohla dopodávat čtvrtfinále se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. V Madridu se loučila už ve druhém kole po porážce s pozdější semifinalistkou Anastasií Pavljučenkovovou.

Cesta turnajem

V Římě začala hladkou výhrou nad Anastasijí Sevastovovou a set neztratila ani s kvalifikantkou Věrou Zvonarevovou, přemožitelkou Petry Kvitové.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Plíšková ve Foro Italicu hraje posedmé a počtvrté je v závěrečných kolech. Loni byla velmi blízko úspěšné obhajobě předloňského triumfu, ve finále však vzdala Simoně Halepové.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-5 (kariérní 68-40)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 10-11)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Sevastovová (6-2 6-3), Zvonarevová (7-5 6-3)

Aktuální forma

Ostapenková je na tom letos podobně jako česká jednička, na osmi turnajích také jen dvakrát vyhrála dva zápasy po sobě, ale na rozdíl od Plíškové je letos ve čtvrtfinále poprvé. Ve Stuttgartu (Plíšková) i Madridu (Jennifer Bradyová) skončila ve druhém kole.

Cesta turnajem

V Římě bez ztráty setu přehrála Johannu Kontaovou a Ajlu Tomljanovičovou a v osmifinále po obratu zdolala Angelique Kerberovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Ostapenková na římské antuce účinkuje pošesté a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum (2018). Při posledních dvou startech skončila hned v prvním kole, loni na raketě Magdy Linetteové.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 13-19)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jelena Ostapenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: (16) Kontaová (6-3 6-1), Tomljanovičová (6-2 7-6), Kerberová (4-6 6-3 6-4)



• Další čtvrtfinále žen •

Petra Martičová (25.) - Jessica Pegulaová (31.) | Center Court (10:00 SELČ)

Velmi překvapivé čtvrtfinále obstarají Petra Martičová, která do Říma dorazila se sérií pěti porážek, a Jessica Pegulaová, jež si na nejvyšším okruhu zahraje své vůbec první čtvrtfinále na antuce. Obě aktérky budou útočit na své největší semifinále v kariéře. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Martičová.

Pegulaová je celkem jasnou favoritkou na postup. Martičová přitom ve své kariéře právě na antuce na rozdíl od Pegulaové posbírala své největší úspěchy, na nejpomalejším povrchu je vůbec nejsilnější a v Římě se nebezpečně rozehrává. Nejspíše nás čeká velmi vyrovnaná bitva, ve které by mohla mít navrch zkušenější Chorvatka.

Tip: Martičová ve třech setech

Aktuální forma

Martičová před Římem v letošní sezoně odehrála osm turnajů a pouze na generálce v Melbourne porazila dvě soupeřky po sobě a dostala se do čtvrtfinále. Do Říma přijela s mizernou bilancí 4-8 a sérií pěti porážek.

Cesta turnajem

Martičová v Římě začala obratem proti Shelby Rogersové, poté zdolala Kristinu Mladenovicovou a další obrat předvedla v osmifinále proti přemožitelce Sereny Williamsové a senzační semifinalistce loňského French Open Nadie Podoroské. Poprvé v sezoně tak vyhrála tři zápasy v řadě, na antuce je ve čtvrtfinále poprvé od loňského srpna.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Martičová při ani jednom ze dvou předchozích startů v hlavní soutěži nepřešla přes druhé kolo, loni v něm prohrála s Julií Putincevovou.

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-0 (kariérní 27-21)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Petra Martičová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Istanbul (1. kolo), Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: Rogersová (5-7 6-3 6-4), Mladenovicová (7-5 6-3), Podoroská (3-6 6-1 6-2)

Aktuální forma

Pegulaová má už od loňského restartu životní formu a letos až na úvodní podnik v Abú Zabí na všech turnajích postoupila minimálně do osmifinále, přičemž na Australian Open hrála své premiérové čtvrtfinále na grandslamech a v Dauhá své největší semifinále, první mimo nejmenší akce WTA 250. Do antukového jara vstoupila v Madridu, kde v osmifinále schytala výprask od pozdější šampionky Aryny Sabalenkové.

Cesta turnajem

V Římě ještě neztratila set, do svého prvního antukového čtvrtfinále na nejvyšším okruhu prošla přes vítězku dvou letošních turnajů Darju Kasatkinovou, světovou dvojku Naomi Ósakaovou (žebříčkově největší výhra v kariéře) a Jekatěrinu Alexandrovovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Pegulaová v Římě hraje poprvé.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 21-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-2 (kariérní 2-4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Jessica Pegulaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Kasatkinová (7-5 6-3), (2) Ósakaová (7-6 6-2), Alexandrovová (6-2 6-4)



Ashleigh Bartyová (1.) - Cori Gauffová (35.) | Grand Stand Arena (13:30 SELČ)

Sedmnáctiletá Cori Gauffová bude na antukové akci WTA 1000 v Římě bojovat o své největší semifinále v kariéře. Juniorská šampionka French Open 2018 ve čtvrtfinále premiérově vyzve světovou jedničku, předloňskou vítězku French Open a nejúspěšnější hráčku dosavadního průběhu letošní sezony Ashleigh Bartyovou.

Rovněž Bartyová si čtvrtfinále v areálu Foro Italico zahraje poprvé v kariéře a měla se v něm dle papírových předpokladů potkat s Arynou Sabalenkovou, které čelila ve finále předchozích dvou turnajů. O osm let starší Australanka má mnohem více zkušeností, letos naprosto fantastickou formu a tu by měla proti Gauffové potvrdit.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Aktuální forma

Bartyová loni po restartu už nehrála, přesto se na kurty letos vrátila triumfem na generálce v Melbourne, v Miami úspěšně obhájila titul, ovládla generálku ve Stuttgartu a v sobotu hrála finále v Madridu. V letošní sezoně má vynikající bilanci 27-4 a na antuce 13-2.

Cesta turnajem

Bartyová v Římě ještě neztratila set. Po volném losu v prvním kole si poradila s Jaroslavou Švedovovou i Veronikou Kuděrmetovovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Barty hraje hlavní soutěž římského turnaje potřetí v kariéře, při svém debutu v roce 2018 vypadla hned v úvodním kole, předloni v osmifinále.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (vítězka); Madrid (finále)

Bilance: 27-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 13-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 28-9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2-0 (kariérní 10-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (vítězka), Madrid (finále)

Cesta turnajem: volný los, Švedovová (6-4 6-1), Kuděrmetovová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Gauffová neměla příliš vydařený vstup do sezony, ale v Adelaide se dostala do svého největšího semifinále, v Dubaji do prvního čtvrtfinále na WTA 1000 a na antuce se mezi nejlepší osmičku probojovala v Charlestonu.

Cesta turnajem

Gauffová v Římě ve třech setech vyřadila Julii Putincevovou a nasazenou Marii Sakkariovou a v osmifinále překvapila skalpem chybující a osm zápasů neporažené Aryny Sabalenkové, která v sobotu triumfovala v Madridu.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Gauffová si svůj debut na turnaji odbyla loni, ve druhém kole nestačila na Garbiñe Muguruzaová.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 2-4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cori Gauffová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: Putincevová (7-5 4-6 6-4), (17) Sakkariová (6-1 1-6 6-1), (7) Sabalenková (7-5 6-3)



Iga Šwiateková (15.) - Elina Svitolinová (6.) | Center Court (18:00 SELČ)

Poslední čtvrtfinále letošního ročníku obstarají úřadující vítězka French Open Iga Šwiateková, která bude bojovat o své největší finále na turnajích WTA, a dvojnásobná šampionka římského podniku Elina Svitolinová. Bude se jednat o premiérový souboj.

Šwiateková měla v předchozím zápase namále a postoupila i trochu se štěstím a po dvou odvrácených mečbolech. Polská jednička v Římě nevypadá v psychické pohodě, kdežto Svitolinová si zatím na svém oblíbeném turnaji vede velmi dobře. Šwiateková je mírnou kurzovou favoritkou, ale Svitolinová v italské metropoli působí přesvědčivěji.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Aktuální forma

Šwiateková na konci února v Adelaide slavila svůj druhý triumf na hlavní tour a na svém nejsilnějším povrchu si vede velmi dobře. V Madridu v osmifinále sehrála vyrovnanou partii se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Cesta turnajem

V Římě jí na úvod vzdala Alison Riskeová a poté si poradila s Madison Keysovou. V osmifinále proti Barboře Krejčíkové byla dvakrát jediný míček od vyřazení, přesto českou tenistku dokázala po obratu a téměř tříhodinové bitvě porazit.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Šwiateková v Římě debutovala loni a vypadla hned v prvním kole po porážce s Arantxou Rusovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 2-4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Riskeová (5-4 skreč), Keysová (7-5 6-1), Krejčíková (3-6 7-6 7-5)

Aktuální forma

Svitolinová se až ve čtvrtém letošním čtvrtfinále dočkala úspěchu, když v Miami porazila Anastasiji Sevastovovou a zahrála si své první semifinále od loňského září, kdy triumfovala na antuce ve Štrasburku. Další semifinálovou účast přidala hned na svém prvním letošním antukovém turnaji ve Stuttgartu. V Madridu naopak skončila již v prvním kole po porážce s Jil Teichmannovou.

Cesta turnajem

Svitolinová měla na úvod volný los a v prvním zápase po obratu zdolala Amandu Anisimovovou. Žádné potíže naopak překvapivě neměla v osmifinále s Garbiñe Muguruzaovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Svitolinová je v posledních letech nejúspěšnější hráčkou turnaje. Ukrajinka ve Foro Italicu dvakrát triumfovala a loni ve čtvrtfinále schytala výprask od Markéty Vondroušovou. Při dalších čtyřech startech nepřešla přes druhé kolo.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 28-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 11-8)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elina Svitolinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 15-5

Nejlepší výsledek: vítězka (2017-18)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Stuttgart (semifinále), Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Anisimovová (2-6 6-3 6-4), (12) Muguruzaová (6-4 6-2)



• Čtvrtfinále mužů •

Federico Delbonis (64.) - Reilly Opelka (47.) | Grand Stand Arena (10:00 SELČ)

Velmi překvapivé čtvrtfinále obstarají Federico Delbonis, který se ve 30 letech poprvé dostal do čtvrtfinále podniků Masters, a Reilly Opelka, jenž na antuce poprvé v kariéře vyhrál alespoň dva zápasy hlavní soutěže po sobě (na nejvyšším okruhu) a do Říma dorazil se sérií šesti porážek. Oba aktéři budou v premiérovém vzájemném souboji usilovat o své největší semifinále.

Delbonis je antukovým specialistou a letos si na nejpomalejším povrchu vede skvěle, i proto je zaslouženým favoritem na postup. Pokud však Opelka předvede další skvělý výkon na podání a případně dotáhne sety do tie-breaků, může klidně uspět.

Tip: Delbonis ve třech setech

Aktuální forma

Delbonis letos posbíral 20 výher a všechny slavil na antuce. Už před startem evropského antukového jara se dostal do semifinále v Santiagu, které je jeho letošním maximem. Na všech třech letošních antukových podnicích Masters úspěšně prošel dvoukolovou kvalifikací, v Monte Carlu uhrál druhé kolo a v Madridu osmifinále.

Cesta turnajem

Kvalifikant Delbonis své působení v hlavní soutěži zahájil obratem proti Karenovi Chačanovovi, jehož dorazil "kanárem". V následujícím kole smetl Davida Goffina, v osmifinále bez ztráty setu porazil Félixe Augera-Aliassimeho a poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnajů Masters.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Delbonis v minulosti ve Foro Italicu startoval čtyřikrát a ani jednou se nedostal přes první kolo hlavní soutěže. V italském hlavním městě hraje po třech letech.

Federico Delbonis - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Santiago (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (semifinále)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 20-7

Bilance proti hráčům Top 31-50: 3-0 (kariérní 28-30)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Federico Delbonis - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Bělehrad (čtvrtfinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Chačanov (3-6 6-4 6-0), (12) Goffin (6-2 6-1), Auger-Aliassime (7-6 6-1)

Aktuální forma

Opelka se v Římě dočkal svého prvního letošního solidního výsledku. Do italské metropole totiž dorazil s katastrofální letošní bilancí 2-7 a šesti porážkami v řadě.

Cesta turnajem

Přesto po cestě do čtvrtfinále neztratil jediný set a vyřadil zkušeného Richarda Gasqueta, domácí talent Lorenza Musettiho a kometu letošní sezony Aslana Karaceva.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Opelka hraje hlavní soutěž římského Masters poprvé.

Reilly Opelka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-3 (kariérní 24-24)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Reilly Opelka - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: Gasquet (6-1 7-5), Musetti (6-4 6-4), Karacev (7-6 6-4)



Alexander Zverev (6.) - Rafael Nadal (3.) | Center Court (12:00 SELČ)

Vítěz ročníku 2017 Alexander Zverev a devítinásobný šampion Rafael Nadal se potkávají znovu po týdnu. Ve čtvrtfinále Masters v Madridu překvapivě a snadno vyhrál Zverev, Nadala už potřetí za sebou porazil ve dvou setech a poprvé na antuce a vzájemnou bilanci upravil na 3-5 ze svého pohledu.

Zverev i Nadal měli v předchozím zápase obrovské potíže, Nadal dokonce odvracel dva mečboly Denise Shapovalova. Antukový král zatím letos na antuce přesvědčivě rozhodně nepůsobí a nebylo by překvapením, kdyby se Zverevem znovu prohrál. Nadal je i přes týden starou porážku celkem jasným favoritem.

Tip: Nadal ve třech setech

Aktuální forma

Zverev letos ovládl turnaj v Acapulku a došel do čtvrtfinále Australian Open. Na antuce se mu na generálkách vůbec nedařilo, z Monte Carla i Mnichova po porážkách s Davidem Goffinem a Iljou Ivaškou odjížděl s bilancí 1-1. I proto byl velmi překvapivý jeho triumf v Madridu, kde porazil právě Nadala, Dominica Thiema a ve finále Mattea Berrettiniho a získal svou čtvrtou trofej z Masters, první po třech letech.

Cesta turnajem

V Římě začal hladkým vítězstvím nad kvalifikantem Hugem Dellienem. V osmifinále se naopak pořádně zapotil, když s Keiem Nišikorim prohrával o set a brejk a v rozhodující sadě 1-4.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Zverev v Římě startuje popáté. Pokud přešel přes druhé kolo, dostal se vždy až do finále. V roce 2017 ve Foro Italicu slavil svůj premiérový triumf na Masters, o rok později finále prohrál. Loni v italském hlavním městě nehrál.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (vítěz)

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 4-3 (kariérní 31-38)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 10-6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alexander Zverev - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: vítěz (2017)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Mnichov (čtvrtfinále), Madrid (vítěz)

Cesta turnajem: volný los, Dellien (6-2 6-2), Nišikori (4-6 6-3 6-4)

Aktuální forma

Nadal letos hraje teprve svůj pátý turnaj. Australian Open dohrával s bolestmi zad a vypadl ve čtvrtfinále, poté naskočil rovnou do antukového jara. V Monte Carlu ve čtvrtfinále překvapivě vypadl ve čtvrtfinále, nicméně chuť si spravil 12. barcelonským triumfem, když ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase. Na další akci v Masters ve čtvrtfinále prohrál právě se Zverevem.

Cesta turnajem

Nadal zatím v Římě potvrzuje, že se mu letos na antuce tolik nedaří a je k poražení. Už v úvodním zápase s Jannikem Sinnerem měl potíže, s talentovaným teenagerem v obou setech prohrával o brejk. Ještě větší komplikace řešil v osmifinále, ve více než tříhodinové bitvě s Denisem Shapovalovem prohrával 3-6 0-3, v rozhodující sadě znovu o brejk a za stavu 5-6 likvidoval dva mečboly.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Nadal je s devíti triumfy nejúspěšnějším hráčem turnaje, poslední slavil předloni. V Římě startuje posedmnácté a pouze jednou neprošel alespoň do čtvrtfinále, v němž loni senzačně prohrál s Diegem Schwartzmanem.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (vítěz)

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 175-98)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-2 (kariérní 74-21)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rafael Nadal - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 65-7

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-07, 2009-10, 2012-13, 2018-19)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 11-4

Generálka: Barcelona (vítěz), Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Sinner (7-5 6-4), (13) Shapovalov (3-6 6-4 7-6)



Novak Djokovič (1.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Center Court (13:30 SELČ)

Pětinásobný šampion a světová jednička Novak Djokovič bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti světové pětce a jednomu z nejúspěšnějších hráčů dosavadního průběhu letošního antukového jara Stefanosovi Tsitsipasovi. S vítězem úvodního letošního antukového Masters v Monte Carlu a finalistou barcelonského podniku vyhrál poslední tři souboje včetně loňské bitvy v semifinále French Open a ve vzájemné bilanci vede 4-2.

Tsitsipas má letos výborné výsledky a na antuce si až na týden staré zaváhání proti Casperovi Ruudovi vede famózně. Djokoviče dnes čeká nejtěžší dosavadní soupeř na turnaji, na řeckého mladíka ovšem umí, vyhrál s ním oba předchozí duely na antuce a v předchozím zápase hrál velmi dobře.

Tip: Djokovič ve třech setech

Aktuální forma

Djokovič dohrával Australian Open, kde získal svůj 18. grandslamový vavřín, s natrženým břišním svalem a ten poté dva měsíce léčil. Antukové jaro je pro světovou jedničku zatím velkým zklamáním, v osmifinále v Monte Carlu si připsal šokující porážku s Danielem Evansem a doma v Bělehradě skončil už v semifinále po parádní bitvě s Aslanem Karacevem.

Cesta turnajem

V Římě začal těsnější dvousetovou výhrou nad Taylorem Fritzem, v osmifinále podal daleko lepší výkon a smetl kvalifikanta Alejandra Davidoviche.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Djokovič se v Římě i při své 15. účasti v hlavní soutěži probojoval do čtvrtfinále. Ve Foro Italicu už pětkrát přebíral trofej pro vítěze, naposledy loni po vítězství nad Diegem Schwartzmanem.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (vítěz); Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (semifinále)

Bilance: 14-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-0 (kariérní 218-100)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 66-15)

Grandslamy: Australian Open (vítěz)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 57-9

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011, 2014-15, 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance ve čtvrtfinále: 11-3

Generálka: Bělehrad (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Fritz (6-3 7-6), Davidovich (6-2 6-1)

Aktuální forma

Tsitsipas má letos skvělou formu, obzvláště na nejpomalejším povrchu. V Monte Carlu slavil svůj premiérový triumf na podnicích Masters, v Barceloně ve finále nevyužil mečbol proti Rafaelovi Nadalovi a v Madridu překvapivě skončil už v osmifinále po porážce s Casperem Ruudem (letos vůbec poprvé nedošel na turnaji alespoň do čtvrtfinále).

Cesta turnajem

V Římě v prvním zápase přehrál Marina Čiliče a set nepovolil ani domácí jedničce Matteovi Berrettinimu, který si v neděli v Madridu zahrál své premiérové finále na Masters.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Tsitsipas v Římě účinkuje počtvrté a střídá výsledky. Předloni se dostal až do semifinále, před třemi lety a loni skončil ve druhém kole (loni porážka s Jannikem Sinnerem).

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (vítěz); Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (vítěz); Barcelona (finále)

Bilance: 29-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 12-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 21-28)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-1 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Barcelona (finále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Čilič (7-5 6-2), (9) Berrettini (7-6 6-2)



Lorenzo Sonego (33.) - Andrej Rubljov (7.) | Grand Stand Arena (19:00 SELČ)

Lorenzo Sonego si na domácí akci zahraje své druhé kariérní čtvrtfinále na Masters a bude útočit na první semifinále na akcích této kategorie. Domácí naděje vyzve světovou sedmičku Andreje Rubljova, který i letos patří k nejlepším hráčům na okruhu. Oba předchozí souboje bez ztráty setu vyhrál Rubljov.

Rubljov je podstatně kvalitnějším hráčem než Sonego, letos má mnohem lepší výsledky a měl by potvrdit roli jasného favorita.

Tip: Rubljov ve dvou setech

Aktuální forma

Sonego v letošní sezoně odehrál sedm turnajů na tvrdém povrchu a nejdále se dostal do čtvrtfinále (hale v Montpellieru). Na antuce naopak hned svůj první letošní start přetavil v triumf (Cagliari). Poté se představil ještě v Madridu, kde ve druhém kole nestačil na pozdějšího šampiona Alexandera Zvereva.

Cesta turnajem

Sonego v úvodním kole zdolal trápícího se Gaëla Monfilse, následně si poradil s krajanem Gianlucou Magerem a v osmifinále senzačně vyřadil Dominica Thiema, přestože v rozhodující sadě na svém podání čelil mečbolu a nejlepší rakouský tenista měl šanci utkání doservírovat.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Sonego hraje hlavní soutěž domácího Masters popáté a nikdy předtím se nedostal přes druhé kolo, loni v něm ztroskotal na Casperovi Ruudovi.

Lorenzo Sonego - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cagliari (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Cagliari (vítěz)

Bilance: 14-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 2-6)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Lorenzo Sonego - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (14) Monfils (6-4 5-7 6-4), Mager (6-4 6-4), (4) Thiem (6-4 6-7 7-6)

Aktuální forma

Rubljov, šampion letošního podniku v Rotterdamu, má letos za sebou osm turnajů a pouze na tom posledním v Madridu se nedokázal dostat do čtvrtfinále, když v osmifinále překvapivě prohrál s Johnem Isnerem. Na předchozích antukových akcích si zahrál čtvrtfinále v Barceloně a v Monte Carlu se i díky skalpu Rafaela Nadala dostal do svého premiérového finále na Masters.

Cesta turnajem

Rubljov v prvním zápase nečekaně ztratil úvodní set s Janem-Lennardem Struffem, ale od té doby hraje skvěle. Struffa v dalších dvou sadách suverénně přehrál a v osmifinále si ve dvou setech poradil s Robertem Bautistou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Rubljov v hlavní soutěži římského podniku debutoval loni, ve druhém kole byl nad jeho síly Hubert Hurkacz.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (vítěz); Monte Carlo (finále); Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 29-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 31-50: 7-3 (kariérní 39-24)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Barcelona (čtvrtfinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Struff (6-7 6-1 6-4), (10) Bautista (6-4 6-4)