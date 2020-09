7. den na US Open: Na programu je první půlka osmifinálových zápasů, do boje půjde Kvitová

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku US Open je na programu první polovina osmifinálových duelů. Do nich zasáhne i Petra Kvitová. Nasazená šestka bude odpoledne na dvorci Louise Armstronga čelit domácí Shelby Rogersové.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (6-ČR) - Rogersová (USA) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ) • Osmifinále dvouhry žen • Bradyová (28-USA) - Kerberová (17-Něm.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Putincevová (23-Kaz.) - Martičová (8-Chorv.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Ósakaová (4-Jap.) - Kontaveitová (14-Est.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ) • Osmifinále dvouhry mužů • Davidovich Fokina (Šp.) - A. Zverev (5-Něm.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Carreño (20-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Čorič (27-Chorv.) - Thompson (Austr.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ) Shapovalov (12-Kan.) - Goffin (7-Belg.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Shelby Rogersová (93.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)

Pro Petru Kvitovou je US Open nejméně oblíbeným a úspěšným grandslamem, přesto letos patří k největším favoritkám a dnes má velkou šanci vyrovnat své newyorské maximum, kterým je čtvrtfinále z let 2015 a 2017. V osmifinále, do nějž se probojovala po třech letech, totiž bude čelit nenasazené domácí hráčce Shelby Rogersové. Na jediný dosavadní souboj určitě nevzpomíná v dobrém. Před čtyřmi lety na French Open, kde si Američanka zahrála své jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále, schytala dva "kanáry".

Kvitová, která před koronavirovou pauzou na všech čtyřech turnajích postoupila do závěrečných kol, se během přestávky trápila s problémovým levým předloktím a spoustu zápasů musela kvůli zranění vynechat. Po restartu sezony se vrátila na přípravném turnaji v New Yorku, kde hned v prvním zápase překvapivě prohrála s krajankou Marií Bouzkovou. Na US Open si však vede podstatně lépe, s Irinou Beguovou, Katerynou Kozlovovou ani Jessicou Pegulaovou neztratila set.

Rogersová má po restartu sezony velmi dobrou formu. Na novém domácím podniku v Lexingtonu, kde si vyšlápla na Serenu Williamsovou, si zahrála semifinále a nyní ji čeká první osmifinále na domácím grandslamu. Do něj dokonce prošla bez ztráty setu, když vyřadila Irinu Chromačevovou, nasazenou jedenáctku a kometu letošní sezony Jelenu Rybakinovou a krajanku Madison Brengleovou.

Kvitová v New Yorku vypadá rozjetě a její jízdu by neměla ukončit ani Rogersová. Česká lvice má své dnešní soupeřce co oplácet.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-0 (kariérní 147-42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 12-7)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 29-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2-3

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 6-2), Kozlovová (7-6 6-2), Pegulaová (6-4 6-3)

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (semifinále)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 9-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Shelby Rogersová - US Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Lexington (semifinále), New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: Chromačevová (6-2 6-2), (11) Rybakinová (7-5 6-1), Brengleová (6-2 6-4)



• Osmifinále dvouhry žen •

Jennifer Bradyová (41.) - Angelique Kerberová (23.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Jennifer Bradyová bude proti Angelique Kerberové, která na US Open poprvé od triumfu v roce 2016 postoupila do osmifinále a bude útočit na první grandslamové čtvrtfinále od předloňského zisku titulu ve Wimbledonu, usilovat o vylepšení svého grandslamového maxima. Bude se jednat o premiérový souboj.

Bradyová měla skvělou formu už před pauzou, kdy se dostala do čtvrtfinále v Brisbane a semifinále v Dubaji. Hned po restartu sezony se na novém domácím podniku v Lexingtonu dočkala premiérového titulu a famózní formou se prezentuje i na US Open, kde bez ztráty setu vyřadila Annu Blinkovovou, CiCi Bellisovou a Caroline Garciaovou.

Kerberová hraje svůj první turnaj od vyřazení v osmifinále Australian Open a dá se říct, že právě probíhající US Open je, co se výkonů týče, jejím nejlepším turnajem letošní sezony. Šampionka ročníku 2016 ještě neztratila set, postupně si poradila s Ajlou Tomljanovičovou, Annou-Lenou Friedsamovou a domácím překvapením Ann Liovou.

Premiérový souboj by měl být hodně vyrovnaný. Bradyová má o něco lepší formu, ovšem Kerberová má bohaté zkušenosti. Hodně bude záležet na tom, jak se domácí naděje vypořádá s elitní obranou bývalé světové jedničky a trojnásobné grandslamové šampionky.

Tip: Kerberová ve třech setech

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Bilance: 20-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 3-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jennifer Bradyová - US Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Lexington (vítězka), New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Blinkovová (6-3 6-2), Bellisová (6-1 6-2), Garciaová (6-3 6-3)

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 99-41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 10-10)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Angelique Kerberová - US Open

Kariérní bilance: 28-11

Nejlepší výsledek: vítězka (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 2-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tomljanovičová (6-4 6-4), Friedsamová (6-3 7-6), Liová (6-3 6-4)



Julia Putincevová (35.) - Petra Martičová (15.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Julia Putincevová a Petra Martičová svedou souboj o vyrovnání svého grandslamového maxima. Zatímco první jmenovanou čeká premiérové osmifinále US Open, Martičová se do něj probojovala loni a prohrála v něm se Serenou Williamsovou. Devětadvacetiletá Chorvatka a o čtyři roky mladší Kazaška se potkávají poprvé.

Putincevová na US Open hraje svůj nejlepší letošní turnaj. Na americký grandslam se připravovala velmi pilně, startovala v Lexingtonu i na přípravném podniku právě ve Flushing Meadows, na obou skončila s bilancí 1-1. Na US Open nejprve suverénně potvrdila roli favoritky proti Robin Montgomeryové i Věře Lapkové, po obratu si poradila i s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Martičová má za sebou letos sedm turnajů a povedly se jí jen dva. Před pauzou se dostala do semifinále v Dubaji a stejného výsledku se dočkala na úvodní akci po restartu sezony v Palermu. Na tvrdém povrchu hraje po pauze poprvé a hned v úvodním kole US Open měla velké potíže s Terezou Martincovou. Proti Kateryně Bondarenkové ani Varvaře Gračevové už ztrátu setu nedopustila.

Hra Martičové má vyšší kvalitu a nasazená osmička je v premiérovém souboji zaslouženě favoritkou. Putincevová by ji ale měla alespoň potrápit a i kdyby nezískala set, mělo by se jednat o vyrovnanou partii.

Tip: Martičová ve dvou setech

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (osmifinále)

Bilance: 16-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 9-20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Julia Putincevová - US Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Lexington (2. kolo), New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Montgomeryová (6-1 6-3), Lapková (6-3 6-3), Sasnovičová (3-6 6-2 6-1)

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-2 (kariérní 24-19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Martičová - US Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Martincová (5-7 6-2 6-4), Bondarenková (6-3 6-4), Gračevová (6-3 6-3)



Naomi Ósakaová (9.) - Anett Kontaveitová (21.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ)

Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová bude bojovat o své první grandslamové čtvrtfinále od loňského triumfu na Australian Open. Předloňskou šampionku US Open vyzve Anett Kontaveitová, jež bude usilovat o vyrovnání svého nejlepšího výsledku na podnicích velké čtyřky, kterého se dočkala na letošním Australian Open. Všechny čtyři předchozí souboje včetně toho týden starého na přípravném turnaji vyhrála Ósakaová.

Ósakaová se po restartu sezony prezentuje skvělou formou. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows se dostala až do finále, kvůli zranění zadního stehenního svalu však nenastoupila. Stehno má na US Open v každém zápase obvázané a už dvakrát musela do rozhodující sady, a to proti Misaki Doiové v prvním kole a naposledy proti Martě Kosťukové. Mezitím smetla Camilu Giorgiovou.

Kontaveitová během pauzy evidentně kvalitně potrénovala, protože má momentálně vynikající formu. Na antuce v Palermu došla až do finále a o dva týdny později na tvrdém povrchu právě v areálu ve Flushing Meadows prohrála čtvrtfinálovou bitvu se svou dnešní soupeřkou. Na US Open po obratu proti Danielle Collinsové nedala šanci Kaje Juvanové ani Magdě Linetteové.

Očekává se podobně napínavý zápas jako před týdnem. Pokud nebude zranění Ósakaovou nijak výrazně limitovat, měla by si se skvěle hrající Estonkou i popáté poradit.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 4-0 (kariérní 21-11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 17-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2), Giorgiová (6-1 6-2), Kosťuková (6-3 6-7 6-2)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dubaj, Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 22-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 11-20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Anett Kontaveitová - US Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Collinsová (5-7 6-2 6-2), Juvanová (6-4 6-1), (24) Linetteová (6-3 6-2)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Alejandro Davidovich Fokina (99.) - Alexander Zverev (7.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Alejandro Davidovich Fokina před startem letošního US Open na grandslamech nikdy nedošel dále než do druhého kola. Dnes čeká 21letého Španěla útok na čtvrtfinále a premiérový souboj s hráčem elitní desítky. Tím bude o dva roky starší Alexander Zverev, který bude bojovat o první newyorské čtvrtfinále. Bude se jednat o premiérový souboj.

Davidovich Fokina na letošním Australian Open postoupil do druhého kola a slavil premiérovou grandslamovou výhru. Další úspěch přišel až na právě probíhajícím US Open, kde se mu poprvé v sezoně podařilo vyhrát dva zápasy v řadě. V New Yorku parádně využil příznivějšího losu, když postupně vyřadil Dennise Novaka, nasazeného Huberta Hurkacze a Camerona Norrieho.

Zverev letos startoval na čtyřech turnajích a až na Australian Open, kde si poprvé zahrál semifinále na grandslamech, to byla bída. Na dalších třech akcích zvládl vyhrát jediný zápas, na přípravce ve Flushing Meadows hned v úvodním utkání podlehl Andymu Murraymu. Na grandslamech se mu ale letos daří, na US Open si poradil s Kevinem Andersonem, Brandonem Nakashimou i Adrianem Mannarinem.

Zverev je jasným favoritem. Aktéry sice dělí jen dva roky, ale německý tenista, stabilní člen Top 10, je výsledkově i výkonnostně jinde a je ve všech směrech lepším hráčem, což by měl potvrdit a slavit hladký postup mezi nejlepší osmičku.

Tip: Zverev ve třech setech

Alejandro Davidovich Fokina - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Alejandro Davidovich Fokina - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: Novak (3-6 6-4 6-3 1-6 6-0), (24) Hurkacz (6-4 1-6 6-2 6-2), Norrie (7-6 4-6 6-2 6-1)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-6

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-1 (kariérní 82-32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 5-7 6-3 7-5), Nakashima (7-5 6-7 6-3 6-1), (32) Mannarino (6-7 6-4 6-2 6-2)



Novak Djokovič (1.) - Pablo Carreño (27.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Trojnásobný šampion a největší favorit letošního ročníku US Open Novak Djokovič se pokusí ve své letošní neporazitelnosti čítající už 26 zápasů pokračovat proti Pablovi Carreñovi, který si v New Yorku zahrál své jediné dosavadní grandslamové semifinále. Všechny tři předchozí souboje vyhrála světová jednička.

Djokovič ve Flushing Meadows, kam se kvůli koronaviru přesunulo Masters ze Cincinnati, úspěšně natahuje svou vítěznou sérii. V New Yorku generálku i přes problémy se ztuhlým krkem vyhrál a 35. triumfem na Masters vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Na US Open si postupně poradil s Damirem Džumhurem, Kylem Edmundem (ve čtyřech setech) a Janem-Lennardem Struffem. Letos má skvostnou bilanci 26-0.

Carreñovým prozatimním letošním maximem je semifinále z haly v Rotterdamu. Po pauze si stejně jako Djokovič nenechal ujít přesunutý podnik Masters, kde skončil ve druhém kole po porážce s Karenem Chačanovem. Na US Open měl v prvním kole velké potíže s Jasutakou Učijamou, kterého porazil až po pětisetové bitvě. S Mitchellem Kruegerem ani Ričardasem Berankisem naopak neztratil jediný set.

Djokovič je největším favoritem a bylo by obrovským překvapením, pokud by jeho letošní neporazitelnost ukončil zrovna Carreño. Se Španělem by neměl mít potíže.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Bilance: 26-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 26-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-0 (kariérní 110-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 46-4)

Grandslamy: Australian Open (vítěz)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 75-11

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 11-1

Generálka: New York (vítěz)

Cesta turnajem: Džumhur (6-1 6-4 6-1), Edmund (6-7 6-3 6-4 6-2), (28) Struff (6-3 6-3 6-1)

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 4-30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pablo Carreño - US Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Učijama (4-6 6-3 1-6 6-3 6-3), Krueger (6-1 6-2 6-2), Berankis (6-4 6-3 6-2)



Borna Čorič (32.) - Jordan Thompson (63.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ)

Borna Čorič a Jordan Thompson svedou souboj o své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Australan je v osmifinále grandslamů vůbec poprvé. Hráči se už jednou potkali, nicméně před dlouhými sedmi lety a na okruhu ITF.

Čoričovi se před pauzou absolutně nedařilo. Jediný slušný výsledek zaznamenal na antuce v Rio de Janeiru, kde postoupil do semifinále. Mnohem lépe si vede po pauze, na přípravném turnaji ve druhém kole svedl vyrovnaný souboj s hráčem elitní desítky Davidem Goffinem. Slušnou formou se prezentuje i na US Open, kde přešel přes Pabla Andújara a v pěti setech přes Juana Ignacia Lóndera. Ve třetím kole byl velmi blízko vyřazení, favorit Stefanos Tsitsipas však zahodil jasné vedení a šest mečbolů a do osmifinále překvapivě prošel Chorvat.

Thompson letos nemá dobrou formu, jeho maximem je čtvrtfinále z newyorské haly. Na generálce ve Flushing Meadows skončil již v kvalifikaci na raketě Salvatora Carusa. Na US Open si vede podstatně lépe a dokonale využil selhání favoritů, když postupně vyřadil nenasazené Stefana Travagliu, Egora Gerasimova a Michajla Kukuškina.

Čorič je kvalitnějším hráčem, ovšem nemá nejlepší formu. Thompson tedy není vůbec bez šance. Chorvata by měl povzbudit překvapivý postup přes nasazenou čtyřku. Dnes má stejně jako jeho soupeř jedinečnou šanci poprvé projít do čtvrtfinále grandslamu.

Tip: Čorič ve čtyřech setech

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-1 (kariérní 66-37)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Borna Čorič - US Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Andújar (7-5 6-3 6-1), Lóndero (7-5 4-6 6-7 6-2 6-3), (4) Tsitsipas (6-7 6-4 4-6 7-5 7-6)

Jordan Thompson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-2 (kariérní 9-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Jordan Thompson - US Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: Travaglia (6-3 6-4 4-6 6-2), Gerasimov (6-1 6-4 3-6 6-3), Kukuškin (7-5 6-4 6-1)



Denis Shapovalov (17.) - David Goffin (10.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Denis Shapovalov zabojuje o své první grandslamové čtvrtfinále v kariéře proti Davidovi Goffinovi. Belgičan, který momentálně uzavírá elitní desítku žebříčku ATP, si osmifinále v New Yorku zahraje čtvrtým rokem po sobě, ještě nikdy neuspěl. Jeho maximem na podnicích velké čtyřky je čtvrtfinále, to si zahrál na všech zbývajících grandslamech. Jediný dosavadní souboj s kanadským mladíkem vyhrál.

Shapovalov neprožívá povedenou sezonu. Teprve až na US Open dokázal vyhrát alespoň dva zápasy v řadě, když si poradil se Sebastianem Kordou a Soon-Woo Kwonem. Ve třetím kole měl namále proti Taylorovi Fritzovi, s domácím hráčem prohrával 1-2 na sety a ve čtvrté sadě 2-5.

Goffin měl solidní vstup do sezony, v ATP Cupu dokonce porazil Rafaela Nadala. Jenže těsně před pauzou se belgické jedničce přestalo dařit a svou nejlepší formu hledá i po restartu sezony. Před týdnem na podniku Masters vypadl již v osmifinále s Janem-Lennardem Struffem. Na US Open zatím potvrzuje roli favorita, ve čtyřech setech si poradil s Reillym Opelkou i Lloydem Harrisem, proti Filipovi Krajinovičovi slavil výhru bez ztráty setu.

Shapovalov na turnaji bojuje s formou i se zdravím, proto je favoritem na postup do dalšího kola Goffin. Zdá se, že se Belgičan přece jen herně zlepšil, postup by mu tudíž neměl uniknout.

Tip: Goffin ve čtyřech setech

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 6-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Denis Shapovalov - US Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Korda (6-4 4-6 6-3 6-2), Soon-Woo Kwon (6-7 6-4 6-4 6-2), (19) Fritz (3-6 6-3 4-6 7-6 6-2)

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (osmifinále)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 20-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-8)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

David Goffin - US Open

Kariérní bilance: 16-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017 - 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-3

Generálka: New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Opelka (7-6 3-6 6-1 6-4), Harris (7-6 4-6 6-1 6-4), (26) Krajinovič (6-1 7-6 6-4)