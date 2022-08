7. den v Cincinnati: Kvitová má na dosah 40. kariérní finále, Medveděv se utká s rivalem Tsitsipasem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (ČR) - Keysová (USA) | Center Court (17:00 SELČ) • Další semifinále žen • Garciaová (Fr.) - Sabalenková (6-) | Center Court (19:00 SELČ) • Semifinále mužů • Medveděv (1-) - Tsitsipas (4-Řec.) | Center Court (21:00 SELČ) Norrie (9-Brit.) - Čorič (Chorv.) | Center Court (23:59 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (28.) - Madison Keysová (24.) | Center Court (17:00 SELČ)

Petra Kvitová už podruhé v rámci letošního ročníku Western & Southern Open potkává soupeřku, se kterou se tady střetla loni. Tentokrát to bude šampionka ročníku 2019 Madison Keysová. Poslední vzájemný souboj se uskutečnil loni v prvním kole právě v tomto dějišti, Kvitová vyhrála ve dvou těsných setech a srovnala vzájemnou bilanci na 4-4.

Dvaatřicetiletou Kvitovou čeká teprve druhé letošní semifinále a největší od French Open 2020. Rodačka z Fulneku bude útočit na své jubilejní 40. kariérní finále a 11. na podnicích WTA 1000, na nejprestižnějších akcích WTA o titul naposledy bojovala předloni v Dauhá. Turnaj v Cincinnati, kde obě předchozí semifinále ve třech setech prohrála, se poprvé uskutečnil v roce 1899 a jedinou českou finalistkou a zároveň vítězkou je Karolína Plíšková (2016).

Sedmadvacetiletá Keysová ve svém prvním semifinále na WTA 1000 od triumfu v tomto dějišti v roce 2019 zabojuje o své druhé letošní a 12. kariérní finále. Na "tisícovkách" se do závěrečného kola dohromady dostala třikrát. Rodačka z Rock Islandu je poslední americkou finalistkou i vítězkou této akce. V tomto století tu z Američanek zvítězily už jen Lindsay Davenportová a Serena Williamsová (x2).

Šance na postup jsou velmi vyrovnané, obě aktérky v Cincinnati předvádí výborný tenis a po několika měsících dosáhly na výborný výsledek. Dlouhé výměny asi budeme vyhlížet marně, Kvitová i Keysová se budou snažit ukončovat body co nejrychleji a co možná nejvíce si pomáhat servisem. Tipnout vítězku nám nepomůže vzájemná bilance na betonech (4-3 pro Kvitovou) ani celková (4-4).

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Aktuální forma

Kvitová až na nečekaný triumf na trávě v Eastbourne prožívá další podprůměrnou sezonu. Alespoň do čtvrtfinále, které bylo konečnou, se dostala už jen v Dubaji a Miami. Dál se jí nedaří na grandslamech, nejdál byla ve třetím kole Wimbledonu. Do sezony amerických betonů vstoupila před týdnem v Torontu a nestačila hned na Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Cesta turnajem

Už osmý letošní nezdar v úvodních zápasech mohla zaznamenat v Cincinnati, až po odvráceném mečbolu zdolala loňskou finalistku Jil Teichmannovou. Od té doby předvádí výborné výkony, ve druhém kole smázla Soranu Cirsteaovou, v osmifinále dorazila světovou pětku Ons Džabúrovou kanárem a ve čtvrtfinále nedala šanci Ajle Tomljanovicové.

Historie na Western & Southern Open

V tomto dějišti startuje pojedenácté a vyrovnala své maximum, semifinále z let 2012 a 2018. Loni vzdala čtvrtfinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-7 (kariérní 200-129)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 10-6)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 39-23)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 16-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2018, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-2

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-7 7-6 6-3), Cirsteaová (6-2 6-3), (5) Džabúrová (6-1 4-6 6-0), Tomljanovicová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Keysová v lednu ukončila dlouhou krizi, když v Adelaide získala svůj první titul od roku 2019 a došla do semifinále Australian Open. Od té doby ale do závěrečných kol postupuje velmi zřídka. V březnu byla ve čtvrtfinále v Indian Wells, na další vítěznou sérii dosáhla až na French Open (OF) a alespoň dvě soupeřky znovu porazila zase po zhruba tříměsíční pauze.

Cesta turnajem

Letos v Cincinnati prožívá jeden z těch povedených turnajů. Do semifinále se probojovala bez ztráty jediného setu, po Julii Putincevové a Jeleně Ostapenkové vyřadila Igu Šwiatekovou, porazila tak další šampionku French Open a připsala si svůj premiérový skalp světových jedniček. Ve čtvrtfinále vyřadila úřadující vítězku Wimbledonu Jelenu Rybakinovou.

Historie na Western & Southern Open

V tomto dějišti startuje poosmé a počtvrté přešla přes úvodní dvě kola. Konkrétně v semifinále je podruhé, před třemi lety tady triumfovala.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Bilance: 24-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 19-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-8 (kariérní 73-76)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-1)

Bilance v semifinále: 1-1 (kariérní 11-10)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (-)

Madison Keysová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: San José (2K), Toronto (1K)

Cesta turnajem: Putincevová (7-5 6-3), (16) Ostapenková (6-4 7-5), (1) Šwiateková (6-3 6-4), Rybakinová (6-2 6-4)



• Další semifinále žen •

Caroline Garciaová (35.) - Aryna Sabalenková (7.) | Center Court (19:00 SELČ)

Druhé semifinále ženské části turnaje obstarají bývalá světová čtyřka Caroline Garciaová a aktuální světová sedmička Aryna Sabalenková. Všechny tři předchozí souboje se odehrály na tvrdém povrchu a v rámci sezony 2018, na venkovních betonech uspěla Sabalenková (x2), v hale Garciaová.

Osmadvacetiletá Garciaová bude útočit na své 13. kariérní finále a největší od senzačních triumfů na WTA 1000 ve Wuhanu a Pekingu v roce 2017, kde si zahrála svá jediná finále na akcích vyšších než WTA 250. Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye má v semifinálových duelech na nejvyšším okruhu negativní úspěšnost 11-13. V historii tohoto podniku může být třetí francouzskou finalistkou po Gail Chanfreauové (1969) a Nathalii Dechyové (2008).

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková má na dosah své třetí letošní a celkově 18. finále, páté na WTA 1000. Rodačka z Minsku je v Cincinnati v semifinále podruhé, v roce 2018 v něm nestačila na Simonu Halepovou. V sobotu se může stát druhou běloruskou finalistkou Western & Southern Open a navázat na krajanku Viktorii Azarenkovou, která turnaj ovládla v roce 2013 a ještě předloni, kdy se kvůli pandemii konal v New Yorku.

Sabalenková je sice mírnou favoritkou, nicméně měla velmi snadnou cestu do semifinále a Garciaová dosud v Cincinnati předváděla velmi dobré výkony a dokázala vyřadit Marii Sakkariovou či Jessicu Pegulaovou. Nebylo by tak překvapením, kdyby majitelka největšího počtu vítězství na hlavní tour od začátku června našla recept i na běloruskou jedničku. Důležitým faktorem bude počet dvojchyb jediné z nasazených semifinalistek.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Aktuální forma

Garciaová si ještě před dvěma měsíci procházela velmi dlouhou krizí, ale v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a od té doby prožívá znovuzrození. Vyjma poslední generálky v Torontu, kde vypadla v prvním kole, na všech následujících pěti turnajích posbírala alespoň dvě výhry a od začátku června má na kontě největší počet vítězství (26).

Cesta turnajem

V obou kvalifikačních duelech musela do rozhodující sady. V hlavní soutěži vyřadila Petru Martičovou, světovou trojku Marii Sakkariovou (tři sety), Elise Mertensovou a domácí favoritku Jessicu Pegulaovou.

Historie na Western & Southern Open

Za sebou má sedm startů v hlavní fázi tohoto podniku, už postupem do čtvrtfinále vylepšila své maximum na turnaji.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 33-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 20-46)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance v semifinále: 2-2 (kariérní 11-13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Martičová (6-3 6-3), (4) Sakkariová (7-6 6-7 6-1), Mertensová (6-4 7-5), (7) Pegulaová (6-1 7-5)

Aktuální forma

Sabalenková prožívá velmi podprůměrnou sezonu, a to hlavně kvůli ohromnému počtu dvojchyb na zápas. V tomto roce se před cestou do Cincinnati pouze třikrát podívala do semifinále a ve Stuttgartu ani Hertogenboschi se prvního letošního titulu nedočkala. V rámci US Open Series absolvuje svůj třetí turnaj a teprve až v Cincinnati dosáhla na vítěznou sérii.

Cesta turnajem

V Ohiu nejprve postoupila po skreči kvalifikantky Anny Kalinské a pak v osmifinále přetlačila domácí Shelby Rogersovou a ve čtvrtfinále Shuai Zhang.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jejím pátým v hlavní fázi a už počtvrté se probojovala minimálně do osmifinále. Postupem do semifinále vyrovnala své maximum, před čtyřmi lety v něm nestačila na Simonu Halepovou.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 24-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 15-12 (kariérní 102-67)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 4-3)

Bilance v semifinále: 2-1 (kariérní 17-10)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Aryna Sabalenková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: San José (ČF), Toronto (OF)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (6-3 4-1 skreč), Rogersová (6-4 6-7 6-4), Shuai Zhang (6-4 7-6)



• Semifinále mužů •

Daniil Medveděv (1.) - Stefanos Tsitsipas (7.) | Center Court (21:00 SELČ)

Šampion ročníku 2019 Daniil Medveděv bude o své první letošní finále na Masters bojovat se Stefanosem Tsitsipasem, jenž na Western & Southern Open třetím rokem po sobě postoupil do semifinále a bude znovu usilovat o premiérovou účast ve finále tohoto podniku. Bude se jednat o jubilejní 10. souboj, ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 7-2 aktuální lídr žebříčku.

Šestadvacetiletý Medveděv nastoupí ke svému šestému letošnímu semifinále (4-1), ovšem prvnímu na nejprestižnějších akcích ATP. Na dosah má své 27. kariérní finále na nejvyšším okruhu a sedmé na Masters. Rodák z Moskvy je v historii turnaje (od 1899) překvapivě jediným ruským finalistou a šampionem.

O dva roky mladší Tsitsipas bude útočit na svou 22. finálovou účast na této úrovni, v semifinálových duelech má letos úspěšnost 4-3. Mezi nejlepší kvarteto na Masters se probojoval podvanácté v kariéře a pokusí se vyrovnat svou bilanci v této fázi největších podniků ATP (5-6). Rodák z Atén se může stát prvním řeckým finalistou tohoto turnaje.

Ani jeden z aktérů nemá v posledních týdnech nejlepší formu. Největší váhu má tak v tuto chvíli asi vzájemná bilance, Medveděv vyhrál sedm z předchozích devíti soubojů, všechny tři na Masters a všech pět na venkovních betonech.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi, což negativně ovlivnilo jeho výkony v následujících měsících. Znovu se do závěrečného kola podíval až na trávě, v Hertogenboschi jasně prohrál s Timem van Rijthovenem a v Halle s Hubertem Hurkaczem. Prvního letošního triumfu se dočkal až na začátku srpna v Los Cabos, na Masters v Montréalu však skončil hned po úvodním zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem.

Cesta turnajem

Svou top formou se neprezentuje ani v Cincinnati, Botice van de Zandschulpa, Denise Shapovalova i Taylora Fritze zdolal ve dvou těsných setech. Proti poslednímu jmenovanému likvidoval tři setboly.

Historie na Western & Southern Open

Při úvodních dvou startech skončil hned v prvním kole, ale při dalších čtyřech (včetně letošního) prošel minimálně do čtvrtfinále. V této fázi je podruhé, v roce 2019 triumfoval a loni v semifinále vypadl.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Acapulko (SF)

Bilance: 34-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 23-6

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 29-27)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 6-2)

Bilance v semifinále: 4-1 (kariérní 26-10)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 14-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 1-1

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, van de Zandschulp (6-4 7-5), Shapovalov (7-5 7-5), (11) Fritz (7-6 6-3)

Aktuální forma

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte, v aktuálním roce si připsal několik překvapivých porážek a ne vždy se prezentuje svou nejlepší formou. Přesto má na kontě nejvyšší počet výher na tour (45), dva tituly a nyní už osm postupů minimálně do semifinále. Vstup do US Open Series mu vůbec nevyšel, na předchozí akci Masters v Montréalu prohrál hned s Jackem Draperem.

Cesta turnajem

V Cincinnati si bez problémů poradil s Filipem Krajinovičem i Diegem Schwartzmanem. Ve čtvrtfinále s domácím veteránem a bývalým finalistou Johnem Isnerem však potřeboval tři sety.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jeho pátým a postupem do semifinále vyrovnal své maximum, mezi nejlepším kvartetem je třetím rokem po sobě. Při dalších dvou návštěvách skončil v úvodních kolech.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open (SF)

Bilance: 45-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 27-36)

Bilance v semifinále Masters: 2-1 (kariérní 5-6)

Bilance v semifinále: 4-3 (kariérní 21-17)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K)

Stefanos Tsitsipas - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (New York 2020, 2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-2

Generálka: Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, Krajinovič (6-3 6-4), (13) Schwartzman (6-3 6-3), Isner (7-6 5-7 6-3)



Cameron Norrie (11.) - Borna Čorič (152.) | Center Court (23:59 SELČ)

Cameron Norrie a Borna Čorič si to rozdají o své druhé kariérní finále na turnajích Masters. Aktuální světová jedenáctka a bývalý 12. tenista pořadí se potkávají počtvrté, ve vzájemné bilanci má navrch 2-1 Čorič, nicméně na nejvyšším okruhu je stav nerozhodný 1-1.

Šestadvacetiletý Norrie své jediné předchozí semifinále na Masters absolvoval loni v Indian Wells a přetavil ho v triumf. Letos se rodákovi z jihoafrického Johannesburgu v této fázi daří (4-1) a na dosah má své 12. kariérní finále. Z Britů se do finále Western & Southern Open naposledy podíval Andy Murray v roce 2016 a je zároveň jediným britským šampionem tohoto podniku (2008 a 2011).

O rok mladší Čorič má v semifinále Masters poloviční úspěšnost 1-1 a na nejprestižnějších akcích ATP je takto daleko po téměř čtyřech letech. Na nejvyšší tour se mezi nejlepší kvarteto dostal poprvé od loňského března, právě po Rotterdamu začala jeho roční zdravotní pauza. Na své osmé kariérní finále na této úrovni čeká od Petrohradu 2020. V historii Western & Southern Open trvající od roku 1899 najdeme jediného chorvatského vítěze a finalistu (Marin Čilič 2016).

Norrie má samozřejmě v posledních letech odehráno mnohem více takto velkých zápasů a na kontě podstatně lepší výsledky. Čorič se však v Cincinnati neskutečným způsobem rozjel a Norriemu by měl být minimálně rovnocenným soupeřem. Jeho senzační tažení by se nemuselo zastavit už dnes, pokud bude pokračovat ve výborných výkonech na vlastním servisu.

Tip na vítěze: Borna Čorič

Aktuální forma

Norrie má za sebou průlomovou sezonu a s tlakem očekávání a obhajob se vyrovnává na jedničku. V aktuálním roce byl už čtyřikrát ve finále a v polovině z nich uspěl. Navíc se nedávno ve Wimbledonu poprvé dostal do druhého týdne grandslamů, až v semifinále ho zastavil Novak Djokovič. US Open Series zatím může hodnotit pozitivně, v Los Cabos ho dělilo jediné vítězství od obhajoby titulu a v Montréalu prošel do osmifinále.

Cesta turnajem

V Cincinnati rozhodně neměl jednoduchý los. Po třísetových bitvách s vycházející hvězdou Holgerem Runem a bývalou světovou jedničkou a krajanem Andym Murraym smetl překvapení turnaje a talentovaného domácího teenagera Bena Sheltona. Ve čtvrtfinále si vyšlápl na Carlose Alcaraze a na 12. pokus porazil některého ze zástupců Top 10 na grandslamech či Masters.

Historie na Western & Southern Open

V hlavní soutěži startuje potřetí, až letos se dostal přes úvodní kolo.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F)

Bilance: 41-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 22-9

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 7-0 (kariérní 147-68)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 4-1 (kariérní 11-7)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K), Wimbledon (SF)

Cameron Norrie - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Los Cabos (F), Montréal (OF)

Cesta turnajem: Rune (7-6 4-6 6-4), A. Murray (3-6 6-3 6-4), Shelton (6-0 6-2), (3) Alcaraz (7-6 6-7 6-4)

Aktuální forma

Čorič se v březnu vrátil po roční zdravotní pauze a prohrál osm z úvodních deseti zápasů. Rozhodl se tak zkusit nižší úroveň a na italských challengerech získal titul a uhrál čtvrtfinále. Před startem turnaje bylo jeho letošním maximem na nejvyšším okruhu čtvrtfinále, jediné předchozí absolvoval na antuce v Hamburku. Do Cincinnati přijel s negativní bilancí 11-12.

Cesta turnajem

V Ohiu ovšem chytl výbornou formu. V úvodním kole vyřadil Lorenza Musettiho, pak si v tříhodinové bitvě vyšlápl na nasazenou dvojku Rafaela Nadala, v osmifinále nedal šanci Robertovi Bautistovi a ve čtvrtfinále suverénně přehrál turnajovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jeho sedmým. Semifinálovou účastí vylepšil své maximum.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 15-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčům Top 20: 3-3 (kariérní 27-59)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 1-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 7-8)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (-)

Borna Čorič - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (1K)

Cesta turnajem: Musetti (7-6 6-3), (2) Nadal (7-6 4-6 6-3), (15) Bautista (6-2 6-3), (7) Auger-Aliassime (6-4 6-4)