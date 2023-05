8. den v Madridu: Alcaraze čeká repríza finále se Zverevem. Ve čtvrtfinále jsou favoritkami Sabalenková a Sakkariová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Cesta za obhajobou titulu • Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (13-Něm.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) • Čtvrtfinále žen • Šarífová (Egypt) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) Sakkariová (9-Řec.) - Beguová (31-Rum.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (2.) - Alexander Zverev (16.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Už v osmifinále dojde na reprízu loňského finále mezi obhájcem titulu Carlosem Alcarazem a dvojnásobným šampionem Alexanderem Zverevem. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Zverev, který vyhrál poslední souboj ve čtvrtfinále loňského French Open.

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před dvěma týdny v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu. V Madridu měl na úvod nečekané potíže s Emilem Ruusuvuorim, dokonce mohl prohrávat o set a brejk. S Grigorem Dimitrovem si naopak poradil celkem snadno.

Zverev se letos vrátil po půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku, stále není v ideální formě a na osmi turnajích byl nejdál v semifinále v Dubaji. Antukové jaro zahájil po drtivé porážce s Tarem Danielem v Miami a na Masters v Monte Carlu dvakrát nedopodával osmifinále s Daniilem Medveděvem. Další krok zpět učinil na domácí půdě v Mnichově, kde nestačil hned na Christophera O'Connella. V Madridu začal bitvou s Robertem Carballésem, kterého dorazil kanárem, a pak deklasoval se ztrátou jediného gamu Huga Greniera.

Alcaraz zatím nehraje v Madridu v nejlepší formě. Do turnaje nevstoupil dobře ani Zverev, ovšem v posledních třech setech ztratil dohromady jediný game. Ve vysoké nadmořské výšce má rozhodně šanci největšího favorita porazit, v Madridu navíc došel při všech pěti předchozích startech minimálně do čtvrtfinále. Stále však čeká na první pořádný skalp po zranění. Domácí supertalent má celkově mnohem lepší formu a očekává se, že s pomocí bouřlivé podpory publika zvítězí.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 25-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 15-1

Bilance proti hráčům Top 20: 7-2 (kariérní 29-16)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (2-6 6-4 6-2), (26) Dimitrov (6-2 7-5)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (OF)

Bilance: 12-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 42-52)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alexander Zverev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 21-3

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 5-0

Generálka: Monte Carlo (OF), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (6-7 7-5 6-0), Grenier (6-1 6-0)



• Čtvrtfinále žen •

Majar Šarífová (59.) - Aryna Sabalenková (2.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Zatímco Majar Šarífová si zahraje své teprve čtvrté čtvrtfinále na nejvyšší tour a první na akcích větších než WTA 250, předloňská šampionka Aryna Sabalenková postoupila na všech svých sedmi letošních turnajích alespoň mezi nejlepší osmičku a v lednu se stala zbrusu novou grandslamovou vítězkou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Šarífová měla před startem turnaje bilanci 1-13 se zástupkyněmi Top 50 žebříčku, ovšem v Madridu si připsala už čtyři takové skalpy a ukazuje, že je na nejpomalejším povrchu nejsilnější. S členkami Top 10 má nyní paradoxně mnohem lepší úspěšnost 2-2. Sabalenková by jí však měla vystavit stopku, Běloruska je jednou z nejlepších a nejstabilnějších hráček sezony a rychlejší antuka by jí měla pomoct do dalšího kola. Aktuální světová dvojka bude diktovat tempo hry, a pokud se vyvaruje vysokému počtu nevynucených chyb, neměla by v semifinále chybět.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Šarífová se v úvodních měsících sezony trápila na tvrdých površích, posbírala jen čtyři výhry a na pěti z osmi turnajů ztroskotala hned na první soupeřce. Na svém nejoblíbenějším povrchu však ožila. Na zelené antuce v Charlestonu sice vypadla hned s Paulou Badosaovou, nicméně pár dní před startem madridské "tisícovky" se probojovala mezi nejlepší kvarteto na W100 v Portugalsku.

Cesta turnajem

V Madridu exceluje a prožívá životní turnaj. V úvodním kole jí před začátkem rozhodující sady vzdala Camila Giorgiová, pak si ve dvou setech vyšlápla na Anhelinu Kalininovou i světovou pětku Caroline Garciaovou, v osmifinále zdolala po téměř třech hodinách Elise Mertensovou a stala se první egyptskou čtvrtfinalistkou podniků WTA 1000.

Historie na Mutua Madrid Open

V Caja Mágica startuje podruhé, loni neprošla kvalifikací.

Majar Šarífová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 11-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 2-2)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Majar Šarífová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (SF)

Cesta turnajem: Giorgiová (4-6 6-4 skreč), (30) Kalininová (6-2 7-6), (5) Garciaová (7-6 6-3), (24) Mertensová (6-4 0-6 6-4)

Aktuální forma

Sabalenková je letos takřka k nezastavení, na všech sedmi turnajích včetně Madridu postoupila minimálně do čtvrtfinále a má v probíhající sezoně famózní bilanci 26 výher a pouhých čtyř porážek. Po triumfu v Adelaide ovládla i Australian Open a získala svůj první grandslamový titul. Finále hrála také v kalifornském Indian Wells a na antukové generálce ve Stuttgartu, kde se do závěrečného kola dostala třetím rokem po sobě.

Cesta turnajem

V Madridu stále neztratila set. Nejdříve oplatila nedávnou porážku Soraně Cirsteaové, následně si poradila s Camilou Osoriovou a v osmifinále suverénně zastavila senzační jízdu teprve 16leté Mirry Andrejevové.

Historie na Mutua Madrid Open

Za sebou má čtyři starty. Tři z nich zakončila v prvním kole, ovšem předloni tu ve finále porazila Ashleigh Bartyovou a slavila svůj jediný dosavadní triumf na antuce.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (F)

Bilance: 26-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 67-30)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-2 (kariérní 9-6)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (F)

Cesta turnajem: volný los, Cirsteaová (6-4 6-3), Osoriová (6-4 7-5), M. Andrejevová (6-3 6-1)



Maria Sakkariová (9.) - Irina Beguová (35.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Maria Sakkariová dál čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu a ve svém premiérovém čtvrtfinále v Madridu se utká s Irinou Beguovou, která je v tomto dějišti mezi nejlepší osmičkou už potřetí a může podruhé postoupit do semifinále podniků WTA 1000. Poslední dva souboje patřily Řekyni, ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Sakkariová měla potíže už loni v petrohradské hale a na antuce je Beguová ještě silnější. Rumunka včera přerušila sérii 10 porážek s hráčkami Top 20 na antuce a v Caja Mágica stále neztratila set. Proti letos nepřesvědčivé Sakkariové tak určitě není bez šance, ačkoli mladší Řekyně má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly a vyhrála všechna tři čtvrtfinále v probíhající sezoně.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Aktuální forma

Sakkariová nemůže být s dosavadním průběhem sezony spokojená. Na Australian Open vypadla už ve třetím kole po porážce s Lin Zhu, prohrála všechna tři letošní semifinále a po dalším neúspěšném pokusu o finále v Indian Wells ztroskotala v Miami hned na Biance Andreescuové. Do antukového jara vstoupila na silně obsazeném podniku ve Stuttgartu a v prvním kole uhrála jen pět gamů s Karolínou Plíškovou.

Cesta turnajem

V Madridu má za sebou tři zápasy a jen jeden ztracený set. Na úvod si poradila s kvalifikantkou Arantxou Rusovou, pak po obratu zdolala domácí divokou kartu Rebeku Masárovou a v osmifinále přehrála poslední domácí naději Paulu Badosaovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž hraje popáté a teprve podruhé se dostala přes druhé kolo. Jejím předchozím maximem bylo předloňské osmifinále.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 18-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 11-7 (kariérní 95-92)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 7-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Rusová (6-4 6-4), Masárová (3-6 6-3 6-3), (26) Badosaová (6-4 6-4)

Aktuální forma

Beguová měla výborný vstup do sezony, v Adelaide porazila Jelenu Ostapenkovou a Veroniku Kuděrmetovovou a až v semifinále ji zastavila Aryna Sabalenková. Od té doby se však trápila a na následujících pěti turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry, a to proti hráčkám figurujícím mimo Top 100. Na antuce začala v Charlestonu, kde bez ztráty setu přehrála Dalmu Gálfiovou i Sofii Keninovou a v osmifinále sahala po skalpu světové trojky Jessicy Pegulaové.

Cesta turnajem

Ve zlepšené formě pokračuje v Madridu. Set nepovolila Karolíně Muchové, Shelby Rogersové ani světové osmnáctce Ljudmile Samsonovové.

Historie na Mutua Madrid Open

Letošní start je jejím jubilejním desátým. Při posledních třech vypadla v prvním kole a alespoň mezi nejlepší osmičku prošla počtvrté. Postupem do čtvrtfinále vyrovnala maximum z let 2015-16.

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 8-39)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015-16, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Charleston (OF)

Cesta turnajem: volný los, Muchová (6-4 7-5), (33) Rogersová (7-5 6-2), (14) Samsonovová (6-4 6-4)