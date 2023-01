8. den v Melbourne: Fruhvirtová se o čtvrtfinále popere s Vekičovou, Plíšková se Shuai Zhang

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • L. Fruhvirtová (ČR) - Vekičová (Chorv.) | PREVIEW LS | Margaret Court Arena (2:30 SEČ) Kar. Plíšková (30-ČR) - Shuai Zhang (23-Čína) | PREVIEW LS | Kia Arena (2:30 SEČ) • Další osmifinále žen • Sabalenková (5-) - Bencicová (12-Švýc.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Linetteová (Pol.) - Garciaová (4-Fr.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) • Osmifinále mužů • Shelton (USA) - Wolf (USA) | PREVIEW LS | John Cain Arena (4:00 SEČ) Rubljov (5-) - Rune (9-Dán.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Bautista (24-Šp.) - Paul (USA) | PREVIEW LS | Margaret Court Arena (6:00 SEČ) de Minaur (22-Austr.) - Djokovič (4-Srb.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)



• Češi v akci •

Linda Fruhvirtová (82.) - Donna Vekičová (64.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová si při svém debutu na Australian Open už dvakrát vylepšila osobní maximum na grandslamech a v osmifinále vyzve Donnu Vekičovou, která si v této fázi majorů zahraje popáté a může vyrovnat svůj nejlepší výsledek na podnicích velké čtyřky (čtvrtfinále US Open 2019). Na oficiálních turnajích se potkávají poprvé, ale před pár dny vyhrála na exhibici v Kooyongu chorvatská hráčka.

Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry, během níž se z 279. místa žebříčku i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla na následujících třech akcích hned v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se neprobila ani na své jediné generálce v Aucklandu, když neudržela vedení setu a brejku proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové. Sérii zlomila až na Australian Open, kde si suverénně poradila s domácími divokými kartami Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou a ve třetím kole zaskočila krajanku Markétu Vondroušovou.

Vekičová si před rokem prošla další zdravotní pauzou a návrat jí dlouho nevycházel. Od půlky září se ovšem rozjela a zvládla 15 z 18 utkání. Toto povedené období zahrnuje čtvrtfinále v Tallinnu, postup z kvalifikace až do finále v San Diegu, druhé kolo na WTA 1000 v Guadalajaře, tři vítězství v United Cupu (María Carléová, Alizé Cornetová a Despina Papamichailová) a její působení na letošním Australian Open. V Melbourne Parku měla potíže akorát v úvodním kole s kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou, pak smetla nasazenou Ljudmilu Samsonovovou i Nurii Párrizasovou.

Fruhvirtová může hrát opět naprosto uvolněně, protože už má dávno splněno. Sedmnáctiletá vycházející hvězda ale, jak ji známe, bude i tentokrát bojovat o každý míč a rvát se o debut v Top 50. S bývalou světovou devatenáctkou to bude mít velmi těžké, o devět let starší Vekičová letos vyhrála všech šest utkání a je mnohem zkušenější. To však neznamená, že musí potvrdit roli favoritky, české teenagerce se podařilo vzepřít papírovým předpokladům už v předchozím kole.

Tip na vítězku: Donna Vekičová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 8-7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Linda Fruhvirtová - Australian Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Auckland (1K)

Cesta turnajem: Fourlisová (6-0 6-4), Birrellová (6-3 6-2), Vondroušová (7-5 2-6 6-3)

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 76-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Donna Vekičová - Australian Open

Kariérní bilance: 12-10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: United Cup (3-0)

Cesta turnajem: Selechmetěvová (6-2 2-6 7-6), (18) Samsonovová (6-3 6-0), Párrizasová (6-2 6-2)



Karolína Plíšková (31.) - Shuai Zhang (22.) | Kia Arena (2:30 SEČ)

Karolína Plíšková si počtvrté v kariéře zahraje osmifinále Australian Open a pokusí se si v této fázi udržet stoprocentní úspěšnost. Tu se jí bude snažit překazit její oblíbená soupeřka Shuai Zhang, která může vyrovnat své grandslamové maximum (čtvrtfinále Australian Open 2016 a Wimbledonu 2019). Všech sedm předchozích soubojů vyhrála Plíšková, naposledy se ale střetly před téměř pěti lety.

Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Nedařilo se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou. Na Australian Open ovšem už při osmém startu v řadě prošla do třetího kola a po cestě do osmifinále bez ztráty setu a po velmi solidních výkonech přehrála Xiyu Wang, Julii Putincevovou a Varvaru Gračovovou.

Zhang od začátku loňské sezony neporazila na 22 turnajích více než jednu soupeřku. Přesto je momentálně na svém žebříčkovém maximu, k němuž jí pomohly triumf v Lyonu, finále v Birminghamu a semifinále na "pětistovce" v Tokiu. Také ona se zúčastnila obou akcí v Adelaide a nevyhrála ani jeden zápas, s Ljudmilou Samsonovovou padla ve třech setech a o týden později s Anou Bogdanovou ve dvou. Na Australian Open si ovšem zatím počíná suverénně, šanci nedala Patricii Marii Tigové, Petře Martičové ani rozjeté kvalifikantce Katie Volynetsové.

Plíšková potkává svou jednoznačně zatím nejtěžší soupeřku na turnaji. S Číňankou sice ještě nikdy neprohrála, nicméně Zhang se v poslední době na velkých akcích daří a loni porazila třeba rozjetou Caroline Garciaovou či Anett Kontaveitovou. Bývalá světová jednička si ale v Melbourne vede velice solidně, a pokud si do tohoto utkání přenese formu z těch předchozích, měla by mezi osmičku nejlepších postoupit a vylepšit svou bilanci v osmifinále grandslamů na 11-3.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-2 (kariérní 113-111)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 10-3)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 25-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 3-0

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-3), Putincevová (6-0 7-5), Gračovová (6-4 6-2)

Shuai Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-1 (kariérní 63-136)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Shuai Zhang - Australian Open

Kariérní bilance: 15-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (Q)

Cesta turnajem: Tigová (6-1 4-6 6-0), Martičová (6-3 6-3), Volynetsová (6-3 6-2)



• Další osmifinále žen •

Aryna Sabalenková (5.) - Belinda Bencicová (10.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Další čtvrtfinalistka vzejde ze souboje šampionek nedávno skončených generálek v Adelaide. Aryna Sabalenková se pokusí do čtvrtfinále Australian Open projít na třetí pokus a její kolegyně z Top 10 Belinda Bencicová na druhý. Obě aktérky mají v osmifinále grandslamů bilanci 3-3 a už se na majorech probojovaly do semifinále. A aby toho nebylo málo, tak je jejich vzájemná bilance vyrovnaná 1-1.

Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května. V dominanci pokračuje v Melbourne, kde nedala šanci Tereze Martincové, dvojnásobné grandslamové čtvrtfinalistce Shelby Rogersové ani své bývalé deblové parťačce Elise Mertensové.

Bencicová má za sebou další povedenou sezonu, v Charlestonu získala svou první antukovou trofej, finále hrála také v Berlíně a v Miami a Tallinnu se probojovala do semifinále. Navíc v závěru roku pomohla své zemi k triumfu v BJK Cupu. Letos odehrála celkem devět utkání a recept na ni našla pouze světová jednička Iga Šwiateková v United Cupu. Teď se veze na vlně sedmi výher, tuto sérii zahájila triumfem v Adelaide. Na Australian Open začala demolicí Viktorije Tomovové a set neztratila ani s Claire Liuovou a Camilou Giorgiovou, přestože s těmito dvěma už potíže měla.

Bookmakeři více věří Sabalenkové a oprávněně. Obě totiž mají skvělou formu a v úvodních kolech potkaly celkem srovnatelné soupeřky, i když Běloruska možná měla cestu mezi šestnáctku nejlepších o kousek těžší. Výkony Sabalenkové byly nicméně přesvědčivější a v Melbourne Parku se právem řadí mezi největší favoritky.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 21-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Martincová (6-1 6-4), Rogersová (6-3 6-1), (26) Mertensová (6-2 6-3)

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (T)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 33-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Belinda Bencicová - Australian Open

Kariérní bilance: 15-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Adelaide 2 (T)

Cesta turnajem: Tomovová (6-1 6-2), Liuová (7-6 6-3), Giorgiová (6-2 7-5)



Magda Linetteová (45.) - Caroline Garciaová (4.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Magda Linetteová ve svém premiérovém osmifinále na grandslamech vyzve světovou čtyřku a jednu z největších favoritek na triumf Caroline Garciaovou, která jediné předchozí osmifinále na Australian Open nezvládla a zabojuje o své třetí čtvrtfinále na majorech. Dosud se střetly pouze před šesti lety ve Štrasburku, Francouzka na domácí antuce zvítězila ve dvou setech.

Linetteová prožívá v posledním půlroce skvělé období a na tvrdých površích na své poměry exceluje. V Čennaí, na WTA 125k v Tampiku a na domácí akci W100 prošla až do finále a dále uhrála čtvrtfinále na Livesport Prague Open, v Clevelandu a Soulu. Navíc si na listopadovém finálovém turnaji BJK Cupu vyšlápla na Karolínu Plíškovou a Madison Keysovou. Letos pomohla své zemi do semifinále United Cupu a na generálce v Hobartu vypadla hned v prvním kole. Na Australian Open ale válí, po Majar Šarífové vyřadila nasazené Anett Kontaveitovou a Jekatěrinu Alexandrovovou.

Garciaová si ještě loni v červnu procházela zhruba čtyřletou krizí, ale od poloviny stejného měsíce má na kontě nejvíce výher na hlavní tour. Své znovuzrození odstartovala triumfem v Bad Homburgu a kralovala ještě ve Varšavě, Cincinnati a na Turnaji mistryň, navíc na US Open prošla do svého prvního semifinále na majorech. Novou sezonu zahájila v United Cupu a neztratila set s Nadiou Podoroskou ani Petrou Martičovou, na generálce v Adelaide sehrála bitvy s Kateřinou Siniakovou a Belindou Bencicovou. V Melbourne na úvod smetla kvalifikantku Katherine Sebovovou a pak přetlačila grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou a po obratu Lauru Siegemundovou.

Garciaová měla v posledním utkání problémy s Laurou Siegemundovou, ale i tentokrát by měla potvrdit roli jasné favoritky. Linetteová totiž prohrála 17 z 20 soubojů s hráčkami Top 10 a ještě nikdy žádnou neporazila na betonech. Polka si nicméně všechny tři skalpy připsala na grandslamových turnajích: Ashleigh Bartyová (French Open 2021, skreč), Elina Svitolinová (Wimbledon 2021) a Ons Džabúrová (French Open 2022).

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 3-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Magda Linetteová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: United Cup (3-1), Hobart (1K)

Cesta turnajem: Šarífová (7-5 6-1), (16) Kontaveitová (3-6 6-3 6-4), (19) Alexandrovová (6-3 6-4)

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-1 (kariérní 119-144)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-5)

Caroline Garciaová - Australian Open

Kariérní bilance: 15-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Sebovová (6-3 6-0), Fernandezová (7-6 7-5), Siegemundová (1-6 6-3 6-3)



• Osmifinále mužů •

Ben Shelton (89.) - Jeffrey John Wolf (67.) | John Cain Arena (4:00 SEČ)

Čtvrtfinále letošního Australian Open si zahraje Američan, který debutuje v hlavní soutěži úvodního grandslamu roku, na majorech se do osmifinále dostal poprvé a má minimum odehraných zápasů mimo domácí kontinent. Jedná se o 20letého Bena Sheltona, nebo o čtyři roky staršího Jeffreyho Johna Wolfa. Hráči se potkávají poprvé.

Shelton začal mezi profesionály působit předloni v červnu a teprve až letos startuje mimo domácí turnaje. Loni exceloval na challengerech, v listopadu vyhrál tři během tří týdnů, zajistil si debut v Top 100 pořadí a také mohl přenechat divokou kartu do hlavní soutěže Australian Open krajanovi Christopherovi Eubanksovi, jelikož už ji nepotřeboval. Na generálkách se mu moc nedařilo, v Adelaide vypadl v kvalifikaci a v Aucklandu ve druhém kole po porážce s Quentinem Halysem. Na Australian Open, kde debutuje v hlavních soutěžích na grandslamech, začal pětisetovou bitvou se Zhizhen Zhangem a pak bez ztráty setu přehrál Nicoláse Jarryho a Alexeje Popyrina.

Také Wolf velmi dlouho působil jen na severoamerickém kontinentu. Premiérový posun do Top 100 si zajistil už v srpnu a o dva měsíce později se ve Florencii probojoval až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu. Nový tenisový rok zahájil v novozélandském Aucklandu, kde porazil Adriana Mannarina a ve druhém kole nestačil na krajana Marcose Girona. Na Australian Open je zatím suverénní, po jednom prohraném setu s domácím Jordanem Thompsonem nedal šanci nasazenému Diegovi Schwartzmanovi ani krajanovi a lucky loserovi Michalovi Mmohovi.

Na generálkách i v dosavadním průběhu Australian Open si o něco lépe vedl starší z Američanů. Oba jsou relativně novými tvářemi v elitní stovce hodnocení, nemají za sebou žádný vzájemný souboj, a proto se vítěz tipuje velmi těžko.

Tip na vítěze: Jeffrey John Wolf

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-1 (kariérní 3-1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Ben Shelton - Australian Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (Q), Auckland (2K)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (4-6 6-3 6-2 2-6 7-6), Jarry (7-6 7-6 7-5), Popyrin (6-3 7-6 6-4)

Jeffrey John Wolf - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-1 (kariérní 14-9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jeffrey John Wolf - Australian Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Auckland (2K)

Cesta turnajem: Thompson (6-3 3-6 6-4 7-5), (23) Schwartzman (6-1 6-4 6-4), Mmoh (6-4 6-1 6-2)



Andrej Rubljov (6.) - Holger Rune (10.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Už osmifinálová fáze nabídne souboj hráčů Top 10, Andrej Rubljov i Holger Rune mohou vyrovnat své maximum na grandslamových turnajích. Zatímco Rus byl na majorech mezi nejlepší osmičkou už šestkrát a jednou na Australian Open, Rune se tak daleko dostal pouze na loňském French Open. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo před pár měsíci na Masters v Paříži, ve dvou těsných setech měl navrch 19letý Dán.

Rubljov má za sebou další povedený rok. Svou sbírku titulů rozšířil o další čtyři kousky, poprvé prošel skupinou Turnaje mistrů a posbíral celkem 10 minimálně semifinálových účastí. Jeho maximem na grandslamech je ovšem už nějakou dobu pořád čtvrtfinále. Před Australian Open se objevil na obou podnicích v Adelaide a měl celkem smůlu na los. Recept nenašel na Roberta Bautistu, který o týden později prošel do finále, ani na obhájce titulu Thanasiho Kokkinakise. Na Australian Open si až na jeden ztracený set s nebezpečným Emilem Ruusuvuorim vede výborně, na úvod nedal šanci grandslamovému šampionovi Dominicovi Thiemovi a ve třetím kole po famózním výkonu deklasoval Daniela Evanse.

Rune vstupoval do loňské sezony ze 103. místa žebříčku. Loni ovšem prorazil na hlavní okruh triumfem v Mnichově, postupem do semifinále v Lyonu a čtvrtfinále na French Open. Znovu zazářil v závěru roku, kdy si na čtyřech po sobě jdoucích halových akcích zahrál finále, ve Stockholmu si vyšlápl na Stefanose Tsitsipase a na Masters v Paříži na Novaka Djokoviče a stal se členem Top 10. První letošní turnaj mu nevyšel, v Adelaide prohrál hned s Jošihitem Nišiokou. Na Australian Open ale hraje ve zlepšené formě a set nepovolil Filipovi Krajinovičovi, Maximovi Cressymu ani Ugovi Humbertovi.

Utkání nemá favorita, oba aktéři se v Melbourne prezentují suverénními výkony, a Rubljov dokonce v předchozím utkání s Danielem Evansem nastřílel 60 vítězných úderů a vyrobil jen 22 nevynucených chyb. Pokud by dokázal podobné představení zopakovat i proti Runemu, pak by se jeho šance zvýšily. Rune je asi o něco větším talentem, nicméně Rubljov má více zkušeností s těmito zápasy, a pokud nepředvede jeden ze svých psychických kolapsů, mohl by mít mírně navrch.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 18-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 6-3)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Thiem (6-3 6-4 6-2), Ruusuvuori (6-2 6-4 6-7 6-3), (25) Evans (6-4 6-2 6-3)

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 9-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Holger Rune - Australian Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (1K)

Cesta turnajem: Krajinovič (6-2 6-3 6-4), Cressy (7-5 6-4 6-4), Humbert (6-4 6-2 7-6)



Roberto Bautista (25.) - Tommy Paul (35.) | Margaret Court Arena (6:00 SEČ)

Roberto Bautista má na dosah vyrovnání svého melbournského maxima a také teprve třetí čtvrtfinále na grandslamových akcích. V osmifinále změří síly s Tommym Paulem, který se přes tuto fázi na majorech ještě nikdy nedostal. Poslední vzájemný souboj se uskutečnil v listopadu na Masters v Paříži, Američan vyhrál ve dvou setech a na čtvrtý pokus na soupeře našel recept.

Bautista dlouho patřil k pravidelným účastníkům závěrečných kol na akcích ATP, ovšem v pandemické době se mu tolik nedaří a v poslední době sbírá nečekané porážky a neprezentuje se stabilní formou. Loni sice ovládl dva turnaje, nicméně v Dauhá nenarazil na nikoho z Top 20 a v Kitzbühelu nečelil ani jednomu členovi Top 50. Ačkoli nepůsobí moc přesvědčivě ani letos, zvládl sedm z devíti zápasů. Před Australian Open se zúčastnil obou podniků v Adelaide, na prvním skončil ve druhém kole a na druhém prohrál finále s lucky loserem Soonwoo Kwonem. V Melbourne smetl Joaa Sousu, otočil stav 0-2 na sety proti nezkušenému Brandonovi Holtovi a ve čtyřech setech přehrál unaveného Andyho Murrayho.

Paul se v předchozí sezoně celkem 10krát probojoval do čtvrtfinále turnajů ATP, včetně dvou Masters, ale pouze jednou prošel ještě dál. V semifinále v Delray Beach však neuspěl a na finálovou účast čeká od listopadu 2021, kdy ve stockholmské hale slavil svůj jediný dosavadní triumf na této úrovni. Nový tenisový rok odstartoval na druhém podniku v Adelaide, kde si poradil s Christopherem O'Connellem a vzápětí prohrál s Jackem Draperem. Na Australian Open si zatím vede výborně, Jana-Lennarda Struffa porazil bez ztráty setu, pak v pětisetové bitvě udolal nebezpečného Alejandra Davidoviche a ve třetím kole nepovolil set krajanovi Jensonovi Brooksbymu, přemožiteli nasazené dvojky Caspera Ruuda.

Šance na postup jsou dle očekávání vyrovnané. Bautista nemá už nějakou dobu stabilní formu a Paul se neustále zlepšuje. Španěl prohrál úvodních devět osmifinále na grandslamech a má v této fázi mizernou bilanci 2-10. Paul absolvoval zatím jen jedno, loni ve Wimbledonu neuhrál set s Cameronem Norriem. Bautista má mnohem více zkušeností s velkými zápasy a ty by mu mohly pomoct k vítězství.

Tip na vítěze: Roberto Bautista

Roberto Bautista - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 50: 2-1 (kariérní 159-169)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-10)

Roberto Bautista - Australian Open

Kariérní bilance: 22-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (F)

Cesta turnajem: J. Sousa (6-3 6-2 6-2), Holt (4-6 2-6 6-3 6-2 6-2), A. Murray (6-1 6-7 6-3 6-4)

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 30: 0-0 (kariérní 19-39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Tommy Paul - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Struff (6-1 7-6 6-2), (30) Davidovich (6-2 2-6 6-7 6-3 6-4), Brooksby (6-1 6-4 6-3)



Alex de Minaur (24.) - Novak Djokovič (5.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Novak Djokovič, s devíti triumfy nejúspěšnější hráč v historii Australian Open a největší favorit letošního ročníku úvodního majoru roku, bude pokračovat v útoku na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí premiérovým soubojem s domácím Alexem de Minaurem, který může vyrovnat své maximum na grandslamových akcích (čtvrtfinále US Open 2020).

De Minaur stále čeká na nějaký výraznější průlom na těch největších akcích. Na kontě má jediné grandslamové čtvrtfinále a na Masters prohrál všech 10 osmifinálových duelů. Loni triumfoval v Atlantě a i další čtyři semifinále vyjma jednoho si zahrál na nejmenších podnicích ATP 250. Novou sezonu odstartoval v premiérovém ročníku United Cupu, kde jasně prohrál s Cameronem Norriem, ale pak si po obratu vyšlápl na Rafaela Nadala. Na Australian Open zatím postupuje s přehledem a dosud ztratil jediný set, postupně vyřadil Yu-Hsiou Hsua, Adriana Mannarina a Benjamina Bonziho.

Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k očkování jen 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Přesto posbíral pět titulů, posedmé vyhrál Wimbledon a sezonu zakončil prvenstvím na Turnaji mistrů a v Top 5. Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný z 34 duelů na individuálních akcích. Do nového roku vstoupil triumfem v Adelaide a ziskem 92. titulu dorovnal Rafaela Nadala. Na australské půdě zvládl už 37 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018. V Melbourne si letos až na jeden ztracený set suverénně poradil s Robertem Carballésem, Enzem Couacaudem i Grigorem Dimitrovem.

Majitel 21 grandslamových vavřínů prohrál osmifinále na majorech pouze pětkrát v kariéře (53-5), přičemž jednou byl diskvalifikován a jednou vzdal. Dvakrát se mu to stalo na Australian Open, ovšem v roce 2007 v něm potkal Rogera Federera a před pěti lety, kdy se vracel po zranění, nestačil na Hyeon Chunga. Právě proti Korejci si připsal svou poslední porážku v tomto dějišti i na australské půdě. Bývalý lídr žebříčku je ve všech směrech mnohem lepším hráčem než de Minaur a o výsledku rozhodne hlavně jeho zdravotní stav. Pokud dokáže podobně jako proti Dimitrovovi přemoct zranění zadního stehenního svalu, tak by nemělo Australanovi k vítězství pomoct domácí prostředí ani bouřlivá podpora publika. De Minaur zvládl jen 8 z 38 soubojů s hráči Top 10, na grandslamech to s nimi má 1-6.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 8-30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Alex de Minaur - Australian Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: United Cup (1-1)

Cesta turnajem: Yu-Hsiou Hsu (6-2 6-2 6-3), Mannarino (7-6 4-6 6-4 6-1), Bonzi (7-6 6-2 6-1)

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 30: 3-0 (kariérní 489-161)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 53-5)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 85-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 12-2

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Carballés (6-3 6-4 6-0), Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0), (27) Dimitrov (7-6 6-3 6-4)