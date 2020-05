8. května 2015. Den, kdy Kvitová na šestý pokus porazila Serenu

Až do semifinálového souboje před pěti lety v Madridu uhrála Petra Kvitová v pěti vzájemných zápasech s Američankou Serenou Williamsovou jediný set. Ve španělské metropoli ale Češka 8. května 2015 smetla tehdejší světovou jedničku za 73 minut 6-2 6-3 a postoupila do finále. To nakonec rovněž jasně ovládla a na madridské antuce obhájila titul.