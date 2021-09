9. den US Open: Krejčíková se o semifinále utká se Sabalenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (8-ČR) - Sabalenková (2-Běl.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Svitolinová (5-Ukr.) - Fernandezová (Kan.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • van de Zandschulp (Niz.) - Medveděv (2-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Auger-Aliassime (12-Kan.) - Alcaraz (Šp.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (9.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ)

Vítězku letošního French Open Barboru Krejčíkovou i semifinalistku letošního Wimbledonu Arynu Sabalenkovou čeká druhé čtvrtfinále na grandslamových turnajích. Krejčíková se pokusí své dnešní soupeřce oplatit loňskou porážku ze semifinále v Linci.

Krejčíková měla na konci posledního utkání zdravotní potíže, ale dle slov kouče by měla být v pořádku. Na grandslamové šampionce je však únava po náročném programu posledních měsíců místy hodně znát a musí být stoprocentně připravená. Sabalenková totiž nebude lehkou soupeřkou, po zaváhání v prvním kole už set neztratila, svou formu postupně graduje a je favoritkou.

Tip: Sabalenková ve dvou setech

Aktuální forma

Krejčíková má v posledních měsících fenomenální formu, včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 29 ze 32 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová.

Cesta turnajem

Na US Open si snadno poradila s kvalifikantkou Astrou Sharmaovou, Christinou McHaleovou i lucky loserem Kamillou Rachimovovou a set neztratila ani proti bývalé světové jedničce a dvojnásobné grandslamové šampionce Garbiñe Muguruzaové.

Historie na US Open

V New Yorku hraje pošesté, poprvé v hlavní soutěži.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 43-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 25-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-2 (kariérní 4-6)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-0 6-4), McHaleová (6-3 6-1), Rachimovová (6-4 6-2), (9) Muguruzaová (6-3 7-6)

Aktuální forma

Sabalenková si na přelomu sezon prošla sérií 15 výher. V Madridu získala svou první antukovou trofej a hrála semifinále Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala přes osmifinále grandslamových turnajů. Přišel propad formy, na olympijských hrách se loučila už ve druhém kole po prohře s Donnou Vekičovou, v semifinále v Montréalu jasně nestačila na Karolínu Plíškovou a v Cincinnati byla nad její síly hned Paula Badosaová.

Cesta turnajem

Na US Open musela už v prvním kole s Ninou Stojanovičovou do tří setů, s Tamarou Zidanšekovou, rozjetou Danielle Collinsovou i svou občasnou deblovou parťačkou Elise Mertensovou si naopak poradila suverénně.

Historie na US Open

Hlavní soutěž US Open absolvuje počtvrté. Nejlepšího výsledku z předchozích startů se dočkala hned při svém debutu v roce 2018, kdy došla do osmifinále. Poslední dva ročníky pro ni skončily ve druhém kole.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); Montréal (semifinále)

Bilance: 42-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 22-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 14-16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (semifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-7 6-0), Zidanšeková (6-3 6-1), (26) Collinsová (6-3 6-3), (15) Mertensová (6-4 6-1)



• Další čtvrtfinále žen •

Elina Svitolinová (5.) - Leylah Fernandezová (73.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Leylah Fernandezová se svém premiérovém čtvrtfinále na grandslamech pokusí proti semifinalistce ročníku 2019 a světové pětce Elině Svitolinové navázat na senzační skalpy bývalých šampionek Naomi Ósakaové a Angelique Kerberové. Teprve 19letá Kanaďanka bude mít možnost 26leté Ukrajince, která bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, oplatit loňskou prohru z Monterrey.

Fernandezová předvádí neskutečný tenis a je obrovskou senzací letošního US Open, nicméně poslední dva zápasy jí mohly sebrat značnou část fyzických i psychických sil. Svitolinová má na kontě devět výher v řadě a v New Yorku ještě neztratila set, přestože čelila nebezpečným Darje Kasatkinové a Simoně Halepové. Zkušenější Svitolinová je favoritkou, ale postup Fernandezové by asi už nebyl takovým překvapením.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Aktuální forma

Svitolinová své největší letošní úspěchy posbírala právě na tvrdém povrchu. V Miami uhrála semifinále, na olympijských hrách v Tokiu získala bronzovou medaili a ovládla poslední generálku v Chicagu. Mezi nejlepším kvartetem byla ještě na antuce ve Stuttgartu. Na velkých generálkách v Montréalu a Cincinnati ztroskotala na úvodní soupeřce, ale nyní se veze na vlně devíti vyhraných zápasů.

Cesta turnajem

Po triumfu v Chicagu si na US Open bez ztráty setu poradila s Rebeccou Marinovou, Rebekou Masárovou, Darjou Kasatkinovou i Simonou Halepovou.

Historie na US Open

Při pěti úvodních startech se ve Flushing Meadows nedostala do druhého týdne, teď je ale počtvrté v řadě minimálně v osmifinále. Jejím nejlepším výsledkem je předloňské semifinále.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Miami (semifinále)

Bilance: 35-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 27-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 15-1 (kariérní 108-34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Elina Svitolinová - US Open

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Montréal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo), Chicago (triumf)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-3), Masárová (6-2 7-5), (25) Kasatkinová (6-4 6-2), (12) Halepová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Fernandezová v březnu v Monterrey získala svůj premiérový titul na hlavní tour, jenže až nedávno v Cincinnati dokázala znovu porazit dvě soupeřky po sobě, a to v kvalifikaci. Další sérii výher přidala na US Open, kam přijela v mizerné formě a s letošní bilancí 15-15.

Cesta turnajem

Přesto ve dvou setech přehrála Anu Konjuhovou i Kaiu Kanepiovou a po obratech naprosto senzačně vyřadila obhájkyni titulu a světovou trojku Naomi Ósakaovou a i další z bývalých světových jedniček a šampionek newyorského grandslamu Angelique Kerberovou.

Historie na US Open

V New Yorku debutovala loni a skončila ve druhém kole.

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (triumf)

Bilance: 19-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 2-2)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Leylah Fernandezová - US Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Konjuhová (7-6 6-2), Kanepiová (7-5 7-5), (3) Ósakaová (5-7 7-6 6-4), (16) Kerberová (4-6 7-6 6-2)



• Čtvrtfinále mužů •

Botic van de Zandschulp (117.) - Daniil Medveděv (2.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Botic van de Zandschulp je jedním z největších překvapení letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony. Pětadvacetiletý nizozemský kvalifikant, který nikdy předtím na podnicích velké čtyřky nepřešel přes druhé kolo, se pokusí ve svém senzačním tažení pokračovat proti Daniilovi Medveděvovi. Předloňského finalistu a loňského semifinalistu vyzve poprvé.

Neuvěřitelná jízda až 117. hráče světa by se dnes měla zastavit. Medveděv si totiž ve Flushing Meadows vede naprosto suverénně a zaslouženě patří k největším favoritům na triumf. Van de Zandschulp ale ani tentokrát nemá co ztratit, a pokud se má rozloučit, tak by to mohlo být po dalším pěkném výkonu. Jenže Medveděv je ve všech směrech lepším tenistou a i získaný set by byl překvapením.

Tip: Medveděv ve třech setech

Aktuální forma

Van de Zandschulp teprve letos debutoval v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Na generálce v Melbourne se hned při své premiéře dostal až do čtvrtfinále a na French Open a ve Wimbledonu slavil svá první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů.

Cesta turnajem

Na US Open včetně kvalifikace zvládl už sedm zápasů. Konec ale mohl přijít hned v prvním kole hlavní soutěže, v němž otáčel stav 0-2 na sety proti Carlosovi Tabernerovi. Méně práce měl s nasazenou osmičkou Casperem Ruudem i antukářem Facundem Bagnisem. V osmifinále zaskočil dalšího člena Top 20, když v pěti setech přetlačil Diega Schwartzmana.

Historie na US Open

V New Yorku startuje poprvé.

Botic van de Zandschulp - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 42-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-1)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Botic van de Zandschulp - US Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Taberner (2-6 3-6 6-4 7-5 6-3), (8) Ruud (3-6 6-4 6-3 6-4), Bagnis (3-6 6-0 6-2 6-2), (11) Schwartzman (6-3 6-4 5-7 5-7 6-1)

Aktuální forma

Medveděv na přelomu sezon prožil jedno ze svých nejlepších období, ve finále Australian Open však skončila jeho série 20 výher a následoval pokles formy. Poté sice ovládl menší akce v Marseille a na Mallorce, ale se svými výkony nemohl být úplně spokojený. Další zklamání přišlo v podobě čtvrtfinálového vyřazení na olympijských hrách v Tokiu. Zaváhání pod pěti kruhy si vynahradil hned na další akci, když ovládl Masters v Torontu. Na podniku stejné kategorie v Cincinnati prohrál v semifinále.

Cesta turnajem

Na US Open zatím dominuje, šanci nedal Richardovi Gasquetovi, Dominikovi Köpferovi, Pablovi Andújarovi ani Danielovi Evansovi.

Historie na US Open

Medveděv hraje US Open šestým rokem po sobě, popáté je přímo v hlavní soutěži. Zatímco při prvních dvou startech se nedostal do druhého týdne, předloni až ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi a loni v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 44-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 28-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 4-0 (kariérní 167-63)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-1 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 17-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Gasquet (6-4 6-3 6-1), Köpfer (6-4 6-1 6-2), Andújar (6-0 6-4 6-3), (24) Evans (6-3 6-4 6-3)



Félix Auger-Aliassime (15.) - Carlos Alcaraz (55.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Félix Auger-Aliassime a Carlos Alcaraz obstarají jedno z nejmladších grandslamových čtvrtfinále v tenisové historii. Zatímco 21letý Kanaďan už má s tímto zápasem zkušenosti (letošní Wimbledon), 18letý Španěl po skalpu Stefanose Tsitsipase do druhého týdne akcí velké čtyřky prošel poprvé a po postupu přes Petera Gojowczyka se stal nejmladším čtvrtfinalistou US Open v open éře a nejmladším čtvrtfinalistou grandslamů od French Open 1990. Talentovaní mladíci se potkávají poprvé a oba budou útočit na své největší semifinále.

Alcaraz má za sebou dvě psychicky i fyzicky náročné pětisetové bitvy, navíc se proti Gojowczykovi musel nechat ošetřovat. Hodně tak bude záležet na tom, kolik sil mu zbylo. Auger-Aliassime naopak působí zcela fit, i když ani on se páté rozhodující sadě nevyhnul. Další výhodou zkušenějšího Kanaďana by mohl být silnější servis.

Tip: Auger-Aliassime ve čtyřech setech

Aktuální forma

Auger-Aliassime si letos zahrál další dvě finále, ale premiérový titul stále nemá. Během travnaté části sezony se mu dařilo nejvíce, po finále ve Stuttgartu byl v semifinále v Halle a ve Wimbledonu hrál své první grandslamové čtvrtfinále. Na následujících třech turnajích se však dočkal jediné výhry, lepší to bylo až na Masters v Cincinnati (čtvrtfinále).

Cesta turnajem

Na US Open měl ve všech zápasech výpadky. V úvodním kole ztratil set s kvalifikantem Jevgenijem Donským, proti vyčerpanému lucky loserovi Bernabemu Zapatovi musel do tie-breaku, s Robertem Bautistou přišel o vedení 2-0 na sety a proti Francesovi Tiafoeovi byl jediný míček od stavu 1-2.

Historie na US Open

V New Yorku se mu zpočátku nedařilo, při úvodních dvou startech v hlavní soutěži vypadl hned v prvním kole. Loni se však probojoval až do osmifinále a letos své maximum na turnaji ještě vylepšil.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (finále)

Bilance: 32-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-8

Bilance proti hráčům Top 50-100: 15-3 (kariérní 43-23)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Félix Auger-Aliassime - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Donskoj (7-6 3-6 7-6 7-6), Zapata (7-6 6-3 6-2), (18) Bautista (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3), Tiafoe (4-6 6-2 7-6 6-4)

Aktuální forma

Alcaraz patří k největším mladým talentům a letos pokořil několik milníků. V dubnu si na domácí antuce v Marbelle zahrál premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, na antuce v Umagu slavil první titul a na poslední generálce ve Winston-Salemu došel až do semifinále.

Cesta turnajem

Na US Open vyřadil letos v životní formě hrajícího Camerona Norrieho, pak si poradil s Arthurem Rinderknechem, v pětisetovém dramatu senzačně zdolal světovou trojku Stefanose Tsitsipase a připsal si svůj první skalp hráčů Top 10 a další pětisetovou bitvu zvládl s kvalifikantem Peterem Gojowczykem.

Historie na US Open

Ve Flushing Meadows účinkuje poprvé.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (semifinále)

Bilance: 38-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Winston-Salem (semifinále)

Cesta turnajem: (26) Norrie (6-4 6-4 6-3), Rinderknech (7-6 4-6 6-1 6-4), (3) Tsitsipas (6-3 4-6 7-6 0-6 7-6), Gojowczyk (5-7 6-1 5-7 6-2 6-0)