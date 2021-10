9. den v Indian Wells: Na programu jsou další čtvrtfinále. O semifinále budou bojovat už i muži

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Kontaveitová (18-Est.) - Džabúrová (12-Tun.) | Stadium 1 (23:59 SELČ) Badosaová (21-Šp.) - Kerberová (10-Něm.) | Stadium 1 (pátek 3:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Norrie (21-Brit.) - Schwartzman (11-Arg.) | Stadium 1 (20:00 SELČ) Dimitrov (23-Bulh.) - Hurkacz (8-Pol.) | Stadium 1 (21:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Anett Kontaveitová (20.) - Ons Džabúrová (14.) | Stadium 1 (23:59 SELČ)

Zatímco Anett Kontaveitová už si semifinále na akcích WTA 1000 párkrát zahrála, a dokonce byla jednou ve finále, Ons Džabúrová má na dosah premiérové semifinále na těchto turnajích a v případě dnešního vítězství si zajistí debut v elitní desítce žebříčku WTA. Poslední souboj se odehrál nedávno v Cincinnati, Džabúrová po více než dvou hodinách svou dnešní soupeřku přetlačila a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Obě hráčky si do kalifornské pouště přivezly výbornou formu. Kontaveitová je nicméně rozjetější, vyhrála 16 z posledních 17 zápasů a v očekávané bitvě s Džabúrovou, jež má letos na kontě nejvíce výher na tour, by mohla mít mírně navrch.

Tip: Kontaveitová ve třech setech

Aktuální forma

Kontaveitová měla v létě menší krizi, když prohrála pět duelů v řadě. Od té doby ale zvládla 16 ze 17 utkání, triumfovala v Clevelandu a ostravské hale a uhrála třetí kolo US Open. Z poslední generálky v Chicagu před utkáním druhého kola odstoupila. Letos byla celkem čtyřikrát v semifinále a pokaždé se dostala dál.

Cesta turnajem

V kalifornské poušti jí v úvodním zápase vzdala kvalifikantka Martina Trevisanová, set neztratila ani s trápící se obhájkyní titulu Biancou Andreescuovou a v osmifinále smetla lucky losera Beatriz Haddadovou Maiaovou, přemožitelku Karolíny Plíškové.

Historie na BNP Paribas Open

Kontaveitová hraje hlavní soutěž "pátého grandslamu" počtvrté. Jejím předchozím maximem bylo předloňské osmifinále.

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava, Cleveland (triumf); Eastbourne, Melbourne 3 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (triumf); Melbourne 3 (finále)

Bilance: 35-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 21-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-4 (kariérní 11-18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Ostrava (triumf), Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Trevisanová (6-3 5-2 skreč), (16) Andreescuová (7-6 6-3), Haddadová Maiaová (6-0 6-2)

Aktuální forma

Džabúrová má letos skvělou bilanci 47-17 a vlastní nejvíce výher na tour. Jejím letošním maximem jsou tři finále, na trávě v Birminghamu se radovala ze zisku premiérového titulu na nejvyšším okruhu. To poslední odehrála na generálce v Chicagu, kde vyřadila Elinu Svitolinovou či Jelenu Rybakinovou a ve finále podlehla Garbiñe Muguruzaové.

Cesta turnajem

Do akce v kalifornské poušti vstoupila třísetovým vítězstvím nad Anastasijí Sevastovovou a pak se ztrátou pouhých čtyř gamů smetla domácí Danielle Collinsovou a kvalifikantku Annu Kalinskou.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje počtvrté a poprvé se dostala dále než do druhého kola.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (triumf); Chicago 2, Charleston 2 (finále); Charleston (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago 2 (finále)

Bilance: 47-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 24-11

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-3 (kariérní 8-11)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)

Ons Džabúrová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Chicago 2 (finále)

Cesta turnajem: volný los, Sevastovová (6-2 6-7 6-3), (22) Collinsová (6-1 6-3), Kalinská (6-2 6-2)



Paula Badosaová (27.) - Angelique Kerberová (15.) | Stadium 1 (pátek 3:00 SELČ)

Angelique Kerberová už vyhrála téměř všechno a byla světovou jedničkou, stále jí však chybí trofej z akcí WTA 1000. V honbě za ní bude pokračovat proti Paule Badosaové, která může dosáhnout na nejlepší hardový výsledek v kariéře a vyrovnat své maximum na turnajích této kategorie (letošní Madrid). Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Badosaová má mnohem méně zkušeností s takto velkými zápasy, přesto je mírnou favoritkou na postup. Španělka si v předchozích kolech vedla o něco lépe, jenže Kerberová v posledních měsících disponuje o něco vyrovnanější a lepší formou, takže jsou šance na semifinále hodně vyrovnané.

Tip: Kerberová ve třech setech

Aktuální forma

Badosaová letos excelovala hlavně na nejpomalejším povrchu, antukové jaro zakončila s bilancí 17-3, v Bělehradu vybojovala svůj první titul a na French Open se poprvé dostala do čtvrtfinále grandslamů. Na venkovních betonech je jejím letošním maximem čtvrtfinále z olympiády a Cincinnati. Po vypadnutí ve druhém kole US Open se představila v Ostravě, i z českého halového podniku odjížděla s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

V Indian Wells začala třísetovým vítězstvím nad Dajanou Jastremskou, pak smetla Cori Gauffovou a po dalším výborném výkonu přehrála Barboru Krejčíkovou.

Historie na BNP Paribas Open

Badosaová v hlavní soutěži "pátého grandslamu" debutuje.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston 1, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio (čtvrtfinále)

Bilance: 38-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 4-0 (kariérní 4-2)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-4 2-6 6-2), (15) Gauffová (6-2 6-2), (3) Krejčíková (6-1 7-5)

Aktuální forma

Kerberová už má dlouhou krizi definitivně za sebou. Ukončila ji triumfem na domácím pažitu v Bad Homburgu, následovala semifinále ve Wimbledonu a Cincinnati a osmifinálová účast na US Open. Jediná generálka v Ostravě se jí však nepovedla, hned v prvním kole jasně prohrála s Jil Teichmannovou.

Cesta turnajem

V úvodních dvou zápasech se pořádně nadřela, problémy musela řešit proti Kateřině Siniakové i Darje Kasatkinové. Nejméně práce měla v osmifinále s Ajlou Tomljanovicovou, které povolila jen pět her.

Historie na BNP Paribas Open

Na turnaji startuje již podvanácté, v hlavní soutěži pojedenácté. Nejlepšího výsledku se dočkala předloni, kdy ve finále těsně podlehla Biance Andreescuové. Ve čtvrtfinále je popáté.

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (triumf); Cincinnati, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (semifinále)

Bilance: 29-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 6-2 (kariérní 50-34)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 12-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (osmifinále)

Angelique Kerberová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 22-10

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Ostrava (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Siniaková (6-1 6-7 7-5), (20) Kasatkinová (6-2 1-6 6-4), Tomljanovicová (6-4 6-1)



• Čtvrtfinále mužů •

Cameron Norrie (26.) - Diego Schwartzman (15.) | Stadium 1 (20:00 SELČ)

Cameron Norrie ve své jasně nejlepší sezoně překonal další milník, dnes ho čeká premiérové čtvrtfinále na turnajích série Masters. V něm vyzve Diega Schwartzmana, který se přes tuto fázi už dvakrát dostal, a to v posledních dvou letech na antuce v Římě. Všechny tři předchozí souboje došly do rozhodující sady, Norrie vede 2-1 a vyhrál obě předchozí střetnutí na venkovních betonech.

Pokud shrneme letošní výsledky, pak je Norrie jasně úspěšnější. Schwartzman má zase na své straně zkušenosti. Nejspíše nás čeká vyrovnaná bitva, v níž by mohl mít mírně navrch Norrie. Britský tenista už hraje zase stabilně, kdežto Schwartzman měl obrovské potíže ve dvou ze tří zápasů a v osmifinále narazil na zraněného Caspera Ruuda.

Tip: Norrie ve třech setech

Aktuální forma

Norrie prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Dnes ho čeká už desáté čtvrtfinále, pětkrát byl ve finále a v Los Cabos získal svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Poslední finále absolvoval na generálce v San Diegu, kde mimo jiné porazil Denise Shapovalova a Andreje Rubljova, ve finále byl ale bez šance proti rozjetému Casperovi Ruudovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells absolvoval tři zápasy a ve všech musel do rozhodující sady. Jihoafrický rodák postupně zdolal Tennyse Sandgrena, Roberta Bautistu a Tommyho Paula.

Historie na BNP Paribas Open

V kalifornské poušti si odbývá svou třetí účast, obě předchozí pro něj skončily v úvodním kole.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (triumf); San Diego, Queens, Lyon, Estoril (finále); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (triumf); San Diego (finále); Delray Beach (semifinále)

Bilance: 48-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 22-11

Bilance proti hráčům Top 11-20: 6-0 (kariérní 9-8)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San Diego (finále)

Cesta turnajem: volný los, Sandgren (6-4 5-7 6-0), (15) Bautista (6-4 5-7 6-3), Paul (6-4 4-6 6-2)

Aktuální forma

Schwartzman naopak nemůže být s letošní sezonou vůbec spokojený. Sice je pošesté ve čtvrtfinále, ale pouze na menším domácím antukovém podniku v Buenos Aires prošel dál a získal svou jedinou trofej v tomto tenisovém roce. V posledním měsíci se mu rovněž nedaří, v osmifinále US Open prohrál s Boticem van de Zandschulpem, v Davis Cupu nestačil na hráče bez žebříčku Daniila Ostapenkova a v San Diegu ve čtvrtfinále nenašel recept na Andreje Rubljova.

Cesta turnajem

S Masters v Indian Wells se mohl rozloučit hned po úvodním zápase, v němž měl domácí Maxime Cressy dva mečboly na podání. Potíže musel řešit také proti Danielovi Evansovi, britská jednička vedla o set a brejk. Paradoxně nejsnazší bylo osmifinále s rozjetým Casperem Ruudem, norský mladík měl totiž zdravotní problémy.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje pošesté a nikdy předtím se nedostal přes úvodní kola, jeho maximem byla předloňská účast mezi nejlepší dvaatřicítkou.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (čtvrtfinále)

Bilance: 32-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-9

Bilance proti hráčům Top 21-30: 2-4 (kariérní 16-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Diego Schwartzman - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San Diego (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Cressy (6-2 3-6 7-5), (18) Evans (5-7 6-4 6-0), (6) Ruud (6-3 6-3)



Grigor Dimitrov (28.) - Hubert Hurkacz (12.) | Stadium 1 (21:30 SELČ)

Grigor Dimitrov bude usilovat o své první semifinále na Masters od konce sezony 2019 proti Hubertovi Hurkaczovi, vítězi letošního podniku stejné kategorie v Miami, který stále útočí na Sunshine Double. Hráči se potkávají poprvé.

Dimitrov v předchozím kole šokoval skalpem Daniila Medveděva, čerstvý grandslamový šampion a největší favorit ale předvedl kolaps a Bulharovi k postupu hodně pomohl. Od Hurkacze se takové zaváhání v případě vedení nečeká, Polák má rovněž skvělou formu a měl by potvrdit roli favorita.

Tip: Hurkacz ve dvou setech

Aktuální forma

Dimitrova už několik let trápí různé zdravotní potíže. Bývalý třetí hráč světa a šampion Turnaje mistrů byl letos ve čtvrtfinále pětkrát a dál se dostal až před dvěma týdny na poslední generálce v San Diegu, kde po vítězství nad Aslanem Karacevem vylepšil své letošní maximum. V souboji o finále podlehl Casperovi Ruudovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells si zatím vede skvěle. Šanci nedal Danielovi Altmaierovi ani Reillymu Opelkovi a po parádním obratu z 4-6 1-4 vyřadil čerstvého grandslamového šampiona, největšího favorita a nasazenou jedničku Daniila Medveděva.

Historie na BNP Paribas Open

"Pátého grandslamu" se účastní poosmé a nikdy předtím se nedostal dál než do třetího kola.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (semifinále)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-9

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-0 (kariérní 30-28)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 6-7)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)

Grigor Dimitrov - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San Diego (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Altmaier (6-4 6-2), (16) Opelka (6-3 6-4), (1) Medveděv (4-6 6-4 6-3)

Aktuální forma

Hurkacz v letošní sezoně střídá lepší období s těmi slabšími. Do sezony vstoupil triumfem v Delray Beach, o tři měsíce později senzačně slavil na Masters v Miami, pak nečekaně došel do semifinále Wimbledonu a po dalším horším období vyhrál halový podnik v Métách. Na generálce v San Diegu skončil už ve druhém kole, na přesun z francouzské haly do Kalifornie měl ovšem jen tři dny.

Cesta turnajem

Po vypadnutí v San Diegu měl více než týdenní pauzu a už je zpět ve formě. V Indian Wells si bez ztráty setu poradil s Alexejem Popyrinem, Francesem Tiafoem i svým posledním přemožitelem Aslanem Karacevem.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells je i při své druhé účasti mezi nejlepší osmičkou, loni mu ve čtvrtfinále vystavil stopku Roger Federer.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Delray Beach (triumf)

Bilance: 33-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 22-8

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-2 (kariérní 8-7)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Hubert Hurkacz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Méty (triumf), San Diego (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Popyrin (6-1 7-5), Tiafoe (6-3 6-2), (19) Karacev (6-1 6-3)