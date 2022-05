NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Hurkacz (12-Pol.) | Manolo Santana Stadium (14:00 SELČ) Nadal (3-Šp.) - Alcaraz (7-Šp.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Rubljov (6-) - Tsitsipas (4-Řec.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ) Auger-Aliassime (8-Kan.) - Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)



Novak Djokovič (1.) - Hubert Hurkacz (14.) | Manolo Santana Stadium (14:00 SELČ)

Novak Djokovič je se třemi triumfy jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii turnaje a včera měl sehrát šlágr s Andym Murraym, místo toho se do akce vrací až po třech dnech. Ve čtvrtfinále se utká s Hubertem Hurkaczem, který je mezi nejlepší osmičkou na třetím podniku Masters v řadě. Všechna tři předchozí střetnutí ovládl Djokovič.

Djokovič by měl mít na antuce usnadněnou práci, Hurkacz si teprve nedávno v Monte Carlu zahrál své vůbec první čtvrtfinále na nejpomalejším povrchu na této úrovni a ještě musí své výkony na cihle poladit. Lídr žebříčku nicméně stále nemá svou nejlepší formu ani kondici a stát se může cokoli.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny a opatřením proti Covidu-19 do akce dostal až na konci února v Dubaji a ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. Znovu se představil na začátku antukového jara, na Masters v Monte Carlu prohrál úvodní zápas s Alejandrem Davidovichem a ve finále na domácí půdě v Bělehradu podlehl Andrejovi Rubljovovi.

Cesta turnajem

V Madridu začal hladkou výhrou nad Gaëlem Monfilsem, kterého na hlavní tour porazil i poosmnácté, a zajistil si setrvání na tenisovém trůnu. V osmifinále měl po odstoupení Andyho Murrayho volno.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž absolvuje podvanácté a podeváté je minimálně ve čtvrtfinále, při posledním startu v roce 2019 slavil třetí triumf.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (F)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (F)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 20: 0-1 (kariérní 345-132)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 68-15)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 29-8

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2016, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 4-2

Generálka: Monte Carlo (2K), Bělehrad (F)

Cesta turnajem: volný los, Monfils (6-3 6-2), Murray (bez boje)

Aktuální forma

Hurkacz se po slabším vstupu do sezony zlepšil, stále nepředvádí svůj nejlepší tenis, ale i tak dokázal na posledních čtyřech akcích projít minimálně do osmifinále a na třech z nich do čtvrtfinále. Jeho nejlepším letošním výsledkem je semifinále v Dubaji a Miami. Na cihle absolvuje teprve druhý turnaj, na Masters v Monte Carlu si zahrál vůbec první antukové čtvrtfinále na této úrovni a podlehl v něm Grigorovi Dimitrovovi.

Cesta turnajem

V úvodních kolech měl potíže s antukářem Hugem Dellienem i senzačním finalistou Masters v Monte Carlu Alejandrem Davidovichem. Do rozhodující sady nemusel až v osmifinále s trápícím se Dušanem Lajovičem.

Historie na Mutua Madrid Open

V Caja Mágica vylepšil své maximum, při premiéře před třemi lety se loučil v osmifinále a loni ztroskotal hned v prvním kole.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (ČF)

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 11-17)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-1 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Hubert Hurkacz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (ČF)

Cesta turnajem: Dellien (7-5 6-7 6-3), Davidovich (6-4 4-6 7-6), Lajovič (7-5 6-3)



Rafael Nadal (4.) - Carlos Alcaraz (9.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Jasným šlágrem dnešního programu je souboj nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala s Carlosem Alcarazem, který se rovněž řadí mezi největší adepty na triumf. Učitel a žák se potkávají potřetí, zatímco loni právě v Madridu Nadal dominoval, nedávno v semifinále Masters v Indian Wells měl se svým skoro o 17 let mladším krajanem velké potíže.

Pořadatelé svým hvězdám moc času na zotavení nedali, Nadal svůj předchozí zápas dohrál až kolem 19. hodiny a Alcaraz se z postupu radoval o čtyři hodiny později. Nadal bude mít nejspíše mnohem větší podporu publika než jeho krajan a bude hodně záležet na tom, zda po zdravotní pauze a krátkém času na regeneraci nastoupí stoprocentně fit. Pokud ano, měl by využít větších zkušeností a postoupit. Kurzy jsou naprosto vyrovnané, což u Nadala na antuce není zvykem.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Nadal se po zranění vracel už na začátku letošního roku, zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl generálku v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový vavřín, přemožitele nenašel ani v Acapulku a jeho vítěznou sérii zastavil až ve finále v Indian Wells Taylor Fritz. Antukový král na Floridě dohrával se zraněným žebrem a teprve včera vstoupil do své nejoblíbenější části sezony.

Cesta turnajem

V Madridu začal dvousetovou výhrou nad rozjetým Miomirem Kecmanovičem, v osmifinále naopak zahodil jasný náskok i mečboly a proti Davidovi Goffinovi byl čtyřikrát jediný míček od vyřazení.

Historie na Mutua Madrid Open

S pěti triumfy, čtyřmi na antuce je nejúspěšnějším hráčem turnaje. Poslední ovšem slavil v roce 2017 a od té doby čeká na finálovou účast. Konkrétně ve čtvrtfinále má bilanci 11-4.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 22-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 3-0 (kariérní 181-99)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 76-21)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 56-13

Nejlepší výsledek: triumf (2005 tvrdý povrch, 2010, 2013-14, 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 11-4

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kecmanovič (6-1 7-6), Goffin (6-3 5-7 7-6)

Aktuální forma

Alcaraz prožívá naprosto fenomenální sezonu, což potvrzuje bilance 25 výher a pouhých tří porážek, dvě z nich mu uštědřili hráči Top 10. Jediné větší zaváhání předvedl na Masters v Monte Carlu hned v úvodním zápase se Sebastianem Kordou, na druhou stranu ovládl antukové podniky ATP 500 v Rio de Janeiru a Barceloně a také Masters v Miami.

Cesta turnajem

Svůj druhý start v Madridu odstartoval výhrou nad nevyzpytatelným Nikolozem Basilašvilim a v osmifinále ve třech setech zdolal nepříjemného Camerona Norrieho.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu debutoval loni a ve druhém kole schytal výprask právě od Rafaela Nadala.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 25-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 12-1

Bilance proti hráčům Top 10: 5-2 (kariérní 8-6)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Basilašvili (6-3 7-5), (9) Norrie (6-4 6-7 6-3)



Andrej Rubljov (8.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Zatímco Andrej Rubljov si čtvrtfinále v Madridu zahraje poprvé, Stefanos Tsitsipas je finalistou ročníku 2019. Rubljov vyhrál poslední souboj na loňském Turnaji mistrů a ve vzájemné bilanci vede 5-3. Na antuce se potkávají počtvrté, dvakrát se radoval Tsitsipas.

Tsitsipas je favoritem a na antuce by měl tuto roli potvrdit. Rubljov měl navíc v Madridu v obou zápasech velké potíže s podstatně slabšími soupeři. Tsitsipas, který nedávno obhájil titul v Monte Carlu, naopak mezi nejlepší osmičku prošel bez větších problémů.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Rubljov má letos za sebou osm turnajů, na pěti z nich prošel minimálně do čtvrtfinále a třikrát si odvezl trofej pro vítěze. Po zklamání v Monte Carlu, kde vypadl už v osmifinále a neobhájil loňské finále, si spravil chuť v Bělehradu. V srbském hlavním městě zvládl všechny čtyři zápasy, ve finále porazil světovou jedničku Novaka Djokoviče.

Cesta turnajem

V Madridu se svou nejlepší formou rozhodně neprezentuje, obrovské potíže měl už s divokou kartou a hráčem druhé stovky Jackem Draperem a pak ve dvou těsných setech zdolal Daniela Evanse.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut si odbyl loni, v osmifinále mu vystavil stopku John Isner.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (T)

Bilance: 25-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 15-23)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (OF), Bělehrad (T)

Cesta turnajem: volný los, Draper (2-6 6-4 7-5), Evans (7-6 7-5)

Aktuální forma

Tsitsipas se v listopadu podrobil operaci lokte, okamžitě se vrátil do turnajového kolotoče a letos disponuje velmi solidní bilancí 26-8. Za sebou má osm turnajů a jen na dvou z nich nedokázal postoupit alespoň do čtvrtfinále. Antukové jaro odstartoval na Masters v Monte Carlu a úspěšně obhájil loňský triumf. V Barceloně skončil již ve čtvrtfinále na raketě pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Cesta turnajem

V Madridu si bez větších problémů poradil s trápícím se Lucasem Pouillem i Grigorem Dimitrovem.

Historie na Mutua Madrid Open

V tomto dějišti startuje počtvrté, jeho maximem je finále z roku 2019. Ve čtvrtfinále je podruhé.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T)

Bilance: 26-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 25-34)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 8-4)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Monte Carlo (T), Barcelona (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Pouille (6-3 6-4), Dimitrov (6-3 6-4)



Félix Auger-Aliassime (10.) - Alexander Zverev (3.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Dvojnásobný šampion Alexander Zverev bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, který si zahraje premiérové čtvrtfinále na antukových Masters a bude usilovat o vyrovnání svého maxima na největších podnicích ATP. Ve vzájemné bilanci sice vede 4-2 Zverev, nicméně dva z posledních tří soubojů patřily Augerovi-Aliassimemu.

Zverev je celkem jasným favoritem, ačkoli se letos hodně trápí a ani jeho výkony v Madridu nejsou vůbec přesvědčivé. Auger-Aliassime naopak v Caja Mágica dominoval proti Cristianovi Garínovi i Jannikovi Sinnerovi a určitě by nebylo velkým překvapením, kdyby zranitelného Zvereva vyřadil.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Auger-Aliassime po čtvrtfinále na Australian Open v Rotterdamu zlomil finálové prokletí a očekávalo se, že se po zisku premiérového titulu rozjede. To platilo jen týden, když došel do finále v Marseille. Na dalších šesti akcích však zaznamenal jedinou vítěznou sérii a na antuce ještě nebyl dál než ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Madridu mu podmínky evidentně sedí, pouhé tři gamy povolil trápícímu se antukářovi Cristianovi Garínovi i nebezpečnému Jannikovi Sinnerovi.

Historie na Mutua Madrid Open

Už dvakrát vylepšil své maximum, při debutu v roce 2019 vypadl ve druhém kole a loni v prvním.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (T); Marseille (F)

Největší úspěchy na antuce: Estoril, Barcelona (ČF)

Bilance: 21-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 9-23)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Félix Auger-Aliassime - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (ČF), Estoril (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Garín (6-3 6-0), (10) Sinner (6-1 6-2)

Aktuální forma

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi, v Miami se loučil ve čtvrtfinále, v Monte Carlu v semifinále a na domácí akci v Mnichově v roli nasazené jedničky hned v úvodním zápase schytal výprask od pozdějšího šampiona Holgera Runeho.

Cesta turnajem

V Madridu začal obratem proti Marinovi Čiličovi a pak mu po prohrané úvodní sadě vzdal Lorenzo Musetti.

Historie na Mutua Madrid Open

I při pátém startu se dostal do čtvrtfinále (2-2), a pokud prošel do dalšího kola, celý turnaj vyhrál.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F); Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 39-45)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-1 (kariérní 13-9)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 17-2

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2-2

Generálka: Monte Carlo (SF), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: volný los, Čilič (4-6 6-4 6-4), Musetti (6-3 1-0 skreč)