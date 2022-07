9. den ve Wimbledonu: Bouzková ve čtvrtfinále vyzve Džabúrovou, obhájce Djokovič se utká se Sinnerem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Džabúrová (3-Tun.) | Centre Court (16:30 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Mariaová (Něm.) - Niemeierová (Něm.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Sinner (10-It.) | Centre Court (14:30 SELČ) Goffin (Belg.) - Norrie (9-Brit.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)



Marie Bouzková při předchozích 13 účastech na grandslamech nepřešla přes druhé kolo, ale ve Wimbledonu je už sedmou Češkou ve čtvrtfinále grandslamů za poslední tři sezony. Mezi osm nejlepších se od začátku roku 2019 dostaly třikrát loňská vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková, finalistka Australian Open 2019 Petra Kvitová, stále ještě úřadující finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková nebo semifinalistka loňského Australian Open Karolína Muchová. Ve čtvrtfinále byly také Markéta Vondroušová (finále Roland Garros 2019) a Barbora Strýcová (semifinále Wimbledonu 2019). Před letošním Wimbledonem hrálo čtvrtfinále na posledních 13 grandslamových turnajích celkem 14 českých tenistek. Do semifinále prošly v osmi případech.

Třiadvacetiletá Češka, která před Wimbledonem vyměnila trenéra a místo Španěla Cristiana Requeniho angažovala krajana a bývalého kouče Radka Štěpánka Theodora Devotyho, bude ve svém životním turnaji pokračovat premiérovým soubojem se světovou dvojkou Ons Džabúrovou. Sedmadvacetiletá Tunisanka se může na třetí pokus stát bez ohledu na pohlaví prvním arabským zástupcem v semifinále grandslamů v open éře. V předchozích dvou čtvrtfinále (Sofia Keninová, Australian Open 2020 a Aryna Sabalenková, Wimbledon 2021) na majorech neuhrála set.

Marie Bouzková udělala proti osm zápasů neporažené Francouzce Caroline Garciaové jen 4 nevynucené chyby a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu!



https://t.co/aUN3kVlfcI pic.twitter.com/galnenMN7Q — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) July 3, 2022

Džabúrová je poslední zástupkyní Top 60 v dolní polovině pavouka. Před startem turnaje patřila k největším favoritkám a otevírá se jí tak velmi zajímavá možnost na první grandslamové finále. "Na grandslamu není lehké hrát proti nikomu. Zejména v mé pozici, každý proti mně chce vyhrát," uvedla Džabúrová po zvládnutém osmifinále. "Na tomto turnaji mám ale vysoké cíle a je mi jedno, proti komu hraji. Budu bojovat do úplného konce, protože chci titul," dodala.

Tu stejnou šanci má ovšem i Bouzková, která nastoupí ke svému druhému čtvrtfinále na trávě, loni v Birminghamu prohrála s Coco Vandewegheovou. Proti Džabúrové, jež má od startu loňského roku na trávě famózní úspěšnost 19-2, to bude mít s útokem na první skalp Top 5 v dohraných zápasech (0-4) velmi těžké. "Jsem o krůček blíž splnění mého snu," řekla Bouzková webu iDNES.cz po osmifinálovém vítězství nad Caroline Garciaovou. "Na kurtu potřebujete udržovat plnou koncentraci. Nebrat si příliš výjimečnost okamžiku. Tenis hraju pro radost. Jsem ráda, že jsem se dostala zase o kousíček dál. Můžu být pyšná, ale čeká mě další zápas. Jedeme dál," doplnila.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Bouzková si loni prošla nepříjemnou krizí, ovšem v letošní sezoně si opět vede skvěle. V Guadalajaře si zahrála své třetí finále na podnicích WTA a přidala čtvrtfinále v Monterrey a osmifinále na velké akci v Madridu. Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nemohla nastoupit k utkání druhého kola na French Open a do akce se vrátila až na poslední generálce v Eastbourne. Tam ztroskotala hned na Shelby Rogersové a teprve podruhé v sezoně nezvládla úvodní zápas.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu však zase úřaduje a prožívá nejlepší turnaj kariéry. V úvodním kole si vyšlápla na světovou osmičku Danielle Collinsovou, pak smetla další Američanku Ann Liovou, šanci nedala ani výborné travařce a další z reprezentantek Spojených států Alison Riskeové a v osmifinále přehrála osm zápasů neporaženou Caroline Garciaovou.

Historie ve Wimbledonu

V All England Clubu si před třemi lety připsala svou premiérovou výhru v hlavní fázi grandslamů, loni skončila už v prvním kole. Letošní start je jejím celkově pátým a třetím v hlavní soutěži.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 6-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: (7) Collinsová (5-7 6-4 6-4), Liová (6-0 6-3), (28) Riskeová-Amritrajová (6-2 6-3), Garciaová (7-5 6-2)

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodu sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Od startu antukového jara má ovšem vynikající bilanci 26-4, která zahrnuje triumfy v Madridu a finále v Charlestonu a Římě. Na French Open však nepotvrdila roli jedné z největších favoritek a skončila hned v prvním kole na Magdě Linetteové. Na trávě si ale vše vynahrazuje, v Berlíně získala svůj druhý titul na povrchu.

Cesta turnajem

Svou neporazitelnost v těchto podmínkách protahuje ve Wimbledonu, kde nedala šanci Mirjam Björklundové, Katarzyně Kawaové ani Diane Parryové a ve dvou těsných setech zdolala Elise Mertensovou.

Historie ve Wimbledonu

Při úvodních třech startech v hlavním losu se v All England Clubu nedostala přes druhé kolo, loni ovšem skončila až ve čtvrtfinále na raketě Aryny Sabalenkové.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 34-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 9-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-1 (kariérní 60-34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Björklundová (6-1 6-3), Kawaová (6-4 6-0), Parryová (6-2 6-3), (24) Mertensová (7-6 6-4)



• Další čtvrtfinále žen •

Tatjana Mariaová (103.) - Jule Niemeierová (97.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Čtyřiatřicetiletá Tatjana Mariaová čekala na vítězství v hlavní fázi grandslamů od US Open 2018 a jejím maximem bylo jediné třetí kolo v tomto dějišti. Teď se ale nejstarší německá účastnice druhého týdne grandslamů v otevřené éře tenisu může stát nejstarší debutantkou v semifinále grandslamů v open éře. V prvním ryze německém čtvrtfinále Wimbledonu od roku 2012 premiérově potkává o 12 let mladší krajanku Jule Niemeierovou, čtvrtou nejmladší německou čtvrtfinalistku nejslavnějšího turnaje v open éře (Bettina Bungeová, Steffi Grafová i Sabine Lisická prošly dál).

Obě aktérky čeká první čtvrtfinále na akcích vyšších než WTA 250. Mariaová si zahraje své 12. čtvrtfinále na hlavním okruhu (4-7) a třetí na trávě (2-0). Niemeierová je zatím na této úrovni ve čtvrtfinále neporažena, loni uspěla ve Štrasburku i Hamburku. Druhá jmenovaná je favoritkou asi zaslouženě, ačkoli její krajanka měla těžší cestu mezi nejlepší osmičku.

Tip na vítězku: Jule Niemeierová

Aktuální forma

Mariaová, která byla už v Top 50, se po druhé mateřské pauze vrátila loni v červenci. Letos vyhrála halový podnik W60 ve Spojených státech a hlavně na antuce v Bogotě získala svůj druhý titul na nejvyšším okruhu (Mallorca 2018, tráva). Přípravu na Wimbledon měla solidní, na ITF v Surbitonu a 125k v Gaibě prošla do čtvrtfinále a v Bad Homburgu porazila Anastasii Potapovovou a potrápila Alizé Cornetovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu překvapuje, po skalpech Astry Sharmaové a Sorany Cirsteaové si vyšlápla na světovou pětku Marii Sakkariovou a v osmifinále otočila stav 5-7 1-4 a odvrátila dva mečboly Jeleny Ostapenkové.

Historie ve Wimbledonu

V hlavní fázi Wimbledonu účinkuje podesáté, jejím předchozím maximem v tomto dějišti i na grandslamech bylo třetí kolo z roku 2015.

Tatjana Mariaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 35-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 72-101)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Tatjana Mariaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 9-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: W100 Surbiton (ČF), Nottingham (1K), 125k Gaiba (ČF), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (4-6 6-3 6-4), (26) Cirsteaová (6-3 1-6 7-5), (5) Sakkariová (6-3 7-5), (12) Ostapenková (5-7 7-5 7-5)

Aktuální forma

Niemeierová na hlavní tour prorazila loni postupem do svých prvních čtvrtfinále a zároveň semifinále (Štrasburk a Hamburk, obojí antuka). Postupně se vypracovala do Top 100 a na nedávném French Open si v tříkolové kvalifikaci vybojovala svůj debut v hlavní fázi grandslamových turnajů, v Paříži ji zastavila hned Sloane Stephensová. Na travnatých generálkách si vedla solidně, v Berlíně sebrala set pozdější finalistce Belindě Bencicové a v Bad Homburgu nasazené jedničce Darje Kasatkinové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu zatím ztratila jediný set, a to s Lesjou Curenkovou. Dále porazila Xiyu Wang, trápící se nasazenou dvojku Anett Kontaveitovou a v osmifinále domácí naději Heather Watsonovou.

Historie ve Wimbledonu

Debut v hlavní soutěži.

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 29-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 19-9 (kariérní 100-63)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K)

Jule Niemeierová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-4), (2) Kontaveitová (6-4 6-0), Curenková (6-4 3-6 6-3), Watsonová (6-2 6-4)



• Čtvrtfinále mužů •

Novak Djokovič (3.) - Jannik Sinner (13.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti Jannikovi Sinnerovi. Zatímco 35letý Srb bude útočit na své již 43. grandslamové semifinále a 11. v tomto dějišti, 20letý Ital před týdnem slavil první výhru v hlavních soutěžích na trávě a na majorech prohrál obě předchozí čtvrtfinále. Jediný dosavadní souboj loni na antukovém Masters v Monte Carlu jasně vyhrál Djokovič.

Sinner i ve svém třetím čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky potkává velmi těžkého soupeře, předloni na French Open narazil na Rafaela Nadala a letos na Australian Open na Stefanose Tsitsipase, ani v jednom případě neuhrál set. Navíc má se zástupci Top 5 nulovou úspěšnost 0-12 a letos prohrál všech pět čtvrtfinále. Djokovič má s velkými zápasy podstatně větší zkušenosti, v All England Clubu si vede výborně a měl by potvrdit roli jasného favorita. V této fázi Wimbledonu disponuje parádní bilancí 10-2 (včetně jedné skreče).

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Od té doby nehrál.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu začal čtyřsetovou výhrou nad Soonwoo Kwonem a jako první v historii má na kontě 80 výher na všech čtyřech majorech. V dalších zápasech se podstatně zlepšil a deklasoval Thanasiho Kokkinakise i krajana Miomira Kecmanoviče a v osmifinále až na jeden ztracený set dominoval proti letos na trávě neporažené senzaci Timovi van Rijthovenovi.

Historie ve Wimbledonu

Po Rogerovi Federerovi, Williamovi Renshawovi a Petovi Samprasovi je se šesti triumfy nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje. Vítěz posledních tří ročníků absolvuje 17. start, pouze třikrát se nepodíval do druhého týdne.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 4-0

Bilance proti hráčům Top 20: 5-3 (kariérní 350-134)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 41-10)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 83-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 10-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 3-6 6-3 6-4), Kokkinakis (6-1 6-4 6-2), (25) Kecmanovič (6-0 6-3 6-4), van Rijthoven (6-2 4-6 6-1 6-2)

Aktuální forma

Sinner letos bojuje se zdravotními problémy, přesto dokázal posbírat 31 výher ze 39 možných a pošesté postoupil do čtvrtfinále, které je jeho maximem v aktuálním tenisovém roce. Do druhého týdne se podíval i na obou předchozích letošních grandslamech a antukové jaro zakončil se solidní bilancí 11-4. Do Wimbledonu přijel bez vyhraného zápasu, na jediné generálce v Eastbourne prohrál hned s Tommym Paulem.

Cesta turnajem

V All England Clubu ve čtyřech setech přemohl Stana Wawrinku a Mikaela Ymera, proti servismanovi Johnovi Isnerovi mu stačily tři sady. Znovu do čtyř dějství musel v osmifinále s Carlosem Alcarazem, na španělského teenagera našel na třetí pokus recept.

Historie ve Wimbledonu

V hlavní soutěži debutoval loni a skončil v prvním kole.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 31-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-5 (kariérní 8-17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF)

Jannik Sinner - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Wawrinka (7-5 4-6 6-3 6-2), M. Ymer (6-4 6-3 5-7 6-2), (20) Isner (6-4 7-6 6-3), (5) Alcaraz (6-1 6-4 6-7 6-3)



David Goffin (58.) - Cameron Norrie (12.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Cameron Norrie od začátku loňského roku exceluje na okruhu ATP. Šestadvacetiletý Brit se ale grandslamového průlomu dočkal až v letošním Wimbledonu, když poprvé přešel přes třetí kolo a stal se prvním domácím čtvrtfinalistou (nepočítaje Andyho Murrayho) od roku 2004, kdy Tim Henman v této fázi nestačil na Maria Ančiče. Poslední domácí zástupce vyzve Davida Goffina, 31letý Belgičan se bude snažit ve čtvrtfinále majorů uspět na čtvrtý pokus, v předchozích dohromady uhrál jen jeden set a takto daleko se dostal přesně po třech letech.

Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni na antuce v Barceloně, Goffin v něm vzdal. Norrie si v posledních letech vede podstatně lépe než Goffin a i jeho letošní výkony v All England Clubu jsou přesvědčivější. Goffin bude mít výhodu jedině v tom, že už má se čtvrtfinále grandslamů zkušenost, ani to by ale stačit nemělo. Norrie navíc bude mít na své straně publikum.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Aktuální forma

Goffin letos celkem ožil. Bývalý sedmý hráč světa v Marrákeši získal svůj první antukový titul po osmi letech, ale na další semifinálovou účast v probíhající sezoně stále čeká a na hlavní tour uhrál už jen jedno čtvrtfinále. Na trávě odehrál před Wimbledonem jediný zápas a v prvním kole v Halle schytal výprask od Daniila Medveděva.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu není mezi nasazenými, nicméně los měl díky selhání favoritů příznivý a postupně si poradil s Radu Albotem, Sebastiánem Báezem, Ugem Humbertem (čtyři sety) a Francesem Tiafoem (pět).

Historie ve Wimbledonu

V All England Clubu absolvuje osmý start v hlavním losu a počtvrté se dostal do druhého týdne. Zároveň vyrovnal své maximum, při poslední návštěvě (2019) ve čtvrtfinále schytal výprask od Novaka Djokoviče.

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 26-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 20: 1-4 (kariérní 39-82)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

David Goffin - Wimbledon

Kariérní bilance: 16-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Halle (1K)

Cesta turnajem: Albot (6-2 6-2 7-6), (31) Báez (6-1 6-2 6-4), Humbert (4-6 7-5 6-2 7-5), (23) Tiafoe (7-6 5-7 5-7 6-4 7-5)

Aktuální forma

Norrie do sezony vstoupil čtyřmi porážkami v řadě, ale v únoru se rozjel. Letos triumfoval v Delray Beach a na antuce v Lyonu, po titulu sahal i v Acapulku. Na generálkách od sebe asi čekal mnohem víc, v londýnském Queen's Clubu ztroskotal hned v úvodním kole na raketě Grigora Dimitrova a v Eastbourne ve čtvrtfinále nestačil na Maxima Cressyho.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu nadělil ve třech úvodních zápasech kanára, zatímco s Pablem Andújarem ani Stevem Johnsonem neztratil set, s Jaume Munarem hrál všech pět možných. V osmifinále sadu bez ztráty gamu nezískal, ale ve třech setech zastavil rozjetého Tommyho Paula.

Historie ve Wimbledonu

Na domácím majoru se postupně zlepšuje, při úvodních dvou startech prohrál hned v prvním kole, před třemi lety ve druhém a loni ve třetím.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (ČF)

Bilance: 31-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-1 (kariérní 51-36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

Cameron Norrie - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Queens (1K), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Andújar (6-0 7-6 6-3), Munar (6-4 3-6 5-7 6-0 6-2), Johnson (6-4 6-1 6-0), (30) Paul (6-4 7-5 6-4)