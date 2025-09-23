Alcaraz a Sinner k sobě potřebují dalšího rivala, jako měli Federer s Nadalem, myslí si Connors
"Někdo z mladých hráčů se bude muset výrazně zlepšit, a to říkám s maximální úctou, protože jinak budeme mít jen souboje Alcaraze se Sinnerem," komentoval rivalitu dvou nejlepších hráčů současnosti Connors. Nejen, že si mezi sebe Španěl s Italem rozdělili všech osm grandslamů v posledních dvou letech, navíc letos hráli finále na třech majorech v řadě během jedné sezony, což se v historii ještě žádné jiné dvojici nepovedlo.
"Federerovi s Nadalem najednou přibyl Djokovič a pak Murray. Jejich rivalitu to učinilo napínavější. Potřebujeme někoho, kdo se postaví a zapojí se do této rivality," naznačuje rekordman v zisku titulů na okruhu ATP (109). Američan byl mimo dominance Sinnera s Alcarazem ohromen právě i aktuální úrovní Srba, který se v 38 letech probojoval do semifinále všech čtyř letošních grandslamů. "Existují pouze dva hráči na úrovni vyšší než on. Je to šílené," dodal.
"Hráči jako Zverev a Tsitsipas by si rychle měli uvědomit, na čem mají zapracovat, protože příležitost vyhrát grandslam se jim rychle uzavírá," řekl Connors o dvojici, která měla v posledních letech velmi blízko k získání prvního majoru. Oba ve finále vedli 2:0 na sety, Němec proti Rakušanu Thiemovi na US Open 2020 a Řek o rok později na French Open proti Djokovičovi. Ani jeden z nich však ještě nejcennější tenisovou trofej nezískal, přestože se probojovali do několika dalších zápasů o titul.
Kdo překazí hvězdnou rivalitu?
Otázkou tedy zůstává, kdo bude tím třetím hráčem, který aktuální světové jedničce a dvojce překazí plány a sebere jim naprostou nadvládu nad těmi největšími turnaji. Holger Rune se několikrát nechal slyšet, že je o tom přesvědčený. Podle svých slov má stejný potenciál, jeho výkony však rozhodně nedosahují takových kvalit a na grandslamech ještě nebyl ani v semifinále.
V tenisovém světě se mluví ještě o dvou dalších talentech, kteří jsou zatím stále velmi mladí. Vítězi letošní tisícovky v Miami Jakubu Menšíkovi, mnoho odborníků předvídá skvělou budoucnost především díky skvělému servisu, který je jeho největší zbraní. Český hráč však na svůj březnový triumf ve zbytku sezony ani trochu nenavázal.
Tím druhým je brazilská hvězda Joao Fonseca, který je nejmladším hráčem TOP 100. Letos v Buenos Aires už získal svůj první titul na okruhu ATP a zapsal si i několik skalpů elitních hráčů. Prezentuje se především velmi agresivní hrou od základní čáry a nebojí se riskovat téměř z každého úderu, čímž může připomínat právě Alcaraze se Sinnerem.
