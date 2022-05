Alcaraz a Zverev ve druhém kole French Open utekli z mečbolu

Španěl Carlos Alcaraz letos vyhrál čtyři turnaje včetně dvou akcí Masters 1000. Na French Open dorazil po triumfech v Barceloně a v Madridu a se šňůrou deseti výher.



Na pařížské antuce odstartoval hladkým vítězstvím nad Argentincem Londerou, dnes ve druhém kole se ale na setrvání v turnaji pořádně nadřel. O 15 let staršího krajana Alberta Ramose udolal až po 4 hodinách a 34 minutách boje.



19letý Alcaraz získal snadno první set, jenže ve druhé a třetí sadě doplatil na nevyužívání brejkbolů a rázem prohrával 1-2 na sety. Ve čtvrtém dějství dokonce prohrával 4-5 a čelil mečbolu při podání soupeře. Servis však dokázal zreturnovat a Ramos následně poslal forhend do sítě.



V rozhodujícím dějství Alcaraz prohrával 0-3, znovu se však nevzdal a nakonec svůj nejdelší zápas kariéry vyhrál 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4, přestože využil jen 8 z 31 brejkbolů.



Svou bilanci v pětisetových zápasech Alcaraz vylepšil na 4-1 a neporazitelnost prodloužil na 12 utkání.



O první osmifinále na French Open si Alcaraz, jehož grandslamovým maximem je čtvrtfinále loňského US Open, zahraje s Američanem Sebastianem Kordou, nebo domácím Richardem Gasquetem.



Míč od prohry byl také třetí nasazený Němec Alexander Zverev, ale mečbol v duelu se Sebastiánem Báezem odvrátil a Argentince porazil 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5.



Olympijský vítěz z Tokia Zverev se dva sety trápil a Báez hrál naopak výborný antukový tenis. "Po druhém setu jsem plánoval volno v Monaku, s kým pojedu a jaké to bude na pláži," vtipkoval Zverev v rozhovoru po utkání. "Ale vážně, snažil jsem se najít cestu a bojovat," dodal.



Od třetí sady našel rytmus a 36. hráče světa Báeze začal přehrávat. V pátém setu se znovu hrálo vyrovnaně a za stavu 4-5 čelil Zverev při svém servisu mečbolu. Poslal podání do forhendu soupeře a Argentinec returnoval do autu. "Jsem rád, že jsem pořád v turnaji," oddechl si Němec.



Podání si udržel, získal brejk na 6-5 a následně utkání po třech hodinách a 36 minutách doservíroval. Po mečbolu si nahlas zařval a u sítě o hlavu menšího Báeze chlácholil. "Vést dva nula a prohrát je ten nejhorší pocit," vzpomínal na své prohrané finále US Open v roce 2020 s Dominicem Thiemem, nad kterým tehdy v New Yorku vedl právě 2-0 na sety.



Loňský semifinalista Zverev, který otočil zápas z 0-2 na sety teprve potřetí v kariéře a podruhé v Paříži, se o postup do osmifinále se utká s Američanem Brandonem Nakashimou (h2h 1-0).



Naopak jistě prošel dál obhájce titulu Novak Djokovič. Slováka Alexe Molčana, kterého vede Srbův bývalý kouč Marián Vajda, přehrál 6-2 6-3 7-6.

Djokovič se s Vajdou rozešel v březnu a nyní proti němu stál jeho nový svěřenec. "Molčan je pro mě soupeř jako každý jiný, ale ještě nikdy jsem nehrál zápas, kdy by Marián seděl v soupeřově boxu. Vůbec se na to netěším," přiznal první hráč světa před zápasem.



Utkání ale zvládl Djokovič bez problémů a úvodní dva sety získal jistě. V zápase si prohrál jen jednou servis a o výsledku třetího setu rozhodl v tie-breaku, který získal poměrem 7-4.



Do třetího kola French Open Djokovič postoupil 17. rok po sobě, pouze při svém debutu v sezoně 2005 vypadl ve druhém kole. O místo mezi šestnáctkou nejlepších si světová jednička zahraje se Slovincem Aljažem Bedenem (h2h 3-0).