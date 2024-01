Alcaraz i podvanácté vyhrál první kolo grandslamu, Gasquet mu vzdoroval jen jeden set

AUSTRALIAN OPEN - Carlos Alcaraz (20) se po loňské absenci vrátil na Australian Open a také podvanácté v kariéře zvládl vstup do grandslamového turnaje. V prvním utkání po dvou měsících španělský mladík porazil francouzského veterána Richarda Gasqueta (37), který vydržel vzdorovat pouze v prvním setu, než ho druhý hráč světa přehrál 7:6, 6:1, 6:2.

Gasquet – Alcaraz 6:7, 1:6, 1:6

Carlos Alcaraz od loňského triumfu ve Wimbledonu čeká na turnajové vítězství. Poprvé od listopadové porážky v semifinále Turnaje mistrů a dvou měsících bez soutěžního zápasu se na kurty vrátil na Australian Open, na kterém před rokem chyběl kvůli zranění nohy.

Do úvodního grandslamu sezony vstoupil očekávanou výhrou nad Richardem Gasquetem. S o sedmnáct let starším Francouzem si poradil i podruhé bez ztráty setu, tentokrát mu soupeř vzdoroval alespoň v úvodním dějství.

Statistiky zápasu Richard Gasquet – Carlos Alcaraz (@ Livesport)

Dvacetiletý Španěl ve třech různých gamech nevyužil ani jeden z devíti brejkbolů a vzdor francouzského veterána, jenž poprvé od dubna 2005 chybí v TOP 100 světového žebříčku, zlomil až v tie-breaku. V dalším vývoji již dominoval a zvítězil 7:6, 6:1, 6:2. Během necelých dvou a půl hodin soupeře zasypal 50 winnery.

"Potřeboval jsem si trochu přivyknout tomu ostrému soutěžnímu tempu. Není snadné začínat takto velký turnaj z nuly. V prvním setu to nebylo ono, ale v průběhu utkání jsem se postupně zlepšoval," řekl Alcaraz Barbaře Schettové v rozhovoru pro Eurosport.

"Richard je skvělý hráč a ještě lepší člověk. Je milý, laskavý. Má obrovský talent a úspěšnou kariéru. V prvním setu hrál opravdu dobře, já pak našel svou hru. Ale on svůj talent neztrácí ani s přibývajícím věkem," komentoval v pozápasovém rozhovoru na kurtu s Johnem McEnroem Alcaraz, jenž jako teprve čtvrtý hráč v open éře vyhrál před oslavou 21. narozenin všech 12 zápasů v prvním kole grandslamu.

"Baví mě hrát kraťasy, nečekané údery. Chci, aby lidi bavilo dívat se na tenis, dívat se na mé zápasy. Občas se snažím zahrát údery, které nikdo nečeká. Někdy jsou na kurtu těžké chvíle, kdy jsem pod tlakem a je těžké si to na kurtu užívat. Ale mám za sebou tým, který za mnou stojí, i když se zrovna trápím. I z jejich výrazů získávám pozitivní energii a chuť si zápasy užívat," uvedl rodák z Murcii.

4 - Carlos Alcaraz is the 4th men's player U-21 to win his first 12 first round appearances in Grand Slams after Rafael Nadal, Bjorn Borg and Andrei Medvedev during the Open Era. Force. #AusOpen | @AustralianOpen @AlexZverev @atptour pic.twitter.com/8NFncB800d — OptaAce (@OptaAce) January 16, 2024

Vítěz US Open 2022 a Wimbledonu 2023 Alcaraz hraje na Australian Open potřetí v kariéře. O postup do třetího kola a vyrovnání melbournského maxima si zahraje s Italem Lorenzem Sonegem, s nímž jediné střetnutí před dvěma lety na Masters 1000 v Cincinnati prohrál ve dvou setech.

"Hraju tu potřetí a v těch minulých letech to nebylo moc dobré, o minulý rok jsem přišel. Ale dnes jsem si to užil. Cítil jsem se velmi dobře. V prvním setu jsem s jeho hrou trochu bojoval, ale v každém dalším jsem hrál lépe a na konci to mělo dobrou kvalitu," dodal Alcaraz.

Zverev – Koepfer 4:6, 6:3, 7:6, 6:3

Šestadvacetiletý Němec Alexander Zverev osmý rok po sobě zvládl vstup do Australian Open. V prvním vystoupení od triumfu v United Cupu přišel s krajanem Dominikem Koepferem jednou o servis a musel otáčet nepříznivý vývoj, než zvítězil 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.

O překonání loňského výsledku si světová šestka zahraje se Slovákem Lukášem Kleinem (h2h 0:0).

Rune – Nišioka 6:2, 4:6, 7:6, 6:4

Osmý hráč světa Holger Rune měl na úvod Australian Open nečkané potíže. Dvacetiletý Dán vykročil za obhajobou osmifinále výhrou nad Japoncem Jošihitem Nišiokou, kterého zdolal až po třech a půl hodinách boje 6:2, 4:6, 7:6, 6:4.

"I vzhledem k dnešním podmínkám to bylo hodně náročné utkání. Ten třetí set byl klíčový a jsem moc rád, že jsem ho zvládnul a urval na svou stranu," řekl Rune, kterého kromě Borise Beckera nově trénuje také bývalý kouč Rogera Federera Severin Luthi.

"Je skvělé ho mít na své straně. Ale není to jen o něm, děkuju za skvělou přípravu celému týmu," dodal Dán, jehož ve druhém kole ho čeká Francouz Arthur Cazaux (h2h 0:0).

Giron – Draper 4:6, 6:3, 6:4, 0:6, 2:6

Z posledních sil vybojoval postup do druhého kola Jack Draper. Britský tenista, který v neděli prohrál v Adelaide s Jiřím Lehečkou souboj o premiérový titul na okruhu ATP, zdolal ve svém premiérovém pětisetovém duelu Američana Marcose Girona a bezprostředně po podání rukou se na kurtu pozvracel.

Draper jako důvod svých problémů uvedl horké počasí v Melbourne, ale také tlak, který cítil na grandslamovém turnaji. Již během zápasu, v němž po úvodním vítězném setu další dva ztratil a musel vývoj otáčet, si vyžádal konzultaci s lékařem a nechal si změřit tlak.

"Cítil jsem, že mám sevřenou hruď. Rozšířilo se to do zad a měl jsem pocit, že se nedokážu udržet vzpřímeně. Myslím, že to dělá ten stres," řekl britksý mladík.

Dvaadvacetiletý tenista nakonec zvítězil 6:4, 3:6, 4:6, 6:0 a 6:2 a po proměněném mečbolu čekal na soupeře u sítě opřený v předklonu s napřaženou rukou. "Cítil jsem se špatně. Říkal jsem, že mu musím podat ruku, ale pak jsem musel rychle k odpadkovému koši," řekl.

