Alcaraz kvůli problémům s loktem vynechá londýnskou přípravu na Wimbledon

Devatenáctiletý Alcaraz je novou tenisovou hvězdou a postrachem favoritů. Na květnovém Masters v Madridu porazil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče, což se na jednom antukovém turnaji povedlo pouze jemu, a nakonec získal titul. Předtím triumfoval v Barceloně, Miami i Rio de Janeiru. Na trávu ho ale zatím nepustil bolavý loket.

"Moc jsem se do Queen's Clubu těšil, ale mám malý problém, takže nepřijedu. Za pár dnů se ale ve Spojeném království uvidíme," napsal na sociální sítě. Turnaj v Londýně začne v pondělí, Wimbledon se bude hrát od 27. června.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't!

I hope to be there in 2023... see u all in the UK in a few days!