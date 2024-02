Alcaraz první letošní duel na antuce zvládl a vykročil za obhajobou titulu

Carlos Alcaraz stále čeká na první triumf od Wimbledonu, kde získal svůj druhý grandslam. Ve zbytku sezóny 2023 zaznamenal už jen jedno finále a chuť si nespravil ani letos v Melbourne, kde skončil před branami semifinále.

Stejně jako minulý rok dal v únoru přednost podnikům v Latinské Americe na své oblíbené antuce. Loni byl podnik v Buenos Aires jeho prvním turnajem v roce a rovnou na něm mladý Španěl kraloval. Tento rok začal proti domácímu kvalifikantovi Camilu Ugu Carabellimu, proti kterému potvrdil roli favotita, i když se místy v zápase hodně trápil.

V první sadě prohrál mladý Španěl 8 z 9 fiftýnů na servisu, od stavu 1:2 pak ale pět her v řadě vyhrál a set ukončil, když soupeři vzal podání čistou hrou. Ve druhém dějství druhý hráč světa otáčel z 0:2 na 5:2, ale pak prováhal mečboly a dovolil soupeři srovnat. V koncovce si ale už vítězství uniknout nenechal.

SCENES



From 2-5 down, Camilo Ugo Carabelli is back on serve at 5-5 in the second set vs Alcaraz!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/fQb0oipjAg — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2024