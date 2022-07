Alcaraz první titul neobhájil. Trofej z Umagu si odváží Sinner

Jannik Sinner od loňského října, kdy triumfoval v Antverpách a zahrál si semifinále ve Vídni, nepřešel přes čtvrtfinále. Letos v něm neuspěl šestkrát po sobě: na Australian Open, v Dubaji, Miami, Monte Carlu, Římě a ve Wimbledonu.



Devět měsíců dlouhé čekání na semifinále ukončil až tento týden v Umagu, kde nakonec nenašel přemožitele. Po třech dvousetových výhrách nad papírovými outsidery dokázal otočit finále dvou nejvýše nasazených hráčů proti Carlosi Alcarazovi.



Sinner přitom prohrál první set v tie-breaku a v úvodu druhé sady za stavu 6-7 a 0-1 čelil šesti brejkbolům. Všechny však zlikvidoval a od té chvíle zápas ovládl. Ztratil už jen jeden ze třinácti gamů a po dvou a půl hodinách zvítězil 6-7 6-1 6-1.



20letý Ital hrál finále posedmé v kariéře, poprvé mimo tvrdý povrch a celkovou finálovou bilanci vylepšil na 6-1.



"Letos jsem měl trochu smůlu, ale tento turnaj ty nepříjemnosti částečně smazal. Moc se mi nedařilo, ale teď jsem získal první letošní titul a snad mi to pomůže do další práce," komentoval Sinner.

First on clay



The moment @janniksin defeated Alcaraz to win his 6th ATP title!#CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/FFqJatnyga