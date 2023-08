Alcaraz se těší na Djokoviče: Toronto se nepovedlo, v Cincinnati chci udržet první místo

Carlos Alcaraz (20) hodil nečekaný neúspěch v Torontu za hlavu a už se chystá na další turnaj série Masters 1000 v Cincinnati. V Ohiu by se rád dočkal dalšího souboje s Novakem Djokovičem (36), což by znamenalo, že postoupí do finále a před Srbem s jistotou udrží post světové jedničky. "Je to můj cíl," přiznal španělský tenista na tiskové konferenci.

Carlos Alcaraz na prvním ze dvou přípravných turnajů před obhajobou premiérového grandslamového titulu vypadl překvapivě už ve čtvrtfinále. Na Masters 1000 v Torontu skončil stejně jako loni v Montrealu na raketě Američana Tommyho Paula, neúspěch ale bere jen jako nepříjemnou vzpomínku a více se k němu vracet nechce.

"Nebyl to pro mě dobrý týden. Byla tam spousta věcí, které tady musím zlepšit," řekl dvacetiletý Španěl po přesunu na další podnik Masters v Cincinnati, kde bude obhajovat loňské čtvrtfinále.

"Když se ohlédnu za loňským rokem, tak jsem tam (v Montrealu) prohrál v prvním kole, tady ve čtvrtfinále a nakonec jsem vyhrál US Open. Musím se přes ten týden v Torontu dostat a tady hrát a dělat spoustu věcí lépe než v Kanadě. Poučit se a jít dál. Od loňska se toho hodně změnilo," uvědomuje si dvojnásobný grandslamový vítěz.

Turnaj v Ohiu získává na lesku i díky návratu šampiona z roku 2018 Novaka Djokoviče, který hrál naposledy ve finále Wimbledonu. Právě Alcaraz ho na trávě v All England Clubu připravil o 24. grandslamový titul, když uspěl v pětisetové přetahované.

"Mám tyhle bitvy rád. Mám rád ten pocit, že mohu prohrát a zároveň se vzpamatovat a vyhrát. Zápasy proti Novakovi si musíte užít, je to jedna z legend našeho sportu. Cítím, že jsem jeho hlavní soupeř, je to pro mě něco bláznivého a snažím se si to užít," přiznal rodák z El Palmaru.

Cíl? 1. místo

Španělský mladík bude v Cincinnati před o šestnáct let starším Srbem hájit post světové jedničky. Jistotu udržení prvního místa získá v případě postupu do finále. Do turnaje vstoupí ve druhém kole proti domácímu veteránovi Johnu Isnerovi, nebo Australanu Jordanu Thompsonovi. Už v osmifinále by se po šesti dnech mohl dočkat odvety proti Paulovi.

"Během sezony si na každém turnaji musíte dávat cíle. Je to něco, co mi hodně pomohlo ukázat se v nejlepším světle na velkých turnajích. Mým hlavním cílem teď pro mě je zůstat na prvním místě. A pokud o něj přijdu, snažit se ho získat co nejrychleji zpět," prohlásila nejmladší světová jednička v historii.