Alcaraz si proti Danielovi pomohl 47 winnery, Djokovič si poradil s Fucsovicsem

Carlos Alcaraz během antukového jara triumfoval v Barceloně i na Masters v Madridu, v generálce na Roland Garros v Římě pak ale utrpěl senzační porážku s maďarským outsiderem Fábiánem Marozsánem a našel teprve třetího letošního přemožitele.

Ve světovém žebříčku se přesto vrátil na 1. místo a nyní v Paříži zatím úspěšně a bez větších potíží prochází svým prvním letošním grandslamem, na kterém startuje poprvé jako nasazená jednička.

Dvacetiletý Španěl, jenž kvůli zdravotním problémům přišel o úvod sezony včetně Australian Open, po úvodní třísetové výhře nad Flaviem Cobollim ztratil set s Tarem Danielem. V dalších sadách ale měl vývoj plně pod kontrolou a zvítězil 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

"Taro je skvělý hráč a těžký soupeř. Dnes hrál opravdu fantasticky. Bylo to náročné a ani podmínky nebyly optimální. Ale jsem tady a musím bojovat za každých okolností. Byl jsem stoprocentně soustředěný, vypořádal jsem se silným větrem a hrál na dobré úrovni. S výsledkem jsem spokojený," komentoval Alcaraz, který se letos představil už na obou největších dvorcích.

"Rozdíl v nich nevidím," reagoval na otázku Alexe Corretji. "Vidím kurt a chci hrát svůj nejlepší tenis. Samozřejmě, hlediště je tady větší a kolem kurtu je o trochu více místa. Ale jak řikám, pro mě je to pořád jen stejný tenisový kurt," dodal rodák z Murcii na kurtu Philippea Chatriera.

Alcaraz po triumfu na loňském US Open prodloužil svou neporazitelnost na grandslamech na devět utkání. Svou letošní bilanci vylepšil na 32:3, z toho 22:2 na antuce. Na Roland Garros hraje potřetí a opět nechybí ve třetím kole.

O postup mezi šestnáctku nejlepších se loňský čtvrtfinalista utká v prvním vzájemném duelu s Denisem Shapovalovem. Kanadský tenista porazil po tříhodinovém boji 6:2, 3:6, 6:3, 6:3 Itala Mattea Arnaldiho a při své již páté účasti na French Open postoupil poprvé do 3. kola.

Djokovič porazil Fucsovicse i popáté

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě zvládl první dva zápasy na Roland Garros bez ztráty setu. Proti Mártonu Fucsovicsovi sice začal rozpačitě a úvodní sadu, během níž spáchal 17 nevynucených chyb a soupeři nabídl celkem devět brejkbolů, urval na svou stranu až po hodině a půl, ale další vývoj už měl pod kontrolou.

Ve druhém dějství soupeři nadělil kanára a čím dál více nejistěji hrajícího Maďara přehrával. V závěru nedokázal zápas na první pokus dopodávat, ale hned vzápětí uspěl při servisu Fuscovicse. Djokovič zvítězil 7:6, 6:0, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5:0.

"Děkuju publiku za energii, kterou jsem z vás cítil. Moc jsem si to dnes užil," řekl 36letý Srb na kurtu Philippea Chatriera po zápase night session. "V prvním setu se lámal chleba, vůbec mě nepřekvapilo, jak na mě nastoupil. Ve druhém a třetím setu už jsem byl se svou hrou spokojený."

Šampion z let 2016 a 2021 hraje na Roland Garros, kde usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, podevatenácté a poosmnácté v řadě nechybí ve 3. kole. V pátek se v něm utká se Španělem Alejandrem Davidovichem (h2h 2:1), s nímž poslední souboj loni na antuce v Monte Carlu prohrál.

Djokovic defeats Fucsovics in straight sets



He will face Davidovich Fokina in the third round #RollandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/lY501N2KSB