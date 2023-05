Alcaraz si v Říme zajistil návrat na post jedničky. Lehečka kvůli dešti nedohrál

Carlos Alcaraz na posledních dvou domácích antukových turnajích ATP 500 v Barceloně a ATP Masters 1000 v Madridu poprvé obhájil titul a dnes si odbyl vítěznou premiéru na dalším Masters v Římě.



20letý Španěl přehrál o patnáct let staršího krajana Alberta Ramose 6-4 6-1, byť v úvodu prohrával 0-2, a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Poprvé však neztratil set nebo aspoň jednou nemusel do tie-breaku.



"Nebylo to jednoduché. První kolo je vždy těžké a Albert Ramos, zejména na antuce, je velmi těžký soupeř. Navíc podmínky dnes nebyly ideální, musel jsem kvůli dešti přizpůsobit hru. Bylo to opravdu obtížné, do poslední chvíle jsem nevěděl, zda budeme hrát. Čekání bylo dlouhé, ale se svým výkonem hlavně na konci zápasu jsem spokojený," řekl Alcaraz.



Druhý hráč světa Alcaraz, který kvůli různým zdravotním potížím přišel o začátek sezony včetně Australian Open a odhlásil se z dvou dalších původně naplánovaných turnajů, vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 30-2, z toho 20-1 na antuce.



Už pouhým dnešním odehráním jedné výměny si zajistil návrat do čela světového žebříčku před Novaka Djokoviče. Na post světové jedničky se vyhoupne již potřetí v kariéře, v pondělí 22. května na 1. místě zahájí svůj celkově 23. týden.



Poprvé se jedničkou stal loni v září v 19 letech po triumfu na US Open jako nejmladší v historii a kraloval 20 týdnů do ledna. Podruhé se do čela posunul v březnu po vítězství v Indian Wells a vedení uhájil dva týdny. Dnes si zároveň zajistil premiérovou roli nejvýše nasazeného hráče na grandslamovém turnaji (od 28. května na French Open).







Alcarazovým dalším soupeřem může být Jiří Lehečka, jehož premiérový zápas v Římě s maďarským kvalifikantem Fábiánem Marozsánem byl přerušen a dohrávat se bude v neděli. Český tenista, který na předchozí akci v Madridu utrpěl v úvodním vystoupení debakl s Alexanderem Ševčenkem, získal první set, ale pak ztratil čtyři z pěti servisů a za stavu 6-4 1-6 a 1-2 před podáním soupeře jeho trápení přibrzdil déšť.



Andrej Rubljov si opět po třech týdnech poradil s Alexem Molčanem ve dvou setech. Na úvod antukového Masters v Římě šestý hráč světa zvítězil nad slovenským tenistou 6-3 6-4 a postoupil do 3. kola. V něm ho čeká domácí Alejandro Davidovich (h2h 2-0), kterému v únoru v Dubaji utekl z pěti mečbolů v řadě.



Jubilejní 200. vítězství zaznamenal Chorvat Borna Čorič, který až po zlikvidování mečbolu a třech a půl hodinách boje udolal Brazilce Thiaga Monteiru.





• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 7.705.780 eur

sobotní výsledky (13. 05. 2023) • Dvouhra - finále • Alcaraz (2-Šp.) - Ramos (Šp.) 6-4 6-1 Rubljov (6-Rus.) - Molčan (SR) 6-3 6-4 Wolf (USA) - Hurkacz (14-Pol.) 6-3 6-4 Čorič (15-Chorv.) - Monteiro (Braz.) 4-6 7-6(8) 7-6(5) Sonego (It.) - Nišioka (25-Jap.) 7-5 6-3 Davidovich (27-Šp.) - Pella (Arg.) 6-0 7-6(4) Zapata (31-Šp.) - Kubler (Austr.) 6-4 6-1 Carballés (Šp.) - Evans (Brit.) 7-6(5) 5-7 6-4