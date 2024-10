Alcaraz sledoval finále v Šanghaji společně s Federerem. Se svým idolem si také zatrénoval

Zatím co Carlos Alcaraz už na kurtu změřil síly se svým legendárním krajanem Rafaelem Nadalem i Novakem Djokovičem, nikdy se v profesionálním zápase neutkal se svým největším tenisovým idolem a vítězem 20 grandslamů Rogerem Federerem.

Poprvé si spolu zatrénovali v roce 2019 ve Wimbledonu, ten rok Švýcar neproměnil mečboly ve finále proti Novaku Djokovičovi. "Na naše první setkání nikdy nezapomenu, pamatuji si to, jako by to bylo včera. Byl to speciální moment a naši společnou fotku mám zarámovanou u sebe v pokoji," vzpomínal Alcaraz.

