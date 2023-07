Alcaraz uspěl v prvním kole grandslamů i podesáté, ve Wimbledonu ukončil kariéru Chardyho

Carlos Alcaraz naskočil do letošní sezony kvůli zranění až v půlce února, na osmi z devíti odehraných turnajů postoupil minimálně do semifinále, posbíral už pět vavřínů a sbírku titulů rozšířil na 11 kousků. Ten poslední vybojoval na generálce v londýnském Queen's Clubu, kde absolvoval svůj vůbec první podnik ATP na trávě. Prvenstvím se vrátil na post světové jedničky a zkompletoval triumfy na všech třech površích.

O tenisový trůn se v poslední době neustále přetahuje s největším favoritem letošního ročníku Wimbledonu, sedminásobným šampionem a vítězem posledních čtyř ročníků Novakem Djokovičem. A boj o něj pokračuje v All England Clubu, kde byl Alcaraz zatím nejdál loni v osmifinále a v úterý zvládl i potřetí v kariéře vstup do nejslavnějšího turnaje.

Zatímco na nedávném French Open byl největším favoritem rodák z El Palmaru a na pozdějšího šampiona Djokoviče narazil už v semifinále, ve Wimbledonu se mohou dva v současnosti jasně nejlepší tenisté potkat až v samotném souboji o pozlacený stříbrný pohár. Alcaraz možná po dalším střetnutí touží, protože v semifinále antukového majoru se mu věřilo, jenže španělský supertalent tíhu neunesl a od třetího setu kvůli křečím nedokázal vzdorovat.

Na londýnském pažitu začal stejně jako jeho největší soupeř bez ztráty setu. Zatímco v úvodních dvou dějstvích trefil 18 vítězných úderů a jen tři nevynucené chyby a chybujícímu Jérémymu Chardymu povolil pouhé dva gamy, ve třetím setu šel s výkonem dolů a o 16 let starší protivník se naopak o něco zlepšil. Francouz si dokonce vypracoval vedení 4:2, ale brejk nepotvrdil a za stavu 5:5 ztratil servis znovu. Nejvýše nasazený zakončil utkání čistou hrou.

ONE DOWN, SIX TO GO! Carlos Alcaraz defeats Jeremy Chardy in straights in the Frenchman's last career match and moves to the R2 of #Wimbledon ! pic.twitter.com/FBgXJvYJoU

Alcaraz tak i podesáté v kariéře zvládl vstup do hlavní soutěže grandslamových podniků, poprvé se v ní představil na Australian Open 2021. Také jeho dalším protivníkem bude Francouz, a to vítěz derby mezi Alexandrem Müllerem a Arthurem Rinderknechem.

Bývalý 25. muž pořadí Chardy se po vypuknutí pandemie koronaviru nechal očkovat proti Covidu a začal mít zdravotní potíže, které sám přisoudil vakcíně. Sezonu 2021 musel uzavřít už po US Open a na kurty se vrátil až na letošním Australian Open, kde porazil Daniela Galána. V následujících pěti utkáních však nezískal ani set. Tento zápas byl jeho posledním singlovým v kariéře, ve Wimbledonu si zahraje ještě čtyřhru po boku krajana Uga Humberta.

Merci, Jeremy.



With this loss versus Alcaraz, Frenchman Jeremy Chardy has officially played his last professional match in singles.



One Davis Cup title, former no. 25, one ATP title, and some great wins over Federer, Murray and more! pic.twitter.com/E4JSddbHvi