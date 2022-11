Alcaraz v Paříži vzdal kvůli zranění generálku na Turnaj mistrů

Carlos Alcaraz v září vyhrál US Open, získal první grandslamový titul a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.



Od posunu do čela žebříčku ale zatím nezáří. Z deseti zápasů vyhrál jen šest a poslední utkání navíc nedohrál kvůli zranění. Ve čtvrtfinále turnaje Masters 1000 v Paříži v souboji dvou teenagerů vzdal za stavu 3-6, 6-6 a 1-3 v tie-breaku Dánu Holgeru Runemu.



19letý Španěl s o pouhý týden starším Dánem ztratil první set po ztrátě servisu v šestém gamu. Ve druhé sadě se za stavu 4-3 dostal k prvním brejkbolům, ale ani jednu ze dvou šancí nevyužil.



A když v tie-breaku prohrával 1-3 a byl čtyři míčky od porážky, rozhodl se v zápase nepokračovat. Rozehraný zápas skrečoval podruhé v kariéře, poprvé vzdal čtvrtfinále loňského US Open.



Alcaraze během zápasu limitovaly bolesti v oblasti břišních svalů. Vzhledem k blížícímu se Turnaji mistrů, který v Turíně startuje v neděli 13. listopadu, nechtěl riskovat zhoršení zdravotního stavu.







Rune, který až dosud nebyl na turnajích Masters 1000 ani v osmifinále, vyhrál 17. z posledních 19 zápasů. O finále na čtvrtém turnaji po sobě si zahraje s Félixem-Augerem Aliassimem (h2h 0-1), kterému může oplatit šest dní starou porážku z finále v Basileji.



22letý Kanaďan Auger-Aliassime, který útočí na čtvrtý titul v řadě, vyhrál i 16. zápas na podzimních halových turnajích v Evropě. Dnes v Paříži přehrál 6-1 6-4 Američana Francese Tiafoea, s nímž si poradil i ve třetím vzájemném duelu, a podruhé postoupil do semifinále turnaje Masters 1000.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 6.008.725 eur

páteční výsledky (04. 11. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Rune (Dán.) - Alcaraz (1-Šp.) 6-3 6-6(3-1) / skreč A. Auger-Aliassime (8-Kan.) - Tiafoe (16-USA) 6-1 6-4